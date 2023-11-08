我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

卡債超過5000元？這5招教你「快速清償」

港媒：美記者新書披露黃之鋒曾尋求美領館庇護

美國向左轉走太遠 拜登包袱沉重

社論

美國2024年大選可能「變天」。向來較傾向民主黨的紐約時報民調，拜登2020年大贏川普的六個關鍵搖擺州，如今五個倒向川普。川普在亞利桑納、喬治亞、密西根、內華達和賓州支持度都超越拜登，領先達4%至10%，拜登只在威斯康辛州領先2%。ABC新聞網民調，高達76%選民認為，國家走在錯誤方向上。距大選投票還有一年，論勝負言之過早，民主黨部分人正醞釀由米雪兒‧歐巴馬取代拜登，但除非勢不可為，這種機會似不高，關鍵在美國政治向左轉走太遠了，選民想修正調整，拜登老邁只是問題之一，民主黨政策偏頗才是關鍵。

川普四件訴訟案的發展難料，他如被判坐牢，上訴或定罪能否參選總統，將引爆憲法爭議。向來傾向民主黨的年輕選民中，川普支持度僅落後拜登1%，平分秋色；在非裔、拉美裔等少數族裔，川普也攻占兩、三成支持率，民主黨傳統地盤崩塌，拜登處理經濟、外交及移民等議題表現欠佳，都是因素。

高達七成六認為國家方向錯誤，大體可歸納成內政偏左，政策偏頗；外交上美國人漸厭倦花費龐大資源援助外國，對干預國際衝突、扮演世界警察不再熱中。還有政府開支浮濫、赤字高漲，槍枝泛濫、濫殺頻傳、警民衝突、族裔關係不睦、放任非法移民入境、破壞法治，各地治安惡化。以哈衝突中，大量知識分子和民眾聲援巴勒斯坦人，變質為挺哈瑪斯，都和美國長期左傾政治和教育脫不了干係。

先說移民政策。川普邊界築牆在拜登政府杯葛下變爛尾，拜登執政後全球非法移民從中南美洲「走線」，大篷車運動常集結上萬人在美墨邊境伺機闖關。海關及邊境保護局統計，拜登2021年上台後，每年逮捕非法移民逾100萬人，成功入境者今年估計已逾60萬人，平均每天近1700人偷渡成功，增加國安危機。

民主黨以人道為由敞開國境大門，執法不力，司法部長加蘭德還控告德州州長艾伯特，在邊境格蘭德河中央設浮球攔阻偷渡客；聯邦政府剪掉邊境鐵絲網，放非法者入境，棄合法界線於不顧，讓人懷疑為了選票破壞法治。無怪乎保守派民眾反移民聲浪高漲，民主黨主政的紐約、芝加哥、洛杉磯、舊金山等大城，都受不了被德州、佛州遣送來的非法移民占用福利資源，證明拜登移民政策徹底失敗。

再談治安。除了大麻等禁藥合法化、政府用公帑提供針頭給毒癮患者，助長毒品風氣，民主黨偏袒特定族裔，幾件警民衝突案警察都落居下風，有些城市甚至要刪警務預算、裁廢警局，歹徒更有恃無恐。加州通過提案盜竊950元以下財物變輕罪，「零元購」盛行，蔓延德州、紐約等地，治安惡化，美國謀殺率在已開發國家中最高。民主黨除了控槍、墮胎政策比共和黨更獲民心，各地濫殺血案頻傳，無辜民眾成犧牲品，美國成為危險國家，政府卻束手無策，如何滿意施政？

美國向左轉從1970年代嬉皮、反戰，到今天女權高漲、LGBTQ權利和同性婚姻，有些屬進步和必需，但主張平權變質成性別不分，少數人權利極度膨脹，強迫多數人接受他們的價值觀，從國會眾院「四人幫」四名女性新銳議員常挾制民主黨，大學校園、社區無性別差異公廁、政府表格不再區分男女性別等，都讓保守人士反感。

