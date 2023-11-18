談習近平在APEC所營造的新形象

中國國家主席習近平 雖然主要是為了與拜登總統的高峰會，而來到舊金山，但是所要達成的效果，不限於雙邊關係，更重要的是，營造中國的新形象。

這次習出席國際場合的意義，與去年參加峇里島G20峰會時不同，當時是中國尚未正式宣布疫情結束，而習近平剛在中共20大當選第三任總書記，藉參加國際場合，接受國際的道賀，可是今年舊金山APEC舉行之際，中國充滿內憂外患，作為中國領導人，習近平需要展現新形象，扭轉國際對習與中國的看法。

首先，在拜習會上，中美元首達成軍事溝通的共識，這讓其他國家鬆了一口氣，國際社會比任何時候都需要一個穩定的中美關係，有兩國領導人固定見面與通話的機制，加上各級軍事溝通的機制，可以防止因誤解，而產生的軍事衝突。

但是老實說，中方並不認為軍事溝通是降低中美衝突的「護欄」，相反的，這些管理危機的機制，只是美國企圖限制中方行動，有了這些護欄的保護，美國就像瘋狂的賽車手，更可以在生命有保障的情況下，肆意飆車。

以強國對弱國的角度來看，中方軍事實力現在還是遜於美國，弱國最大的優勢就是在出其不意，如果行動完全透明化，甚至相互通報，這只有對美國有利，是對中國不利的。

不過從全球局勢來看，美國目前需要全力支援兩場戰爭，生怕台海又會生事，恢復軍事溝通機制，化解美國此刻的燃眉之急，中方雖然覺得這對自己不利，但為了給美國人面子，還是在高峰會上宣布雙方恢復軍事溝通機制。

其次，比起過去美中高峰會不同的是，除了美中雙邊問題與台海問題，拜習還討論了全球地緣政治衝突，北韓核危機、俄烏戰爭、以哈戰爭，甚至AI的問題，這證明了美國在意中國對這些問題的影響力。

拜登在午餐會談中，向習近平提起，伊朗 在中東地區是個不穩定的因素，而這也是不符合中國的利益，據國安顧問蘇利文表示，美國希望中國能夠對伊朗施加影響力，不讓戰事擴大。

中國並不是完全配合美國，甚至有時還站在美國的對立面，招致美國的批評，但也正因為如此，才能夠獲得伊朗與俄羅斯的尊重，中國也才能夠有從中緩頰的空間，推動烏克蘭與加薩的停火。

事實上，在許多地緣政治衝突上，中美是有共同利益，兩國雖然對朝鮮半島無核化的規模與進程，有不同意見，但都反對北韓發展核武；對於以巴問題，都同意「兩國方案」，兩國沒有不合作的理由。

習近平在APEC領袖會議旁，也安排與其他領導人的會面，日本 首相岸田文雄已與習近平在APEC場邊會談，日本發布的新聞稿表示，岸田已向習表達對中國在區域軍事活動的「嚴重關切」，同時要求撤銷對日本水產品的禁令，不過岸田也說，他和習近平「同意以建設性的態度對話與協商，尋找解決問題的方法」。

日本的態度值得推敲的，原本並沒有習岸會的準備，一直等到拜習會敲定之後，才急忙安排；日本其實從澳洲總理近日訪問中國得到啟發，北京沒有逼坎培拉在美中之間選邊，在恢復澳中經濟來往的同時，仍然可以維持與美國的安全結盟，日本也希望如法炮製，趁中國經濟需要日本的時候，爭取自己的利益，其他國家也在效法。

習的美國行，尤其是希望展現出親民的形象，邀飛虎隊老兵代表訪中，傳遞出中美再度合作的期待，同時去信給費城交響樂團，緬懷他們50年前到中國的破冰之旅；還有邀請1985年訪美時的愛阿華友人出席企業界晚宴，以示習沒有忘記老朋友。

但是習近平也有讓人失望之處，尤其是與企業領導人的晚宴致詞，商業人士出席非常之踴躍，希望能夠從習近平口中聽到對企業的保證，這是因為近日以來，外資公司屢屢遭到突擊搜查、調查和人員被拘留，中國的新版間諜法和數據安全法將常規商業活動定為刑事犯罪，外資如驚弓之鳥，截至9月底，外國企業連續6個季度從中國撤走投資，金額總計逾1600億美元。

對於企業界的疑懼，習的演講只是強調中美兩國人民的友誼，未提及有關貿易和投資，更沒有安撫因中國日益嚴峻營商環境而深感不安的美國企業，這讓一些與會的美企高管感到失望，認為習近平錯失了這次機會。

不過整體來說，這次訪問是個好的開始，新形象的營造也不是一蹴可幾的。