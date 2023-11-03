聯合國場域中進行的以哈戰爭

以色列 與哈瑪斯的戰爭，現在正在兩個場域進行，一是加薩 走廊前線，哈瑪斯仍在負隅抵抗，持續發射火箭，而以色列裝甲車已多次進出加薩，要徹底剷除哈瑪斯的根據地；而另一個場域則在紐約聯合國 ，國際合縱連橫，就支持以色列有自衛權，或是盡快停火人道救援，展開激烈辯論與表決。

目前的當務之急是加薩走廊的人道災難，在以色列以轟炸威脅居民南撤情形下，80萬人被迫流離失所，更糟的是，無論是難民營、教堂、學校，甚至是醫院與聯合國機構，以色列照炸不誤，沒有地方是安全的，加薩衛生當局1日統計，以色列展開報復行動以來，超過9000名巴勒斯坦人喪生，其中近七成為婦女和兒童，聯合國兒童基金會(UNICEF)則表示，加薩每天有超過420名兒童死亡或受傷。

無論以任何標準，這都已經構成「種族屠殺」的罪行，自然激起了各國的強烈反應，外交戰都在聯合國進行，其中又分為安理會與聯合國大會兩方面。

真正重要的是安理會，所做出的決議，所有會員國必須遵行，但必須沒有任何常任理事國否決；聯合國大會的決議，雖然有象徵性意義，可以代表全球輿論，但卻沒有約束力。

安理會至今已經提過四次解決衝突的提案，俄羅斯提出兩項，美國和巴西各提出一項，但是迄今一項決議案都沒有通過。其中爭執點有三，其一是，以色列是否無條件有權自衛？還是有「應以符合國際法的方式」這個前提？美國堅持以色列有權自衛，包括打入加薩，清剿哈瑪斯，但許多國家認為這已經超過自衛範圍，近乎「報復」了。

其二是，加薩的巴勒斯坦人是無辜的，各國應該合作，盡快提供人道主義援助，雖然各國都同意，但是如何援助，卻是爭執的焦點，以色列對從埃及進入加薩的援助卡車，要安全檢查，有時故意刁難，每日的援助量，被削減到日常的10%，同時以色列還不准許運入燃料，供醫院發電機與車輛所需，認定這會被轉為協助哈瑪斯。

其三是，美國與以色列不允許決議中出現「停火」(cease fire)的字眼，只能因為人道援助而「暫停」(pause)，因為「暫停」完全自行認定，隨時可以恢復攻擊，但是「停火」則須雙方商定，而且還要有聯合國派出維和部隊，執行停火決議，這絕對不是想殲滅哈瑪斯的以色列與美國可以同意的。

作為10月安理會輪值主席國的巴西，自從10月7日爆發衝突以來，就積極尋求停戰與和平方案，但卻一事無成，巴西外交部長30日在安理會緊急會議上，非常挫折的表示，安理會在化解以色列和哈瑪斯戰爭問題上，缺乏共識和行動力是一種「恥辱」。

反觀聯合國大會27日卻以懸殊比數，通過決議，呼籲以色列和哈瑪斯之間停戰，並允許聯合國和其他人道機構進入加薩走廊保護平民，雖然這項決議僅有象徵性意義，不具約束力，但是投票時，卻有高達120國贊成，45國棄權，投下反對票的僅有美國、以色列等14國。

在投下棄權票的國家中，有許多國家雖然同意決議內容，卻認為不應對恐怖攻擊保持沉默，所以投下棄權票；許多西方國家公開支持以色列，但只有少數的14個國家，敢於不顧加薩發生的人道悲劇，公開投下反對票。

以色列對於這樣的國際輿論悍然不理會，不僅痛罵代表聯合國發言的秘書長古特雷斯「你活在哪一個世界」，對於大會決議，也斥為荒謬，痛批聯合國不再具任何正當性，總理內唐亞胡更說：「以色列絕不會同意終止對於哈瑪斯的戰鬥，呼籲停火就是呼籲以色列向哈瑪斯投降，向恐怖主義投降，向暴虐行徑投降。這不會發生的」。

中東衝突與一年半前俄羅斯入侵烏克蘭，在聯合國有完全不同的反應，當時俄羅斯的霸權行徑，讓全球大部分國家在美國領導下，團結起來支持烏克蘭，可是如今以哈衝突，卻讓美國站到了世界輿論的對立面。

世界雖有共識，可是安理會決策機制，讓聯合國的作用大打折扣，當時有俄羅斯的否決權，安理會形同虛設，無法有決議，現在則是由於美國的否決權，任何不利於以色列的安理會決議，根本不可能通得過。

從11月1日開始，中國將擔任安理會的輪值主席國，雖然主席要嚴守中立，但對議程排定有相當的裁量權，中國能否有更高明的國際政治運作，且讓我們拭目以待。