糾正拜登缺失 川普政見不乏狂言

普亭9月曾說，川普 發生的一切(指四件刑事訴訟和其他民事訴訟)，都出於政治迫害，「揭露美國政體完全腐敗」。紐約時報2017年曾有報導，指川普「就是美國的普亭」，兩人如今依然惺惺相惜。

川普在共和黨初選聲勢迄今無人能敵，即使刑事訴訟被定罪，可能都難抵擋他參選，且有很高機會擊敗拜登 ，讓民主黨人緊張，黨內勸老邁的拜登退休讓賢的聲音升高，但拜登迄無隱退跡象。

川普標舉愛國民族主義、致力鞏固權力，做法任性常溢出三權分立憲政和法治常軌，各方面很像普亭。包括前副總統潘斯、前白宮代理幕僚長穆瓦尼、參聯會主席密利和許多共和黨要角都認為，川普不適合再出任總統，他可能贏得初選、輸掉大選，但共和黨擋不住川普。

川普有些主張確實能糾正拜登政府偏失、修正不當政策；很多華裔挺川普，不計較他對中國強硬，常出言侮辱華人，導致華裔在全美頻遇毆打、謾罵或侮辱歧視。

川普2024年競選綱領，很多主張符合選民期待，譬如：一，他聲言上任後將展開美國史上最大規模搜捕驅逐非法移民 行動，把駐紮海外數千名美軍調到邊境防堵偷渡。但回顧川普2019年也曾下令在九大城市逮捕非法移民，揚言把200萬至300萬有犯罪紀錄的非法移民驅逐出境，引發恐慌，最後只抓數百人遣返，不了了之。全美1100萬非法移民問題複雜、遣返費錢費力，積重難返，川普想糾正民主黨的放任偏頗，維護法紀和國家安全，卻也有忽悠成分。

二，川普聲稱，第二任期上任首日就簽行政令，取消非美國公民在美國出生子女自動獲得公民權。這項1890年代創造的法例，造成外國婦女來美生育，形成「錨嬰」現象，甚至冒領育嬰等福利，產生華裔社區特有的月子中心畸形產業，如能將公民權取得合理化，很多人認同。

三，川普批評拜登對中國政策軟弱，他會更強硬。貿易方面將集中對付中國，除了續徵中國貨關稅，他提出四年計畫，將逐步停止從中國進口電子產品、鋼鐵和藥品等，並禁止中國公司擁有能源、技術和農業等美國基礎設施和技術，迫使中國出售危及美國國家安全的資產。如他真的當選，中國經濟可能面臨比現在更糟局面。

拜登政府已完成對中共外交、經濟、科技、國防等圍堵，美國握主動權，進可攻退可守，拜習峰會是美國想建防護欄，提防意外。目前美中關係如穩下來，是將中共穩定在長期挨打、不斷削弱的基礎上，時間越久，對美國有利、對中國不利。

北京對民主黨或共和黨執政誰對中國有利，可能陷入迷惑。川普凶狠缺乏定性，拜登較持穩，兩人都不好對付，習近平只能且戰且走，而川普如當選，北京會更頭疼。

四，川普聲言如當選，上任後將報復對他不利的人，顯然針對政客、法官、檢察官和媒體。川普13日稱，當選後將把起訴他扣押機密文件、國會暴亂案的特別檢察官史密斯和其他司法官員送進精神病院。這種缺乏法治觀念、充滿個人恩怨和報復色彩的言論，出自民主國家總統參選人之口，確實匪夷所思，但符合他睚眥必報風格。

五，川普揚言他可在24小時內結束俄烏戰爭，至於用什麼手段，他聲稱是機密不能透露，很像說大話忽悠。烏克蘭擔憂川普和普亭聯手，出賣烏克蘭被攻占領土。至於以哈戰爭，川普強調與以色列站一起，摧毀哈瑪斯。

六，川普念念不忘消滅「深層政府」(deep state)，試圖剝奪公務員和教師終身職保障，主張對聯邦政府員工重分類，建立公務員和教師淘汰制，打擊向記者洩密的政府官員，消除司法系統武器化的腐敗官僚和國安情報機構腐敗者，都指向對他不利的公務員，但美國人難道會坐視類似專制國家的腥風血雨報復？

七，川普主張有條件墮胎權，敦促國會立法，只承認「出生時確定的兩種性別」，政府福利不得資助變性手術等。倡議授權警察，可對搶劫和「零元購」歹徒開槍，呼籲對毒品走私者和販賣婦女兒童的人判處死刑，政府撥地建造帳篷城市收容遊民，都在矯正民主黨主政下的混亂，符合厭惡民主黨政策過分寬容的選民心聲。

美國左右路線之爭和兩黨極端化，還有拜登、川普兩人，都成了美國人的頭痛問題。川普看到了美國的病灶，但他本身也是病症和問題。如果他當選，美國和世界都將面臨另一次大震盪。