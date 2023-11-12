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從座位安排到桌上水杯 拜習會細節處處都是學問

美中嚴重分歧 拜習會恐難有突破

社論

繼白宮10日證實，北京終於在10日正式宣布，「拜習會」將於15日在舊金山舉行。北京遲未對峰會表態，看似華府比北京更需要拜習會，但以眼前局勢來看，其實習比拜登更需要這次峰會。

自今年第二季以來，中國經濟持續下滑，剛於日前公布的最新數據顯示，今年7月曾一度出現「通縮」，10月又再重現，中國這個月的消費物價指數為負0.2%(今年7月則是負0.3%)，物價出現負數，顯示經濟出現嚴重問題，加上前總理李克強兩周前突然去世，大陸民眾藉著懷念總理為名，宣洩對習的不滿。如果習能在這次歷史性峰會，與拜登站在一起，會談又能發出雙方願意改善關係的訊息，必將有利於習改善形象。

舊金山本地新聞報導，21國參加的「APEC峰會」，將在市中心的馬士孔尼會議中心舉行，意味著「拜習會」和作為APEC一部分的「CEO峰會」(習將在此會議上發言)，也將在中心進行。舊金山13日起管控交通，15日和16日兩天加強保安，特別是市中心「費蒙特旅館」，預計拜登將會入住該旅館。習的招商會，入場費2000美元，願付4萬美元者，可與習同桌；這種安排像極美式選舉的「籌款會」。這場演講會的主辦方，是美中貿易全國委員會和美中關係全國委員會。

幾乎所有評論都認為，這次的拜習會將難有突破，會談結果難以改變雙方關係，而這次歷史性的峰會，更可能見證雙方的根本性分歧，而不是見證雙方的化解分歧。

習這次訪美最大目標是招商，挽救中國經濟；自今年第二季起，中國經濟下滑；占全國GDP三成的房地產市場，因房價大跌而陷入危機，不但降低家庭買房欲望(房價大跌，大量家庭變成負資產，還要償還高房貸)，而且嚴重打擊消費意願，直接導致國內需求下降。另外出口持續數月下跌，中小企業大量倒閉，年輕人大量失業；外資加速離開，國內富人紛紛出走，今年第三季「外國直接投資」(FDI)自1998年以來首次出現負數。北京官員已連續數月，不斷發出中國市場對外開放的訊息，將在習這次對商界的發言，而到達頂點。

但招商有結構性的困難；CNN本月10日報導，自今年初以來，中國政府持續不斷打擊私企和外企，至少12名著名商人和企業家，被政府以反腐、間諜和國安等理由進行調查，甚至被拘捕，包括了：直播平台「鬥魚」創辦人陳少傑、有「中國巴菲特」之稱的趙丙賢、中國工業銀行副行長張紅力、以及「併購天王」鮑凡等。兩周前，富士康因稅務和土地使用被查，北京一家外資顧問公司的一名主管上班時被拘，消息震動了中國，更震驚了外國投資者。

這些企業家和商人被查被拘的消息，嚴重打擊外資對中國的信心，中國政府若不能作根本性的改革，立法保障外資的財產和安全，將無法重建投資者的信心。舊金山的一次招商，不可能抺去投資者的恐懼。

中美的地緣政治，也會造成嚴重分歧。烏克蘭、中東、南海和台灣都可能是拜習會的議題。烏戰打了兩年，美中可談的必已交換意見，不能談的，這次峰會也談不了。對於剛爆發一個月的以哈戰爭，美國認為以色列有權自衛，所以支持以色列對哈瑪斯作戰；中國則與伊朗結盟，而伊朗則是哈瑪斯的長期資助國，美中在這裡存在無法化解的分歧。台灣兩個月後舉行大選，美國希望北京不要干預選舉；其實，北京要影響選舉也不容易，因為干預只會刺激選民把票投給民進黨。至於南海，美國希望北京能降低與菲律賓的衝突，但北京將南海視為中國領海，導致南海周邊國家與北京出現無法化解的矛盾。

其實，習地緣政治背後有一重要戰略，這個戰略已成為美中對立的根本原因。在歐洲，北京與俄國結盟，要以俄國對烏作戰牽制歐盟；在中東，北京與伊朗結盟，利用以哈戰爭牽制整個地區；在南海，十年造島和軍事建設，目的是控制南海，再用南海牽制周邊國家；在台海，北京用統一手段來牽制台灣。

當然，在這四個地緣政治熱點的紛爭背後，北京真正要牽制的是美國；為了長期牽制，所以烏戰看不到結束之期，以哈戰爭短期也不會解決，台灣問題和南海問題，勢必在習未來十年可能任期內，仍將揮之不去。

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