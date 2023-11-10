我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加薩的短暫喘息：以色列為何同意「每日暫時停火4小時」？

以太幣大漲10%突破2000美元 貝萊德一個動作引發買盤

在軍費與通膨間平衡的戰爭經濟學

社論

全球地緣政治緊張，非常影響大家對經濟成長的看法，最近以色列和巴勒斯坦衝突升級，全球投資人都擔心這場戰爭，研究顯示，對此類問題的擔憂，會導致人們和企業對支出和投資變得更加謹慎，最終可能導致經濟衰退。

然而美國經濟狀況卻意外地好，失業率低於4%，生產力正在飆升，上季經濟成長接近5%，通膨趨於穩定。美國人正在買東西、辦派對、去度假。

美國目前面臨的主要挑戰是在「槍砲」和「奶油」、也就是國內經濟支出和軍事支出之間的選擇。但拜登政府卻兩個都要，因此現在的問題是：軍事和經濟部門同步支出，能持續多久？

自2021年從阿富汗撤軍以來，美國就不再直接捲入任何重大戰爭。然而，矛盾的是，美國的軍費開支卻處於歷史最高水準。從2017年到2023年，五角大廈的基本預算增加超過50%，2024年，美國整體軍費開支將達到8860億美元；如果加上最近提出針對烏克蘭和以色列的補充軍援預算，總額將近1兆美元，這是二戰以來最高的軍事開支。

白宮指出，這項補充預算將對美國國防工業投資超過500億美元，確保美軍繼續成為世界上最準備、最有能力、裝備最精良的戰鬥力量，並擴大生產線創造新的美國就業機會。拜登近日的演講更稱美國國防產業為「民主軍火庫」，甚至聲稱在全球援助多場戰爭，有助於創造數千個就業機會。

與此同時，拜登政府一直在推動國內經濟的巨額支出。2021年，美國政府通過1.9兆美元的經濟刺激計畫應對新冠疫情，成果斐然。同年又提出1兆美元的基礎建設法案。第二年，《降低通膨法》提供了數千億美元的氣候相關資金。政府還撥出超過500億美元用於半導體產業的投資。

這是政府在「奶油」方面的大量支出，當然，部分支出將由額外稅收和其他措施產生的收入來支應，但它仍然導致2023年美國預算赤字，較前一年暴增了一倍。歷年總債務目前約為33兆美元；是中國、日本、德國、印度和英國經濟價值的總和。

美國債務占GDP的比率約為121%，面臨這種比率的國家政府通常被認為陷入債務危機，美國能僥倖不被列入是因為美元是全球貨幣，聯邦政府可以發行更多債券，印更多鈔票來彌補收入與支出之間的缺口。不過，到了某個時點，美國仍須在軍事開支和人民經濟需求之間做出選擇。

戰爭的經濟後果很多。首當其衝的是：大規模戰爭會導致通貨膨脹。以色列與哈馬斯衝突對全球金融市場的影響，將取決於地區大國是否直接參與，如果衝突蔓延到伊朗等該地區主要產油國，能源供應如果中斷，企業和家庭的能源成本可能會飆升，全球經濟將會面臨嚴重影響。

能源價格上漲，將阻礙大多數已開發經濟體和新興經濟體央行，抑制通膨的努力。如果這導致利率繼續維持在高點，就會推高政府、企業和民眾的借貸和再融資成本。

目前正逢疫後通膨再起之際，第一輪商品和能源漲價，是由於過度的財政和貨幣政策所造成，這些物價上漲導致通膨預期、資產價格和工資上漲後，推動了第二輪服務業通膨。

即使聯準會本月決定維持利率不變，成長、消費和薪資指標的水準仍明確顯示通膨高於目標。雖然此刻聯準會決定維持利率不變，但要留意不要犯下另一個錯誤，任憑通膨再起，破壞人們對物價穩定的信心。

而且，自從前總統川普引發貿易戰後，經濟出現去全球化趨勢，導致全球經濟競爭力減弱。當競爭減少時，往往會推升通貨膨脹。如果地緣政治衝突繼續導致經濟破裂，不僅會降低全球GDP成長，並限制全球經濟活動，而且還可能導致各國央行重新收緊貨幣政策，進而加劇經濟衰退。

現在再加上以哈戰爭攪局。只要這場衝突稍微升級，油價很有可能會升至100美元以上；油價上漲20%將使整體CPI上漲約0.5個百分點。在這種情況下，聯準會本周發表的鴿派大話，看來可能是說得太早了。

中東戰爭還沒結束，對抗通貨膨脹的戰爭也未停息，而無論想結束哪一邊的戰爭，肯定最終都將付出相當大的代價。

預算 投資 拜登

上一則

一洲焦點／為何這次美國「非大選年選舉」影響重大？

延伸閱讀

怎麼看拜習會？專家分析：習近平壓力比拜登沉重

怎麼看拜習會？專家分析：習近平壓力比拜登沉重
籲北京展現誠意 議員要求釋放美國公民並停止擾台

籲北京展現誠意 議員要求釋放美國公民並停止擾台
輝達再出招 傳針對中國區推出3款最新改良版AI晶片

輝達再出招 傳針對中國區推出3款最新改良版AI晶片
拜登抵伊州車廠慶罷工告終 汽車工會仍未鬆口背書

拜登抵伊州車廠慶罷工告終 汽車工會仍未鬆口背書

熱門新聞

戰火紛擾眾說紛紜 百年變局真來了

2023-11-07 01:00
「一洲焦點」談川普長女伊凡卡上證人席。(歐新社、世界新聞網)

一洲焦點／川普女兒伊凡卡 為何沒被列被告

2023-11-09 08:25
「一洲焦點」談李克強逝世反映的現象及影響。(路透、世界新聞網)

一洲焦點／「優秀黨員」李克強走了 中國的損失是？

2023-11-02 14:23
「一洲焦點」從《六人行》馬修派瑞逝世談美國社會變遷。(路透、世界新聞網)

一洲焦點／從「六人行」馬修派瑞之死 看美國社會變遷

2023-11-02 23:16
「一洲焦點」談前總統川普的金融詐欺官司，川普女兒伊凡卡將在8日出庭作證。(美聯社、世界新聞網)

一洲焦點／川普子女依序站上證人台 宛如家庭劇

2023-11-04 09:40

美國向左轉走太遠 拜登包袱沉重

2023-11-08 01:00

超人氣

更多 >
洛杉磯華女慘遭分屍 同住父母失蹤 丈夫涉重嫌被捕

洛杉磯華女慘遭分屍 同住父母失蹤 丈夫涉重嫌被捕
這個品牌的手機超保值 安卓沒得比

這個品牌的手機超保值 安卓沒得比
「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘

「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘
銀行家花200萬買懷俄明州舊礦場 稀土價值上看370億

銀行家花200萬買懷俄明州舊礦場 稀土價值上看370億
康乃爾華生仇猶被捕 母親曾在以色列念研究所

康乃爾華生仇猶被捕 母親曾在以色列念研究所