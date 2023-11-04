內政國安加大選 兩黨大亂鬥

面對突如其來的以色列 與烏克蘭兩場海外戰爭，所引發的國家安全危機，加上國內南疆偷渡失控，兩黨意識形態拉扯對立，死灰復燃的高通膨、即將展開的大選，種種重大因素攪到一起，美國正前所未有的，走到關鍵考驗時刻，一切都要在未來兩周內有所結果，否則後果難料。

首先眾院新議長強生展現新的立法手腕，把國家安全與內政安全綁在一起立法，找到拜登 總統罩門，讓軍援以色列與刪除國稅局預算綁在一起，單獨成案；再把軍援烏克蘭與邊界安全預算綁在一起，另成一案；這個做法讓拜登白宮頭痛不已，必須向共和黨 在內政上讓步，才能完成援助以色列與烏克蘭的國際承諾。

拜登總統公開講話，向國會要1060億元，把軍援以色列、烏克蘭、台灣印太與邊防等四案綁在一起，滿足國會共和黨溫和與保守團體的政治需要，只求國會快速通過。

沒想到眾院議長強生把全案拆成兩案。首先全力軍援以色列，但143億元不能憑空借貸印鈔票，這筆錢來自拜登「降低通膨法」內，已撥給國稅局的預算，就是把國稅局的錢挪來給以色列購買鐵穹系統飛彈等。

這項提案2日在眾院以226票贊成196票反對通過，共和黨幾乎一票未跑，這是強生上任就成功通過的法案，不但符合共和黨多數支持以色列的立場，同時藉機刪減共和黨痛恨的國稅局預算，同時拉攏保守派眾議員。因為國稅局早被共和黨視為欺壓富人，更因為保守團體被列為查稅騷擾對象，一舉兩得，此案團結黨內各派，拍掌稱快。民主黨則對此痛罵「世界危機，共和黨居然還有心綁架以色列自衛，滿足極右派狂想」。

此案送往民主黨控制的參院，毫無通過希望，參院已表態重新提案，把軍援以色列與烏克蘭，加上人道援助綁在一起。拜登更放話絕對否決眾院共和黨版案。兩院兩黨提案差距如此懸殊，即便進入兩院兩黨協商，一來一住，本月17日聯邦政府總預算截止前，絕難如期完成。持平而論，共和黨在眾院議長屢選屢敗的經驗裡，已學到團結教訓，不會再有內鬨狀況。軍援以色列是燃眉之急，拜登與參院必抵不住而要讓步，犧牲國稅局預算；果真如此，新議長強生馬上乘勝追擊，再提出第二部分的軍援烏克蘭614億元。

強生已表明軍援烏克蘭要與美墨邊界築牆等邊防預算綁在一起，眾院內眾口同聲支持軍援以色列，但繼續軍援烏克蘭已非共識，拜登總統要軍援烏克蘭，比軍援以色列還要難。拜登政府已緊急應變，請來移民維權組織，共商修改無證客庇護法規事項，改善目前邊界失控，各方抨擊的現況，譬如要提高政治庇護認定的門檻等，以贏得眾院共和黨保守派支持。但強生表明共和黨眾院版邊防與庇護制度修改，要回到川普時在墨西哥等候庇護，而非僅增加國安部的邊防預算。

此修改對民主黨進步派與移民維權支持者，勢必難以接受，這是大選要面對的終極挑戰。軍援案一分為二，難度奇高，即便奮戰通過，拜登兌現國際承諾，但民主黨將自傷嚴重，流失票源；同時共和黨新議長強生旗開得勝，可為明年大選與各級選舉大為加分。

另外值得觀察的是，從拜登總統向國會要求1060億元，軍援對象有以色列、烏克蘭、台灣印太與邊界安等四大項的作法，可以看出美國當前國安國略與資源的布局。目前各方談到軍援以色列與烏克蘭的策略時，沒有具體提到軍援台灣印太，這是否意謂未來軍援兩案都不考慮台灣印太，還是臨時再做併案；這一方面是台灣印太軍援不如以烏兩國危急，另外也是因為軍援台灣印太，爭議相對極小，兩黨目前對中共威脅的共識極高。但台灣仍必須積極融入亞太軍事經濟貿易體系，不能自外，要避免被邊緣化。

在國會爭辯軍援同時，以軍開始進入加薩市展開定點掃除哈瑪斯，這將是場逐門逐戶都市巷戰；就在此時，拜登政府喊出「暫時停火」(pause)，國務卿布林肯4日再赴以色列，商議定出停火空窗期，逼以國制定出不定時不定點的人道通路，容許援助物資進入加薩。

拜登解釋這種做法並非讓步，更非「全面停火」，但這是全美阿拉伯裔組織全面施壓結果，爭議又生；哈瑪斯是否藉機逐步喘息，侵占援助物資，延長以軍掃蕩，更會在國會軍援辯論中增添變數。