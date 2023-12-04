OPEC+減產政策 已經黔驢技窮

OPEC及其盟國組成的OPEC+，於11月30日線上會議討論後，決定延長先前的減產至明年年底，以確保石油 市場的穩定和平衡，部分成員則另行宣布2024年第一季將額外自願減產，總額為每天約220萬桶。

減產並不是由於加薩戰爭，想要集體制裁西方，反而是為了激勵油價 ，但結果宣布後，油價不漲反跌，這對全球目前已經平緩下來的通膨，應該有進一步抑制的作用。

歸納其原因：首先，目前的削減是短期的，僅在2024年第一季前有效。其次，減產總量僅當全球供應量的2%，但自願額外減產由各個成員宣布，而非由OPEC秘書處統一公布。

這種不確定性加劇了市場的焦慮，認為OPEC+在減產一年多後師老兵疲，對油價的影響力正日薄西山，市場質疑OPEC+是否已黔驢技窮，只剩減產一招；如果油價繼續走軟，減產就變成「狼來了」的空頭恫嚇。再者，自願減產不是正式協議，很大一部分可能只是紙上談兵，實際上從市場減下的數量更少。

根據會後各成員國聲明，沙烏地阿拉伯自7月以來自願減產每天100萬桶，俄羅斯延長減產30萬桶，其他成員國額外減產90萬桶，使得OPEC+承諾的減產總量達到約每天500萬桶。但這種減產水準對今年全球需求疲弱的前景，幾乎沒有什麼幫助。

市場評估，沙國實施的額外減產舉措，只是對原油庫存和供應大幅上升的「膝蓋反應」。此外，閒置產能的進一步增加，以及減產靠自願達成，意味著任何進一步的減產計劃，都將變得越來越難以實施。而且2024年的自願減產似乎來自2023年6月商定的水平。

市場最大的疑問是，個別成員國是否真的會根據自願承諾，而進行減產；這是由於OPEC+成員國向來溝通不順暢，信譽早已受到損害。理論上OPEC+如今的減產數量，超出預期，但在具體數據證明自願減產已經實施、庫存沒有上升之前，這些減產宣告只會被視為「空頭支票」。

總體來看，這次OPEC+會議過程和結果，顯得非常混亂：首先是會議日期因擺不平非洲產油國而被迫順延，雖然帶頭的沙烏地阿拉伯使出渾身解數，要成員國自願減產，但是重要成員安哥拉極力反對減產政策，阿聯酋對減產也不情願，其他成員國實際減產的承諾沒有透明性，確切數量難以估測。

這次會議唯一讓人意外的是，全球第八大產油國巴西 明年起加入OPEC+，成為第24個成員國，使OPEC+全球市場占比達到60%以上，恢復2018年的水平。

目前尚不清楚加入OPEC+是否符合巴西利益，巴西是全球重要的新原油供應來源之一，而OPEC+卻在試圖減產以支撐油價，現在OPEC+市場占比增加，結果對其有利，但對平衡石油市場關係不大。

不過受惠於巴西的加入，OPEC+的範圍擴大到其他大陸，並提供了進一步發展的機會，而且OPEC+集團的市場占比將達到顯著水平。但未來如何以協調來管理如此大規模的產能，將是OPEC+一個非常重要的挑戰。

巴西自2016年起一直是拉丁美洲最大產油國。官方數據顯示，這個拉美巨頭在今年第三季日均出口原油180萬桶，同比成長40%。巴西9月原油日產量達到創紀錄的370萬桶，較去年同月增加近17%，也比今年8月增加6.1%。

除了短期走勢之外，長期原油價格由海運市場決定，2023年至今海運原油進口量有所成長。數據顯示，今年前11個月海運原油進口總量為每天4196萬桶，比2022年的4010萬桶增加186萬桶。但這些可能不足以抵銷美國、巴西和圭亞那等非OPEC+產油國的供應增加。

另外值得注意的是，OPEC+對需求的樂觀預測主要集中在亞洲，特別是全球最大進口國中國和第三大進口國印度。今年前10月中國原油進口量為每天1136萬桶，較2022年全年水準增加121萬桶。同期印度進口量為每天462萬桶，比2022年的414萬桶增加46.2萬桶。

然而，雖然這兩個亞洲重量級國家的進口量出現合理成長，但亞洲其他地區的疲軟讓亞洲的整體成長甚微。加上預估全球經濟溫和復甦，也抵消了新興國家新增的需求。今年前10月亞洲原油進口量為每天2693萬桶，僅較2022年的2559萬桶微增134萬桶。

整體而言，數字呈現的情況是需求成長低於預期，因此OPEC+試圖在2024年初進一步收緊供應，但能否達到效果，恐怕由今年年底的作為，也就可知一二了。