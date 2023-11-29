中國崛起逆轉 發展模式障礙擋路

去年習近平 和普亭峰會，習近平曾提中俄共同面對百年變局，雄心萬丈，但今年拜登和習近平峰會，「百年變局」說法銷聲匿跡。中國經濟高速發展停滯、外貿衰退、外資逃離、製造業外移、青年失業率攀高，「中國崛起的情勢逆轉，中國模式面臨死亡，中國衰落可能重新塑造全球經濟和秩序」等說法，近期不斷出現國際媒體。但對內，中共依然大力宣傳中國夢和中國崛起，在2050年超越美國，到底哪一邊說的是真話？

近日對中國不利的消息，繼貝萊德後，擁8兆美元的全球最大基金先鋒集團(Vangard Group)出售與螞蟻集團旗下合資企業49%股權後，撤出中國；全球最大零售巨頭沃爾瑪(Walmart)宣布，將全球採購中心從中國遷至越南 ；黑石集團(Blackstone Group)拋售廣州、南京、武漢及青島等地11個物流園區逾百億人民幣。這些因中國經濟疲弱，實施新版「反間諜法」而退出中國的企業，讓中國經濟信心雪上加霜。

英國金融時報日前刊登洛克菲勒國際集團董事長夏爾馬(Ruchir Sharma)文章，指中國崛起成為經濟超級大國正在逆轉，2022年和2023年世界經濟成長8兆美元，達105兆美元，美國貢獻45%、其他新興國家貢獻50%，中國難有貢獻，對全球經濟所占比重出現毛澤東時代以來最大降幅，中國經濟走弱的歷史轉折也在重塑世界秩序。

文章認為，1980年代中國向世界開放而起飛，占全球經濟比重從不到2%，2021年達18.4%，增長近10倍。但近年逆轉，2022年中國經濟占世界比重略降，今年將大幅下降至17%，是60年代來最大降幅，留下空白將由美國和新興國家如印度、印尼、墨西哥、巴西和波蘭等填補。世界經濟正發生權力轉移，中國在全球經濟比重都不斷下降。

美國大西洋理事會中國問題專家Michael Schuman發表文章，指中國模式已死亡，習近平政府無法掩飾經濟困境。疫情大流行後經濟萎靡不振，被吹捧的中國模式(自由經濟化與國家控制結合，創造中國超高速成長)已窮途末路，趨勢走下去，中國可能永遠不會超越美國，成世界第一大經濟體。

專家歸納，中國面臨四大結構障礙，發展碰壁：一，高速城市化，靠基礎建設形成不可持續的繁榮，為這些項目提供資金使債務急增，是危及經濟穩定破壞力最強的因素。疫情後房地產市場崩潰，許多大型建築未完工或空置，房主和投資者畢生積蓄付之東流。榮鼎諮詢集團數據，中國地方政府2022年債務達12.8兆美元，相當於中國GDP的76%。習近平面臨兩難，不提供援助將經濟動盪，但干預可能催生更多輕率支出，加劇問題嚴重性。

二，中國人口劇降，全球勞動年齡人口占比從24%高峰降至19%，龐大藍領勞動力催生中國經濟快速發展，一胎化政策導致勞動力短缺。本世紀中葉，中國勞動人口將下降到7億人，低成本製造業被迫演變，一度龐大的消費市場也沒想像中大，中國面臨類似日本、義大利的通貨緊縮、增長緩慢等挑戰。

三，中國的世界製造大國地位，面臨越南、印度、墨西哥等低成本國家競爭，還有人工智能和機器人技術崛起，跨國公司製造業從中國轉移回本國或其他國家，加劇地緣政治緊張，不利中國。

四，中國對糧食和能源進口依賴日增，使中國更顯脆弱。2000年，中國實現94%糧食自給率，但中產階層飲食習慣改變，糧食自給率降至60%。有限的耕地、水資源及氣候變化都威脅糧食安全，而中國進口糧食、能源路徑脆弱，催化美中在馬六甲海峽和南海競爭，上述難以克服的挑戰，將阻礙中國實現全球霸權。

中國努力想藉一帶一路 、中亞鐵路、中俄油管、與外國合作開闢經貿走廊或運河突破阻礙，但外匯存底劇降至3.1兆元，逼近外債正負相抵3兆美元紅線，一帶一路頻遇賴債倒脹、撒幣無以為繼，卻大力投入與美日軍備競賽；中國人均GDP仍只有美國人六分之一，卻面臨大而不強、未富先老，想靠壯大「金磚四國」對抗美國等，卻讓美國持續遏制不放手。

習近平曾說，歷史正朝有利於中國的方向轉變，篤信東升西降，沒有什麼能阻止中國崛起。但衡諸事實，除了靠內宣穩住民眾信心，美國如不願當中國真正夥伴，繼續科技和貿易遏制，中國如何繼續崛起？靠什麼在2050年超越美國？