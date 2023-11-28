國民黨存亡 繫於這次總統大選

國民黨主席朱立倫（左）國民黨正副總統候選人侯友宜（中）趙少康（右）同台造勢。（記者劉學聖／攝影）

距中華民國總統大選投票日僅46天，「藍白合」功敗垂成，郭台銘退選，由賴清德、侯友宜和柯文哲 三組人馬對決；華盛頓郵報認為，藍白合破局後，賴蕭配贏定了，民進黨 將史無前例三度連任總統，使台海局勢再度緊張。但這種觀點似忽略六成台灣選民希望政黨輪替，最後關頭國民黨 或民眾黨勢必操作棄保，訴求讓民進黨下架，使選情仍充滿變數。

侯友宜選趙少康搭檔，評價兩極，贊成者說，「戰鬥藍」趙少康向來精於選舉造勢，從台北市議員、立委到台北市長，唯一敗績是由新黨提名參選台北市長，因和國民黨提名的黃大洲瓜分藍營票源，最後輸給陳水扁。此後趙出任環保署長、電台負責人、主持政論節目，擁極高知名度，雖是籌碼，老面孔也可能成負資產，但與侯友宜南北互補、本土藍，加上外省藍搭檔，可否團結藍營，靠45天衝刺超越柯文哲、勝過賴清德，最後再操作「棄柯保侯」，攸關國民黨存亡和台灣未來。

藍白合破局後，柯文哲陷不利，他談判耍權術，拒接侯電話、連六天會見郭台銘、最後關頭要求侯上樓密談等，都被指受黨內白皮綠骨主戰派操縱，坐實他失信、沒原則、只有利益考量等指控。據報導，藍白合失敗後，民眾黨不斷有人退黨、金主轉向，柯文哲缺錢缺人，連公車廣告的錢都付不起了。

柯聲勢如下跌，最後會被棄保；反之，國民黨下令，15個縣市長和地方總動員，立委候選人拒柯站台，國民黨資源枯竭，但仍比民眾黨組織強，柯文哲白皮綠骨，其支持者最後倒向哪一邊，對勝負非常關鍵。

國際輿論紛紛報導台灣大選，唯獨單挑趙少康是「統派」，不提國民黨、侯友宜都堅持九二共識，「不是一國兩制下的一中，而是中華民國憲法下的一中各表」。侯訪美接受紐約時報等媒體訪談後，美國似認定侯屬中間派，主張台灣用實力確保兩岸交流。趙少康成大選中唯一統派，民進黨大老沈富雄卻說，趙出生基隆、在台南長大，閩南語一流，是務實的台灣現狀派、了解國民黨的問題，說趙是深藍太委屈他了。

習近平與拜登峰會，宣示北京沒有2027年或2035年武統時間表，暗藏玄機。侯友宜之前強調「票投民進黨，全民上戰場」，柯文哲也宣稱「2024選舉面臨戰爭危機，選錯人台灣就毀了」，習淡化武統時間表，藍白都失去用戰爭威脅，激發選民危機意識的訴求，畢竟台灣年輕人在溫水煮青蛙效應下，對兩岸開戰無感，習像似在幫賴清德助選。未來46天中共機艦是否繼續擾台，就看北京的智慧和抉擇。

美國在台協會主席羅森柏格日前訪台，再度宣示不支持台獨；拜習峰會前白宮也強調不支持台獨，除了安撫習、錨定美中關係，也為賴清德可能勝選定調，不希望選舉結果影響台海穩定。賴清德被稱是「台獨金孫」、自稱「務實台獨工作者」，如今變「台灣已是主權獨立國家，沒有再宣布獨立必要」，但民進黨從陳水扁、蔡英文政策都像切香腸，一步步強化台獨，選民好騙，也讓台灣陷入危險。

民進黨執政，國民黨所有缺陷它都有，五毒俱全還變本加厲。柯文哲說，從雞蛋、光電、口罩、疫苗、爐渣到快篩，民進黨每項都貪。各縣市建體育館、車站等工程款項，是常規經費數倍至數十倍，發包給綠營自己人圍標；媒體徹底綠化，三家無線電視台和多數有線電視台偏袒綠營，遑論蔡英文假論文，動用國家機器掩蓋真相，腐化空前，怎能讓它繼續執政？

網上流傳「為什麼40歲以下年輕人敵視國民黨」的文章說，阿扁2000年執政，任命教育部長杜正勝修改高中以下課綱，改變歷史。馬英九卻未將課綱改回來，讓綠營把國民黨塑造成外來政權，大推「天然獨」，國民黨如何努力都抓不住年輕人的心，年輕人卻處處站在國民黨對立面，甚至票投民眾黨，國民黨喊團結，青年人不支持就變末日政黨，再選輸就面臨亡黨。

民進黨劣績斑斑，完全靠「愛台灣」訴求和美中交鋒夾縫獲利，國民黨如再敗選，在立院也無法成多數，將加速泡沫化，中國國民黨將分崩離析，侯友宜、趙少康能否挽救這個百年老黨，就看未來46天。