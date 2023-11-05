由戰爭到和平 以巴的唯一出路

上月7日哈瑪斯 突襲以色列 以來，剛好過了四周，前三周以軍以空襲加薩 報復，最近一周則對加薩發動地面進攻；以軍先從北面和東面，三路攻入加薩，到31日已經包圍加薩城(Gaza City)，開始與哈瑪斯恐怖分子面對面作戰。四周以來，加薩平民9200人死亡，以色列則超過1400平民死亡，另有200人被劫持為人質。彭博本月3日引一研究指出，加薩之戰最終可能導致113萬人死亡，以色列被殺平民也達5萬3000人。

由於平民死亡人數迅速增加，國際譁然，對以色列的態度也起了重大變化，從當初被襲時的同情，變為愈來愈嚴厲的指責。美國政府對以色列的態度也明顯改變，由最初的全面支持，拜登本周連番呼籲，增加對加薩的人道援助。布林肯3日再訪特拉維夫，敦促以色列保護平民和增加人道救援。聯合國人道組織3日表示，加薩缺水缺糧缺藥，需要比現在多四倍的物資和援款，平民死亡和人道救援已成為以哈戰爭的國際焦點。

平民死亡之所以迅速增加，主要是因為以色列以哈瑪斯據點為空襲目標，而哈瑪斯將據點設在學校、醫院和清真寺的地下隧道，以致空襲殃及平民。估計地面進攻開始後，平民傷亡將會更多，因為加薩地下隧道星羅棋布，恐怖分子穿上平民服飾，混入平民之中，以色列的加薩之戰，將會十分困難，平民傷亡的數字也會大增。

對了有效對付哈瑪斯，以軍的進攻，使用特別武器和戰術，例如一種「海綿彈」，這種炸彈可製造出如海綿的泡沫，封住隧道的出入口，將恐怖分子困在隧道內，以軍又用一種紫色煙霧手榴彈，投入隧道之中，讓紫色煙霧，散布於隧道之內，將恐怖分子的頭髮變成紫色；以軍則留意有沒有紫色頭髮的人，從隧道之上的建築物走出來，因為隧道大都與建築物相連；以軍須先封鎖建築物，然後才能進入隧道，發動攻擊。

聯合國人道組織指出，以色列要北加薩地帶的平民向南撤離，然後再發動空襲，轟炸造成的平民死亡，已屬戰爭犯罪。法律專家則指出，以色列追殺混入平民之中的恐怖分子，因而造成平民死亡，違反國際法。除了人道考慮，以色列加薩之戰的困難，在於剿滅哈瑪斯的同時，必須向巴勒斯坦人和四周的阿拉伯鄰國發出一重要訊息，即以色列是對哈瑪斯作戰，而不是對巴勒斯坦人作戰；消滅哈瑪斯之後，以色列將會落實「兩國方案」，推行以巴永久和平。

自哈瑪斯上月7日發動突襲後，拜登一直沒有表示要支持兩國方案，直到本周初態度改變，表示支持兩國方案。所謂「兩國方案」，簡單來說，就是讓猶太人和巴勒斯坦人建國，即猶太人建以色列國，巴勒斯坦人建巴勒斯坦國，這是解決以巴雙方長期以來矛盾的唯一方法。

以色列人的態度，是「兩國方案」能夠實現的基礎。以色列前總理夏隆曾支持「兩國方案」，當時有民調顯示，78%的以色列人支持兩國方案。今年9月，即哈瑪斯突襲前，日內瓦一個組織所進行的民調顯示，仍有42%的以色列人支持兩國方案。眼前這次加薩之戰結束後，以色列若再推兩國方案，仍有可能得到多數以色列人的支持。

強硬派的現任總理內唐亞胡，被視為不適宜領導以色列目前的加薩之戰，更不適合領導戰後的和平工作；而且自上月7日哈瑪斯突襲之後，以色列軍方和國安部門出現對他的批評，認為內唐亞胡政府疏忽，沒能察覺到哈瑪斯的突襲。內唐亞胡的反對者認為，他必須辭職，以免以色列在當前國家發展的關鍵時刻，無法應對加薩之戰，以及戰後的和平工作。

要落實兩國方案，必須由以色列、巴勒斯坦自治政府、美國和國際組成維和機構，在加薩之戰結束之後，制訂永久和平的計畫，其中需包括，以色列退出加薩和約旦河西岸，將土地交還給巴勒斯坦自治政府；更重要的是，制訂一個讓巴勒斯坦人建國的時間表，讓全體巴勒斯坦人和阿拉伯國家，可落實建國的每一步。唯有讓巴勒斯坦人有建國的希望，實現民族自決，以及找到建國尊嚴，最終矛盾才有可能解決。