「李克強經濟學」的當前意義

卸任半年的李克強 ，26日心臟病發作，27日凌晨去世；由於死得突然，官媒公布死訊後，立即引起廣泛猜測，甚至懷疑他是不是真的病死。由於人們對疫情期間的封城和今年暑假以來的經濟下滑不滿，不少評論認為，李克強的突然死亡，引發人們的懷念，可能會引起抗議活動，中共當局特別擔心維穩。

李的突然去世，還有一值得留意的問題。他是北大經濟學博士，學有專長，對經濟自有主張，2013年上任之初，英美傳媒將他的經濟主張稱為「李克強經濟學」。雖然他在任內權力被邊緣化，以致壯志未酬，未能實現抱負，但他是鄧小平經改路線的代表；那麼他去世後，這條路線會否就此消失抑或仍繼續存在？

「李克強經濟學」最核心的主張是中國經濟應走市場經濟之路。喪失活力的國企，應進行市場化改革，以提高競爭力；政府應公平對待國企和私營企業，為私企創造公平競爭的環境，特別是在銀行貸款 方面，獲得與國企相同的對待。國企與私企孰輕孰重，是中國經濟的兩條長期鬥爭路線；李克強被邊緣化，反映的正是私企失勢和國企得勢。

李克強經濟學的其他主張包括：一，反對用財政開支去刺激經濟，例如反對以投資 基建作為增長手段；二，減少政府負債，即所謂的去槓桿；三，對於外資，只要能按市場規律而行，基本上持開放態度；四，主張務實，他2004年擔任遼寧省委書記時，曾公開表示，下級上報的經濟數據大都是假大空，所以他改以耗電量、鐵路貨運量和銀行貸款發放量，了解經濟實際情況。

以上列舉李克強主張，可察覺到，習李主張截然不同。例如在國企和私企的問題上，習主張「國進民退」，國企被視為經濟核心，與李克強重視私企剛好相反。國企和私企的競爭，到習第二任後期，就愈明朗化；例如2021年中國政府大肆打擊互聯網業，又如疫前有4400萬家已登記的中小企，占了全國登記公司的98%，這些中小企為全國提供了80%的就業，2021年疫情期間，政府停止對中小企的貸款政策，導致大量中小企倒閉，這也是疫後經濟難以恢復的關鍵。

中外媒體25日報導，富士康被政府調查，被指控涉及稅務和土地使用；金融時報又揭露，北京一家外資投資公司GroupM的一名主管，被指涉嫌賄賂而遭拘捕。自今年暑假經濟大幅下滑以來，官員不斷喊話，歡迎外商和投資，但調查富士康和拘捕外資公司主管，對外資的衝擊，讓「口頭歡迎」變得軟弱無力。

至於去槓桿和負債，世銀和國際貨幣基金(IMF)不斷規勸中國政府，須進行經改，但政府一直未見推行，反而繼續使用投資基建的方法，以維持經濟增長。但基建投資的回報率愈來愈低，彌補不了投資成本，結果是中國負債率已上升至接近GDP的300%(去年是297%)。

李克強今年3月卸任後，總理由習親信李強擔任，國務院龐大官僚體系氣氛隨之大變，技術官僚愈來愈官僚，做事不敢有主張，只照章辦事，不敢有突破，因此出現人才危機，人才流失，導致沒人可用，不知眼前的經濟下滑危機，如何才能渡過。

今年初清零結束時，官員一片樂觀，認為只要重開經濟，就會快速恢復增長，但事與願違，到了第二季，以及7、8月，經濟反而大幅下滑。日前，北京公布今年第三季的GDP增長4.9%，一片經濟回穩和恢復增長的樂觀之聲。但經濟是否就此快速復甦？抑或如西方所判定，中國經濟的高增長時期已經結束，再往前走，經濟只會放緩，不會恢復高增長，時間當可證明。

中國經濟如要恢復高增長，非進行根本性的改革不可，亦即重新回到鄧小平以降、直到李克強的經改路線。所謂根本性的改革包括：一，恢復鄧小平曾經推行的退休制、任期制、以及用人唯能(而不是看是否忠心和親信)；二，立法確保個人和私企的財產安全；三，不應讓黨組織進入私營企業，也不應強制讓政府入股私營企業；四，改善中國與西方的關係，雙方的關係愈緊張，西方就愈不敢投資。

鄧小平1979年與毛的左傾經濟路線切割，走上市場化經改之路；現在的中國，如果不作根本性的改革，切斷過去十年的「重國企輕私企」的政策，就只能告別高增長，這是「李克強經濟學」的教訓與意義。