看好油氣需求 原油巨頭大併購

美國石油 業近日接連出現大手筆併購同業，顯示對傳統原油和天然氣 能源的倚重，同時也是看好地緣政治引發的全球動盪，將會繼續支撐油氣價格，趁機利用手上大量現金充實資產。

自從去年烏克蘭戰爭以來，能源價格飆升，將油氣利潤推至歷史新高，各大公司都坐擁大量現金，可是埃克森美孚和雪佛龍並沒有冒險投資探勘新油氣，而是收購同業以增加資產儲量。

先是埃克森美孚豪擲595億美元收購先鋒自然資源，接著雪佛龍宣布以530億美元價格收購石油生產商赫斯公司(Hess Corporation)，短短兩周內，接連兩家石油巨頭達成巨額併購交易，價值超過1100億美元，代表石油業 「大併購時代」已經來臨。

能源產業的新一輪整合，早在新冠疫情期間就已開始。2020年夏天，雪佛龍宣布以50億美元收購諾貝爾能源(Noble Energy)；當時正逢新冠疫情，期間原油價 格下跌超過30%。同年，康菲石油公司以價值97億美元的全股票交易收購了頁岩油生產商Concho Resources。

市場認為，雖然拜登政府在氣候危機的壓力下，加快向再生能源轉型。但這兩件收購案凸顯出美國石油巨頭對未來幾年化石燃料的信心，認為仍將在全球能源結構中占據核心地位。短期內石油需求不會下降，至少在未來20年、25年中，仍存在相當大的石油需求。

國際油價上漲的壓力源頭是烏克蘭戰爭，沙烏地阿拉伯和俄羅斯削減產量，更導致石油市場捉襟見肘；而現在，以色列和哈瑪斯之間的戰爭非常有可能引發中東更廣泛的衝突。美國能源資訊署(EIA)分析，雖然以哈衝突不致擾亂全球石油供應，但它增加了石油供應中斷和油價上漲的可能性。

對俄羅斯、委內瑞拉和伊朗等國家的國有石油和天然氣公司的制裁，也為埃克森美孚和雪佛龍提供了地緣政治機會，它們會希望任何由地緣政治驅動的市場短缺，都可用自己的生產來填補。

潔淨能源雖然動能強勁，但石油和天然氣的需求仍持續增加，也得力於非洲、亞洲和拉丁美洲的人口成長趨勢。再者，相較於新建潔淨能源基礎建設，石油和天然氣相對便宜且易於運輸。這些老牌石油公司相信油氣的長期生存能力，因為碳氫化合物仍是最具成本效益，且易於運輸和儲存的能源。

他們相信，在人口增長、經濟擴張的新興經濟體中，採用低碳能源的成本可能高得令人望而卻步；而歐洲和北美市場的油氣需求雖然可能會減少，但仍將是一個重要因素。

歐盟比美國政府更努力地推動能源轉型替代商業模式，歐洲投資人也呼籲能源公司改變商業模式，以協助應對氣候變遷，但其他尋求短期回報的股東，則敦促重新回到傳統能源，使得殼牌和英國石油延後其轉型目標。

歐洲和美國政府現已逐步限制新油氣儲量的探勘開採，已知儲量變得愈來愈有價值，而先鋒公司和赫斯公司的頁岩油氣儲量，特別有吸引力，由其開採的碳氫化合物可以在六個月到一年的時間內就進入市場；但在近海探勘的新儲量，可能需要五到七年的時間才能開發。擁有更容易進入市場的儲量，在當今能源價格大幅波動的環境下，更具有吸引力。

能源市場分析認為產業合併趨勢已經成熟。對投資人來說，美國油氣商上市公司多的令人選擇困難。而主要基金持股比重大多集中在前五大能源企業，從2018年第2季的40%提高至2023年第2季的53%。與此同時，對小型能源公司的持股下降。

因此，能源巨頭與小型生產商之間的估值差距進一步拉大，目前大型石油公司的估值溢價較小型生產商高出44%；過去17年的溢價平均為14%。在大併購潮的推動下，能源業大者恆大的趨勢，將使市場寡占的現象更加明顯。

在尋求能源轉型並尋找低排放的廉價能源的同時，石油和天然氣等石化燃料將繼續扮演一定的角色。功能或許將逐步減少，但從原油巨擘陸續的收購行為來看，油氣的能源形式，相信還會存在很長一段時間。