政府開支浮濫和浪費成常態，疫情期間被冒領數十億元補助金無力追討，幾年內國債急速膨脹，已近34兆元；社會貧富兩極化，基層被剝削感強烈，民眾對政府信任感很低，都囊括在國家方向錯誤內，共和黨基本盤感受更強烈，川普趁勢崛起，美國大分裂，迄今難見整合希望。

這次以哈衝突，美國的反猶太、反以色列抗議怒潮空前，支持巴勒斯坦變質為挺哈瑪斯恐怖暴力，或與大學校園被左派長期盤踞，引導青年人思維有關。校園成美國向左轉最大推手，不少華裔家長感慨，子女上大學回來後，很多主張和父母格格不入，都是左派思潮的影響。

美國援烏克蘭的軍事、經濟支出已逾750億元，新增援以色列預算已逾33億元，白宮要求國會批准再援烏614億、援以143億，使聯邦今年陡增1.7兆元赤字，讓部分美國人只想自保，不願再外援。但美國如退卻，讓中俄坐收漁利，美國國際影響力和聲譽將重挫，兩黨都難負擔其後果和代價。百廢待舉的美國卻內部分歧，加上外國拖累，振興之路前景坎坷。

非法移民 拜登 民主黨

上一則

戰火紛擾眾說紛紜 百年變局真來了

延伸閱讀

華郵：川普若再當選 謀畫援引叛亂法報復密利等「叛徒」

華郵：川普若再當選 謀畫援引叛亂法報復密利等「叛徒」
拜登力勸內唐亞胡休戰3天 爭取釋放10至15名人質

拜登力勸內唐亞胡休戰3天 爭取釋放10至15名人質
最新民調6個關鍵州慘輸川普 歐巴馬前策士建議拜登「放棄連任」

最新民調6個關鍵州慘輸川普 歐巴馬前策士建議拜登「放棄連任」
米雪兒「上」拜登「下」？克魯茲：民主黨明年推她參選

米雪兒「上」拜登「下」？克魯茲：民主黨明年推她參選

熱門新聞

「一洲焦點」談拜登政府應對以哈戰爭、李克強治喪。(美聯社、世界新聞網)

一洲焦點／李克強治喪怕鬧事、以軍攻加薩 拜登謹慎應對

2023-11-01 14:05
「一洲焦點」談李克強逝世反映的現象及影響。(路透、世界新聞網)

一洲焦點／「優秀黨員」李克強走了 中國的損失是？

2023-11-02 14:23
「一洲焦點」從《六人行》馬修派瑞逝世談美國社會變遷。(路透、世界新聞網)

一洲焦點／從「六人行」馬修派瑞之死 看美國社會變遷

2023-11-02 23:16
「一洲焦點」談前總統川普的金融詐欺官司，川普女兒伊凡卡將在8日出庭作證。(美聯社、世界新聞網)

一洲焦點／川普子女依序站上證人台 宛如家庭劇

2023-11-04 09:40
李克強（右）今年3月卸任總理時與習近平握手。(路透)

欠穩定體制特色：從李克強猝逝說起

2023-10-31 02:00

戰火紛擾眾說紛紜 百年變局真來了

2023-11-07 01:00

超人氣

更多 >
芝南郊年輕媽媽提款機取錢 光天化日遭劫殺

芝南郊年輕媽媽提款機取錢 光天化日遭劫殺
時薪200當模特？南加前TVB美女主播 被殺豬盤糾纏多年

時薪200當模特？南加前TVB美女主播 被殺豬盤糾纏多年
女教授外遇人夫 親密簡訊「你的年羹堯真黏」成了通姦鐵證

女教授外遇人夫 親密簡訊「你的年羹堯真黏」成了通姦鐵證
延緩老化 這位長壽專家每天吃這種保健品

延緩老化 這位長壽專家每天吃這種保健品
白色衣服久了發黃超困擾？家事達人揭預防4妙招

白色衣服久了發黃超困擾？家事達人揭預防4妙招