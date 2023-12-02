季辛吉已死 也到拋棄他路線的時刻

今年5月剛屆百歲的季辛吉 ，29日在康州家中過世；他曾任尼克森與福特總統任內的白宮國家安全顧問與國務卿，季辛吉的影響力堪稱空前絕後。直到去世前，他仍然活躍在世界政治舞台，華盛頓郵報社論稱「半世紀後，季辛吉功過仍難蓋棺論定」。

做為一個新移民，季辛吉不僅完成美國夢，畢其一生還試圖要完成世界和平夢。他1923年生在德國巴伐利亞省的猶太 家庭，15歲為逃離納粹迫害，與家人移民美國，二戰參軍。退伍後進入哈佛大學，從本科一路念到政治學博士，在哈佛任教十多年；他1957年的第一本書「核子武器與外交政策」反映了當時冷戰伊始的國際焦慮與應對之道，不但成為暢銷書，也讓他在華府站穩腳跟，推上共和黨仕途。

自1969年到1975年，一口濃厚德國鄉音的季辛吉擔任政府要職，更成為第一位猶太裔的國務卿。他的「超級外交家」美譽，讓他在美國、全球與以色列猶太社群，享有光環，有如政界的愛因斯坦。

然而猶太社群指責他完全無視猶太人福祉，原本國務院職工在猶太新年和贖罪日可自行選擇放假，但季辛吉上任國務卿後廢除此一例規，同時發言故意不提紀念日與屠殺字眼。季辛吉從未解釋過疏離自己族裔的原因。「季辛吉傳」作者艾薩克森(Walter Isaacson)在書上記載季辛吉在華府一次內部會議抱怨說「如果不是因為我出生的意外(猶太裔)，我就會成為反猶太主義者。」季辛吉還罵到美國猶太人和以色列人「和越南人一樣令人討厭」。

歷史學者佛格森在華爾街日報撰文，描述創造發揮美國強大國力的「季辛吉世紀」(Henry Kissinger's Century)，「季辛吉的真正貢獻是作為戰略家和談判者」。季辛吉把大戰略與不知疲倦的「穿梭外交」，以及解讀外國對手的能力結合起來。這是結合學者與政治人物的少見組合，在70年代的許多劃時代的全球事件都有季辛吉的介入。

紐約時報則指出，季辛吉最大的敗筆是他對小國人民的民主奮鬥漠不關心。季辛吉與北越代表黎德壽因達成美國在越南停火的協議，共同獲得1973年諾貝爾和平獎，黎德壽拒絕領獎，認為「協議無法執行」；兩年不到，北越併吞南越，死傷數萬美國大兵的越戰以悲劇告一段落，越南至今仍被共產黨統治。在這期間，季辛吉主導對柬埔寨進行地毯式轟炸，死傷無數，至今高棉人民傷痛未褪；批評者對季辛吉冠以「戰犯」之名，欲捕之而後審。

季辛吉獲得共和黨政府的重用，但民主黨對尼克森與季辛吉恨之入骨。桑德斯參議員在2016民主黨總統初選辯論上大罵季辛吉，同台對手喜萊莉啞口無語；前總統歐巴馬在2016年受訪時說，他在總統任內還在幫助東南亞國家「拆除仍在炸斷幼孩雙腿的炸彈」，「(季辛吉)這種戰略怎麼能促進美國的國家利益？」。

季辛吉畢生醉心於如何在權力不斷變動的大國之間取得平衡，維持和平，就像拿破崙戰爭後，奧地利首相梅特涅在維也納會議中重建歐洲秩序與權力平衡，但小國權利與利益卻被忽略，他的精英式外交，巴結強權、蔑視弱小的現實主義。有人批評這與季辛吉缺乏安全感與要求受人重視的心理有關。

季辛吉卸任後成為中共 政權的美國掮客，反對美國對北京的強硬政策，2016年後美中關係出現結構性的轉折，季辛吉成為北京手上「中國老朋友」王牌，今年7月，季辛吉百歲生日後，最後一次訪問中國，更受到中國國家主席習近平高規格接待。

對中國人來說，季辛吉的功業蓋棺論定，但季辛吉去世之時的世局混沌，正是方興未艾，季辛吉在舊金山拜習會後去世，就中美關係而言，也有相當的象徵意義。季辛吉敲開中國大門後建立的美中關係框架，延續了半個世紀，當時中共治理下的中國，對美國有獨特的抗俄需要，美國更主動讓步，放棄與忽視價值觀上歧異，柯林頓在「六四」之後拉攏中共入世，造就中共政權延續，完全不理會中國的制度問題。

在季辛吉去世前，美國已重新檢討中共的現實意義，改變已經開始，藉著季辛吉的大戰略之賜，中共崛起，成為美國唯一真正的經濟、技術和軍事競爭對手。隨著季辛吉去世，美國已到拋棄季辛吉路線的時刻了。