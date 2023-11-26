三黨拚大選 棄保成焦點

在君悅飯店藍白合談判破局後，台灣的總統大選確定為三黨相爭。民眾黨柯文哲 選擇了吳欣盈搭檔，國民黨 侯友宜邀了趙少康為副手，挑戰最先完成登記的賴蕭配。鴻海郭台銘 在最後一天發表了退選聲明，要支持能完成政權輪替的最強戰隊，也成為柯侯喊話搶票的對象。

郭台銘當初先參與國民黨初選，後自行爭取連署，從頭到尾都是因為他對國民黨新仇舊恨氣不過，而柯文哲也利用郭董力量，柯郭一直在扮演相㩦相挺，最大的作用就是拖住國民黨侯友宜的支持率。所謂在野大聯盟的策略，也就是柯郭想藉合作態勢，逼侯就範，讓民眾黨有依託國民黨的「上市」機會。

這也是何以柯文哲一度簽下了「藍白合六點盟約」的前因，柯文哲從來沒有放棄過要利用藍軍組織力量，為民眾黨博取最大利益。不料盟約簽定，黨內大反彈，黨內民調甚至有流失兩成支持率的崩盤傾向，讓柯不惜毀約也得上演「藍白拖」的戲碼，不願背負破局罪名，又不肯放棄搶大位機會，聲稱「團結一切可以團結的力量」，就是不肯和國民黨做履約的搭配。

最妙的是，柯文哲還連六天，天天造訪郭台銘，柯郭想利用藍白合的期待套住侯友宜，千方百計要和侯「三方對談」，硬扣上「柯侯配」設計；但侯友宜哪會輕易上當，君悅飯店堅持「公開會談」就是要堵住柯郭的設計，但彼此互信這麼低，藍白合早已實質破局，只是要如何收場，如何讓對方承擔破局罪名，才是藍白較勁的目標。

在柯文哲的盤算裡，民眾黨最缺的組織和資源，可以藉郭台銘和地方派系結合，動員力量補足，接收近一成的票源，來大勝侯。殊不知在國民黨堅壁清野戰術下，地方派系早已歸隊，郭台銘只有靠金錢動員的散兵遊勇，還面臨各地司法系統調查，再加上對岸向富士康查稅動作，郭台銘早已失去挑戰的底氣，更難對柯有實益。

另一方面，在藍白合談判過程中，柯文哲對藍營百般羞辱的談話，反而激起藍營支持者的戰鬥意志，寧願「走自己的路」，也不想讓小黨「吃人夠夠」的欺負，原本還有意藉藍白合壯大聲勢的藍營立委候選人，甚至要與白切割，以穩住自己票源，藍營「寧戰不合靠自己」的鬥志興起，也讓侯有戳破柯政治陰謀底氣，在君悅飯店屢掀柯文哲底，甚至當場翻桌，卻仍有「等柯到最後一分鐘」的姿態，讓柯擔負破局的全盤責任。

國民黨的算盤是，趙少康在北部有戰鬥藍衝票實力，侯友宜在南部有本土藍動員的機會，只要藍營維持北部和中部勝出，不讓綠營在南部有大勝局面，未嘗沒有和賴蕭一搏的機會。更關鍵的是，國民黨即使不能在總統大選勝出，也要藉地方首長的組織動員力量，保住立委選戰的優勢，只要能掌握國會優勢，改變當前民進黨行政、立法全抓的劣勢，也能改變國民黨當前任人宰割的命運。

一向靠三角督在選戰中謀利的柯文哲，也想在總統大選中重演台北市長選舉的歷史。然而，柯文哲第一次當選靠綠挺，第二次險勝也靠綠營棄保，但如今被民進黨視為「叛徒」，轉而想靠藍營翻身，藍軍本來因藍白合期待，而對柯百般容忍，卻有遭柯出賣的感受，讓柯圖謀藍票的算計受挫，更需要實質奧援以參與選戰，吳欣盈的出線正說明民眾黨的窘迫。

國民黨重用趙少康，是要藉趙以策動藍綠「戰爭與和平」對決態勢，不論韓國瑜或趙少康都有這種穩住藍軍、挑戰台獨的動員力，當藍綠主權意識對決奏效，想走中間路線的民眾黨反而有被邊緣化的危機，趙少康就說，只要讓柯在20%以下，藍就有贏的機會，趙少康沒說的是，選戰只要對決成形，落後的就會成為選民棄保對象，如果像藍營所說，真有六成期待政黨輪替，那這六成票的走向將是藍白爭票的關鍵對象。

在野對藍白合的期待，就是穩住這六成支持率的領先，當藍白合破局，就是藍白誰能先搶出頭，壓低對手，讓支持者對選勝有期待，發揮棄保的作用，有地方首長組織實力的國民黨，就會比缺人動員的民眾黨要有利的多。正如柯文哲所說的，台灣選舉充滿驚奇，未來兩個月還有許多變化可能，領先的賴清德不敢大意「躺著選」，侯柯都說有必勝信心，這場選舉將再次改寫各政黨命運，三黨都有輸不得的壓力，這場戰役票票必爭，激烈程度將遠勝以往。