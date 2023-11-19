拜習眼中的兩個不同世界

拜登 15日與習近平舉行四小時峰會後，在記者會上回答提問；有記者問，他是否仍像今年6月時那樣將習稱為「獨裁者」(dictator)；他直率地回答說，是的，他是個獨裁者。他接著還解釋說，習一個人統治一個共產主義國家(指中國)，而這個國家的政府與我們(指美國)完全不同。拜登的話充分顯示出他的世界觀，他將美中看成為兩個截然不同的國家。

用「獨裁者」一詞稱習，可能成為這次峰會的意外註腳。中國外交部發言人毛寧回應時說，「獨裁者」的稱謂絕對「錯誤」，是「政治操作」。北京 顯然按照峰會前已定下的調子，將這次峰會說成為「歷史性」、「有建設性」、以及「雙方關係的新開始」。北京官媒13日已改變反美的調子，改稱中國願與美國做朋友，所以雖然拜登爆出「獨裁者」一語，北京仍按既定調子，稱這次峰會為歷史性的成就。

「獨裁者」一語之所以成為這次峰會的意外註腳，是因為它道出了兩國基本分歧，共產主義的中國與民主制度的美國無法避免根本矛盾與衝突；因此這次峰會之後，雙方關係是否真的就能展開一個新階段，實在令人懷疑。

拜登說，美中的政府制度有別，認定美國的制度就是民主制度。美國立國200多年，一直奉行憲法規定的民主平等自由，在時間上遠遠超過1949年建政的中共；因為實行民主制度，美國在外交上一直向外輸出民主制度，但民主制度及平等、自由等價值觀的輸出，被視為美國在獨裁國家製造混亂，例如2011年的阿拉伯之春，就被視為「顏色革命」，又如2019年的香港反送中運動，甚至2022年大陸的白紙革命也被視為外國勢力的入侵所致。

習近平在峰會中說，「地球足夠大，容得下兩國」。但無論地球有多大，關鍵在於兩國制度不同，只要兩國存在根本性的差異(拜登在APEC出席「CEO峰會」時直言，美中存在真正的分歧)，例如美國向外輸出民主自由，共產中國則輸出獨裁的中國模式，世界雖大，卻無法避免雙方因分歧而出現矛盾和衝突。中東的以哈戰爭正好是個寫照，美國向以色列和中東地區輸出民主制度，但獨裁國家伊朗卻支持哈瑪斯。

紐時在報導美中意識形態相左時說，2015年習近平訪美，過境西雅圖，當時中國經濟增長仍有7%，矽谷和華爾街爭相想去中國市場分一杯羮，於是美國的科技巨頭絡繹於途，前往西雅圖朝見，當時拍下照片的第一排，就包括了蘋果的庫克，微軟CEO納德拉、亞馬遜的貝佐斯、以及臉書的查克柏格等，還有阿里巴巴的馬雲和騰訊的馬化騰。相比之下，習15日在舊金山凱悅酒店美國商界領袖演講的晚宴就顯得失色，因為這次習希望美國商界投資中國，但近在咫尺的矽谷，卻沒有幾個巨頭響應，只有仍在大陸做生意的庫克和馬斯克出席，庫克花了4萬元獲得與習同桌的機會，馬斯克花了2萬美元入場費，卻沒有參加晚宴。

金融時報報導，中國經濟自今年第二季起大幅下滑，第三季「外國對中國的直接投資」(FDI)，竟出現1998年以來的首次負數；中國去年的FDI高達1890億美元，今年第一季210億美元，第二季跌至只有67億美元，第三季停止公布數據，與停止公布年輕人失業率一樣，希望減少震盪。經濟下滑、外資撤走，加上FDI不來，已造成資金危機，習這次向美國拉投資，意在救亡。但外資正在逃亡，美中之間的投資走向，會因為這次峰會而改善？

美中的晶片 戰也正方興未艾，不可能因這次峰會而改善。拜登政府去年10月首禁高端晶片賣給中國，今年10月再收緊禁售尺度，將輝達特為中國生產的H800和A800也一起禁售。拜登政府意在阻止中國發展AI，特意在峰會前宣布第二階段的禁售，顯示華府對晶片戰的決心。金融時報上周揭露，輝達又趕製了三款新的AI晶片(H20、L20和L2)，據說既可符合禁令規定，又可保持對中國市場的競爭力(H20只有H100的50%功能)，輝達原定16日發布三款新晶片，但未見消息，不知是否峰會敏感而暫緩，抑或新晶片可能未獲拜登政府批准？

總括而言，這次峰會能否如北京所說的開創新局面，實在難以樂觀。雙方存在的根本性分歧，必將導致外交、經貿和政治政策的矛盾和衝突，雙方要避免而不可得。