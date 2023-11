反猶太主義歧視燒進主流媒體

以色列 政府終於頂不住拜登總統的全面施壓,宣布每天停火四小時,以便安排平民撤退救援;同天,華盛頓郵報被迫宣布撤下一幅批評哈瑪斯 的政治漫畫,並做道歉解釋;接近傍晚,大批反以色列青年群眾聚集曼哈頓時報廣場遊行,要拜登政府加薩停火,「順便」衝入附近紐約時報大樓一層大廳,後遭警方驅離。全美關於當前以哈戰爭的爭議之火,方興未艾,正燒進主流媒體。

自由派的華盛頓郵報日前在網上與報紙刊出政治漫畫,一名鷹勾鼻的哈瑪斯恐怖分子,身上抱著揹著掛著多位巴勒斯坦老弱婦孺,題目是「人肉盾牌」,圖說是「以色列竟敢屠殺平民?」。這篇出自2022年普利茲獎得主Michael Ramirez之手的政治漫畫,立即遭到一位普林斯頓大學研究員抗議漫畫歧視,利用中東危機取樂,華郵社論總主筆立即撤下網上漫畫,執筆為文道歉,語氣誠惶誠恐。

同時,大批年輕反猶太 主義群眾遊行到紐約時報,衝進一樓大廳叫囂口號噴潻,高喊「New York Crimes」。紐時自家報紙遭到噴潻抗議,僅有短短一行報導「有幾十人衝進大廳,然後又回到布萊恩公園」,全當沒發生此事。

四家國際大媒體美聯社、路透、CNN與紐約時報10日更同時發出聲明,強烈否認事先知曉「哈瑪斯10月7日攻擊以色列行動」。原因是以色列一家媒體監督組織HonestReporting公布調查報告指出,多位駐加薩的自由攝影記者,可能事先知道攻擊行動,有的甚至參與行動。在社群平台分享的調查照片顯示,攝影記者站在戰車旁,甚至與哈瑪斯頭領合照自拍。調查報告更點名這些跟著哈瑪斯攻擊部隊的「隨軍記者」所拍照片,一如既往,第一時間馬上提供給美聯社、路透、CNN與紐約時報。

美聯社否認事先知道攻擊行動,並說已與相關的自由攝影記者解約;紐約時報也否認事先知悉,但「記錄重大新聞是攝影記者的重要責任」。以色列政府則表示極為憤怒,要追查此事。

此調查報告所掀起的風波尚未平息,HonestReporting質疑,在報導哈瑪斯攻擊的屠殺暴行中,究竟有無新聞專業道德界線,是否可以假設「記者」只是碰巧一大早出現在邊境,事先並沒有與恐怖分子協調?」, 「或是這完全是計畫的一部分?」;但紐約「保護記者協會」聲明強烈譴責該組織這種毫無證據的說法,在抹黑新聞工作者,並指出至今已有34位非西方新聞工作者死於採訪戰火。

拜登政府宣布以色列軍隊每天每四小時暫停攻擊,巴勒斯坦居民與傷者可以撤離北加薩戰區。哈瑪斯的攻擊迄今滿月,但要求以軍住手的呼聲越來越高,拜登總統已經擋不住。以色列自衛反擊之事已非以色列所能自己作主,大小內外政治考慮讓以軍綁手綁腳,暫時停火次數愈多,愈會延遲以軍鏟除哈瑪斯的戰略方案,從而增加波及加薩平民的機會,面臨連任的拜登,正屈服讓步於國內挺巴反猶勢力,以避免失去多數挺巴的年輕選票。

歐洲也正面臨反猶太運動危機。歐陸街頭過去幾周出現「親巴勒斯坦」的抗議活動,淪為反猶太主義與同情哈瑪斯的嘉年華會,如果沒有其他反制聲浪,就合理化了這些反猶論述,德國法國已帶頭禁止此類政治聚會,但成效不彰。英國警方不久前允許數萬群眾在倫敦街頭支持哈瑪斯的聚會,引起極大爭議。歐洲政客聲稱解決辦法就是「驅逐反猶分子」,這和美國境內已有人喊出「驅逐拿學生簽證的反猶學生」,但這形同提油救火,反而引爆更多歧視衝突。

看到美國當下反猶太聲浪漸高,做為屢受仇恨歧視、暴力攻擊的亞裔,實在感到憂心害怕。反猶者高喊「從河流到大海」(from the river to the sea)的口號聲入雲霄,這句口號在猶太人聽起來就是死亡,尤其出自好戰哈瑪斯,就是恐怖冷血「殺盡猶太人」之意,讓人聯想到80年前付諸行動的大屠殺,這都是我們亞裔華人難以感受到的滅族之懼。

聯邦調查局10月底發布最新數據顯示,從2021年至2022年之間,反亞仇恨犯罪案件減少33%,這是從新冠疫情發生迄今,針對亞裔族群的仇恨犯罪首度下降。而在美猶太裔面對的是千年宗教仇恨,200多被綁人質至今未歸,如今譴責批評哈瑪斯屠殺暴行的聲浪漸減,反是要求以軍停火呼聲此起彼落,方興未艾。