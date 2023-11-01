拜習高峰會到底在糾結些甚麼？

中國外長王毅 近日訪問美國三天，主要目的當然是為促成拜習高峰會，但是習近平只剩下兩周就要動身來美國，高峰會的籌備情況，並不像外界所想的這麼簡單平順。

根據中國外交部的新聞通稿，這次王毅其實是談得不錯的，幾乎涵蓋了中美之間所有的問題，近日雙方將分別舉行中美海洋事務磋商、中美軍控和防擴散磋商、中美外交政策磋商、中美殘疾人事務協調會，雙方還同意進一步增加直航航班。

北京 原來抱怨，美國只有邀請習近平參加APEC領袖峰會，並未邀請他參加雙邊峰會，如今美國國安顧問蘇利文已經代表拜登 向王毅提出邀請，可是至今已經幾天，中國卻並未正式宣布習要參加中美高峰會。

美國官員接受美國媒體採訪時稱，雙方雖然就舉行「拜習峰會」達成原則協議，其他的細節，例如峰會的具體日期、地點和後勤事務等都尚未談妥。

但是事情其實不是這麼簡單，王毅在白宮會後，於華盛頓與美國戰略界、企業界人士舉行座談時，特別提到，中美兩國都同意朝著雙邊峰會而「共同努力」，但是「通往舊金山」，不會是「一馬平川」，不能靠「自動駕駛」。為此，雙方要切實「重回峇里島」，把兩國元首的共識真正落到實處，排除干擾，克服障礙。

有一個說法是，王毅必須回國面報習近平，只有在習首肯之後，中國才能正式回覆表示接受，其原因在於，中方擔心最後一刻中美之間有突發事態，必須預防；要知道，一旦接受高峰會之約，就不能再走回頭路，即使高峰會談砸了，責任也是會落在習近平與王毅頭上。

這些政治地雷包括中菲南海衝突、美中軍機險些擦撞以及台灣的總統選舉，外傳中方要求美方保證，在習啟程來美之前，或是在會議期間，不會宣布對中國新的制裁措施，或做出傷及領導人面子的事來。

美方有人認為，此刻的拖延，無非是中國的談判戰術，在從拜登政府那裡得到最大讓步前，北京不會對「拜習會」鬆口，這是北京企圖在主導話語權。

雙方目前的差距絕不只是後勤細節而已，各自所提的條件還沒有完全談妥，對於美國所提的條件，北京還在拿翹，或者是中方覺得美方沒有表現出誠意，認真回應中方的關切事項，中美還正在討價還價。

可能的分歧之一是，拜登要如何對台灣問題表態；尤其是中共中央軍委副主席張又俠30日在香山論壇作主旨演講，代表中方最新表態稱，臺灣是中國核心利益中的核心，一個中國原則是國際社會的普遍共識。無論誰想把臺灣以任何形式從中國分裂出去，中國軍隊都絕不答應，絕不手軟。

分歧之二是，中國希望美國在經濟上伸出橄欖枝，可能是取消對中國商品徵收的懲罰性關稅，或者限制對中國高科技產品的出口，像是近日宣布的人工智慧晶片，但是美方堅持不肯。

拜習兩人的雙邊會晤，看來還是有很高的機會，情況並不悲觀，依據中國的行事慣例，如果舊金山元首會晤沒有可能，王毅事後就不會公開談論，當這件事成為可以公開探討的話題，本身就代表了可能性很大。

以往雙方籌辦高層會晤，總有一邊較從大局考量，願意讓步，過去常常是華府先讓，因為美國是全球超強，有讓的本錢，但是如今中國實力逐漸追上美國，美方不願意讓步，這可以從拜登接見王毅時的座位安排，看得出來。

白宮發布的照片中，我們看到白宮接見場地是在羅斯福室，完全比照今年6月布林肯見習近平時，一模一樣，拜登獨坐中央主位，王毅等美中官員分坐左右兩排，換句話說，見微知著，美國不願意吃虧，錙銖必較。

還記得當時北京這樣對美國國務卿時，美方輿論譁然，認為「是中美建交40多年以來前所未見」，可是現在美國以牙還牙，如法炮製，可見美國當局生怕吃虧，遭到外界批評，這樣計較，會讓雙方談判時，格外辛苦，協議不容易產生。

中方則擔心，美國會出爾反爾，即使高峰會舉行了，就像去年11月在峇里島，最後一事無成；當下美國緩和雙邊關係的行動，可能都是臨時性、戰術性的，為的就是順利舉行峰會，替拜登明年選情加分。等到事過境遷，美方沒有很強的政治意願，來繼續推動改善兩國關係，到時中方賠上了威信，又沒有實惠，只空忙一場。