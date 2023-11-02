美內外挑戰空前 國力亟待提升

中東戰事可能擴大，土耳其、伊朗揚言進攻以色列 ，美國派遣「福特號」與「艾森豪號」兩個航母打擊群，增派2000陸戰隊和特戰部隊進駐以色列祕密基地，增援原本部署中東的7萬大軍，防止戰事擴大。拜登 政府力求避免直接介入戰爭，但軍援烏克蘭，面臨共和黨反對，軍援以色列，兩黨雖無歧見，財力和武器卻捉襟見肘，白宮追加1060億元預算軍援烏克蘭、以色列和台灣，眾院在新任議長強生主導下還有變數，情勢內外交困。

美國援烏消耗甚鉅，現在再增加援助以色列負擔，因此希望以色列短期內能消滅哈瑪斯，不要成為另一個戰爭錢坑。美軍也以強大武力嚇阻伊朗、黎巴嫩真主黨不參戰，避免影響遏制中共的東亞布局，而中俄也想讓美國被中東牽制住，普亭在莫斯科接待哈瑪斯訪問團，俄羅斯還有多少力量聲援哈瑪斯讓人存疑，但美國必須避免讓中俄利用中東得利。

北京 外長王毅訪華府，磋商解凍中美關係。美國期待習近平11月來舊金山參加APEC峰會，舉行拜習會，商討兩國「去風險化而不脫鉤」。從客觀態勢看，美中要合作難度很高，北京藉世界情勢拉高身段，冀圖在美俄之間左右逢源，但讓美方解除貿易障礙和科技封鎖管制，拜登政府不可能全盤接受。

拜登想要北京與俄畫清界線，讓烏克蘭反攻增無形助力，但普亭如在烏戰敗北，中共會成美國和西方盟邦首要和唯一目標；北韓援俄武器，中、俄、伊朗、北韓隱然結合成軸心國的趨勢增強，美國反而備多力分，世界警察心疲力絀，是拜登政府寄望北京的主因。

美國國債不斷創新高，目前已急增至33.6兆元，共和黨想節省開支，卻看不到逆轉希望。經濟能否軟著陸，在未定之天。美國製造業回流看似迎來春天，但三大汽車廠工人聯合會(UAW)逾4萬工人罷工逾40天，損失累積上百億元，福特同意未來四年加薪25%後，罷工潮可能落幕，美國工業強國象徵的汽車業已失去全球市場，內需面臨特斯拉挑戰，更接近破產邊緣！

台灣台積電、南韓現代等巨頭在美國威逼力誘下，來美投巨資建廠，卻遇基本工資偏高、工會力量大、技術工人短缺等難題，步履維艱。美國不要中國製造，中國廠商瘋狂外遷墨西哥、東南亞，用中國製造零部件組裝成「外國製」商品，或用轉口貿易改貼產地標籤，使中國貨依舊源源不斷輸入美國，價格比中國出口高，加重美國通膨壓力和消費者負擔。

較少人留意，中國發展新能源汽車已取代日美德，成全球最大汽車出口國。今年估計中國汽車出口將達400萬輛，比日、德、美多。中國製造從雜貨等商品，轉而成汽車產業，恐非外界能預料到。但中國經濟軟肋也浮現，中央和地方債務都創天量，房地產爆雷，骨牌效應引發金融風暴近在眼前，在青年失業率逾20%後，中共不再公布失業數字，但外資撤離、製造業外遷、外貿萎縮增大，靠內需市場如何維繫經濟，防止「未富先老」和掉入「中等收入陷阱」，未來遠比美國艱鉅。

而美國也內外挑戰交織，雖在全球80國駐軍，擁有逾750個海外基地，但面對俄烏戰爭中俄暗中聯手，援烏已動用750億元，援以色列158億元，負擔驚人。至少30位共和黨國會議員反對續援烏克蘭，但美國豈能虎頭蛇尾，未來為維護國家地位和世界秩序，美國陷入武器軍備和財務陷阱，能否脫身並非操之在我。

拜登倉皇從阿富汗撤軍，將數百億元武器留給神學士政權。中國海警船和菲律賓補給船在南海仁愛礁撞擊，美菲重申侵犯菲律賓就是侵犯美國，卻只能打口水戰，無力也無意派軍艦協防菲國。同屬北約、有美國駐軍的土耳其，總統厄多安揚言對以色列開戰，美國只能隱忍用外交手段化解。北韓提供俄軍武器、發展核武，華府無能為力。連胡塞武裝都敢向美軍艦發射飛彈，拜登避戰，想為美國爭取振興契機，卻成了美國軟肋。

美國兩黨內鬥激烈，槍擊血案頻傳，控槍、移民、墮胎、族群關係和LGBTQ權利等分歧和紛爭惡化，又逢大選年，川普四大官司讓社會分裂，民主黨或共和黨主政都面臨內外全方位的路線鬥爭，政府預算案屢屢難過，面臨關門危機，抵消自身實力。內外情況交相逼迫，美國能打的牌、能用籌碼有限，讓北京喜獲縱橫捭闔良機。