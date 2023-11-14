拜習會：拜登贏裡子 習近平贏面子？

習近平 主席14日將抵舊金山，參加亞太經合組織(APEC)會議，15日與拜登 總統舉行峰會，是他六年來再度訪美，也是兩國領導人去年11月峇厘島會晤以來，首次面對面會談。專家認為，除對全球氣候變化議題較可能達共識之外，美中對立氛圍下，峰會不易有大突破。我們認為，峰會如能恢復美中高層和軍方溝通管道，美國就基本達標；中國想解除經濟制裁和科技封鎖，眼前仍難實現。而習近平此行力圖營造受拜登禮遇，中美平起平坐，讓國人相信中國強大了，藉此紓解民怨，峰會結果可能是美國小贏裡子，習近平贏面子。

習訪美前，中共作足面子鋪陳功夫，黨媒強調是美方邀請，淡化習是藉APEC會議之便舉行習拜峰會，強調「美國有求於中國」；而拜登政府一年多來不斷派高層官員訪北京 ，呼籲中方恢復高層溝通，尤其兩國軍隊間熱線，避免誤判造成軍事衝突，都給外人美國求中國合作的觀感。

媒體報導，習訪舊金山，中方要求習的車隊不能見到示威抗議民眾，遑論像江澤民訪美時遇有人舉標語攔路喊冤；習下榻旅館、接待場面、座次，包括桌上放玻璃水杯或瓶裝礦泉水等，中方都有要求。北京極力打造習「受美國超高規格禮遇」印象。中國疫情封閉三年，經濟衰退，民怨極高，從李克強猝逝已見一斑，中方需要習贏得面子，緩解內部不滿緊張情緒。

習啟程前，黨媒人民日報多次發文，指處理好中美關係可為全球和平與發展作貢獻，為變亂的世界注入穩定性、確定性、建設性。中國近日緊急下單採購逾300萬噸美國大豆，中美直飛航班從每周48班次增至70班次，都在向美國示好，盼能藉機融冰解套。

習近平這次罕見將舉行晚宴，邀美國企業領導人參與，入場費2000美元，付4萬美元者可與習同桌，除了招商，還想突破外資加速撤離中國帶來的不安全感。餐會也有富人情味一面，1985年習還寂寂無名時，曾率河北省代表團考察愛荷華州農業，曾接待習的農戶等人也將參與晚宴，習藉重溫38年前的民間友誼示好美國人，與他主導戰狼外交常怨懟美國的仇美言論對比，以及美國八成民眾對中國抱負面觀感，令人五味雜陳。

有報導指中國駐舊金山、洛杉磯總領館動員群眾，迎接習近平。全美各地民運團體和異議組織也發起示威抗議，包括香港、西藏、新疆和台灣背景團體加入，越南、菲律賓和緬甸人士也加入示威行列，習遭遇抗議示威規模，可能是近年罕見。

拜登急於和中國恢復溝通管道，據報導，峰會將以軍事議題優先。分析其主因包括：一，俄烏戰爭、以哈衝突，中國都站在與美國對立面，暗挺普亭入侵烏克蘭，與伊朗結盟，有如間接支持哈瑪斯，華府卻失去溝通中方的管道。美國為避免烏克蘭、中東兩場戰火蔓延，想拉攏中國抑制俄羅斯和伊朗。一旦美中有較佳共識，美國是否攻擊伊朗，或剿滅近日擊落美軍RQ-9無人機的葉門胡塞武裝組織，充滿不確定因素；美中戰略利益分歧，可能阻礙習拜會獲共識。

二，近期美軍在南海或台海巡弋的戰機、B-52戰略轟炸機和巡防艦等，頻遇解放軍機艦「非專業迫近」騷擾，如導致兩軍交火，可能引爆世界大戰。美方研判，中國核武彈頭增至500枚，2035年前可能逾1500枚，雖與美俄不同量級，但美國有意將中國拉進核武軍控磋商。台海問題必然各說各話，美國武裝台灣趨勢很難逆轉。南海主權爭議美國挺菲律賓、越南，人權、貿易和科技制裁等美中都有歧見，限縮美中能達共識的範疇。

三，美國逢大選年，拜登如對中國放水，無異政治自殺，而北京能向美方讓步的議題也有限，即使習同意恢復高層溝通，只是之前的措施收了再放，是中共外交慣用的討價還價手段。峰會即使成果有限，至少習帶頭突破僵局，如果習能贏得面子，拜登也贏得一些裡子，勉強可算雙贏。

鄧小平曾說，凡和美國搞好關係的國家都富起來了，習當局的政策卻違背這個信條，中美關係跌入建交44年來最低谷，經濟隨之焦頭爛額。習應該掌握峰會契機，改變戰狼外交和撒幣想推翻美國建立的世界秩序，內政重回改革開放和韜光養晦路線，才能解除自身危機；如無法擺脫自己加諸己身的意識形態束縛，中美關係就難回到穩定的常軌。