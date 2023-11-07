戰火紛擾眾說紛紜 百年變局真來了

習近平主席今年3月間向俄羅斯總統普亭 提及，「世界正面臨百年未有大變局，我們共同來推動」後，本月3日習與德國總理蕭茲視訊會議，再談世界變局。拜登 總統3日也向中南美洲11國領導人說，每隔六到八代人，世界局勢就會變化，未來兩三年發生的事，將決定世界五、六十年的面貌。俄烏戰火未息，以哈戰事升高，看來變局難免，問題在朝哪個方向變動？是集權專制或民住自由的國家勝出，眾說紛紜。

世界風向在變，更不可捉摸。烏克蘭力抗俄羅斯侵略，西方援烏成無底洞，美國共和黨為主的勢力和歐洲都出現放棄烏克蘭聲音；哈瑪斯偷襲以色列 ，以色列強烈報復，世界輿論從同情以色列驀然逆轉，美歐都出現反以色列、反猶太和同情巴勒斯坦人聲浪，除了中共和普亭政權人為操縱，西方「向左轉」，大學校園反猶聲浪高漲，「同情弱者」無視哈瑪斯先挑起戰火，只關注巴勒斯坦人生存權和生命權，以色列人變加害者，只因美國支持就被反對。

川普2024競選綱領中有段話，他3月影片演講說的，「當今西方文明最大威脅不是俄羅斯，比什麼都更嚴重的威脅，可能是我們自己和一些仇恨美國、卻又代表著我們的可怕人物」。川普暗指泛左勢力，包括民主黨基本盤和政客，他強烈支持以色列。

美國兩黨支持以色列分歧不大，這次以巴衝突，各大學校園興起抗議示威，譴責以色列和猶太復國主義、同情巴勒斯坦變質成同情哈瑪斯暴力，活動蔓延部分城市，華府周末數萬人示威，指控拜登未施壓以色列停戰「犯下種族滅絕罪」。拜登政府在以巴之間政策失衡引發反彈，示威訴求和中共帶領的反猶太、支持巴勒斯坦聲音動機和目的不同，卻遙相呼應，也反映百年變局之一斑。

百年變局指什麼？習近平眼中不外乎東升西降，美國主導世界秩序(Pax Americana)沒落了，將由中國領導世界(Pax Sinica)或至少中美共治(Chinamerica)取代，這就是中國夢，所以倡導敢於鬥爭、戰狼外交，挑戰美國主導的一切。很多中國人被洗腦，認為「凡是美國贊成的，我們都反對」，俄烏戰爭中國站俄羅斯一邊；以哈衝突中國也站巴勒斯坦一邊。

西方援烏出現厭倦情緒，澤倫斯基對烏克蘭犧牲數十萬軍民生命、全國大部分淪為廢墟，可能被西方遺棄私下有怨言，但只要西方續援烏克蘭，普亭戰敗或被逼談判是遲早問題。北韓援俄，代表普亭在垂死掙扎。普亭聲援哈瑪斯，伊朗在美國軍事威嚇下，不敢對以色列宣戰，澤倫斯基想訪以色列，把兩場戰爭掛鉤。黎巴嫩和伊朗、敘利亞，或土耳其如捲入戰火，無異爆發三次世界大戰，國務卿布林肯、中情局長伯恩斯穿梭中東周旋，民調對拜登內外政策都不滿，川普可能得利，使拜登連任充滿變數。

拜登急於「拜習會」，首要目標在恢復美中高層和兩軍聯繫，防局面失控。習近平現在是唯一可能改變普亭想法的人，中國也有較多籌碼左右俄羅斯經濟命脈，馬克宏、厄多安等北約國家領導人只能打醬油，無力影響普亭，讓習有更大機會實現「中美共治」和美中雙贏。只是習格於意識形態囿限，美中連外交面各取所需淺試合作都很困難，因為美國軍事、經濟圍堵首要目標仍是中國，美中缺乏互信，北京只能拿俄羅斯當擋箭牌，除非拜登答應北京所開條件撤除貿易和科技制裁，但對中國妥協無異政治自殺，拜習都有難以突破的障礙。

中國、美國都相信百年變局近在眼前，己方最終會勝出，兩國經濟將決定勝敗基礎，美國明顯占優勢。俄烏戰爭一旦有結局，如何「處置」普亭的戰爭罪，中國立場是否符合美方期待，也是美中矛盾能否化解的關鍵；普亭2日退出禁核試條約，美國正研發F-35戰機發射的新核武，中國核武庫數量也急增，世界烏雲密布。

北京看好自身經濟和外交實力，但中央和地方財政窘迫、房地產爆雷，出口連數月衰退，外匯存底流失正面臨外債正負相抵的3萬億美元關口，外資撤離、企業倒閉、失業嚴重等，李克強猝逝中共如臨大敵，中國隨時可能因突發事件小事變大。

美國經濟雖然強勁，改變世界供應鏈，但內政糾葛無解，美國可能再次政黨輪替，如果川普接替拜登，美中俄關係可能再震盪，誰會相信川普對中國會比拜登更軟弱友善，或更易對付？