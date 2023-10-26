王毅美國之行 關鍵時刻的關鍵會晤

中國外交部長王毅 將在26日抵達華府，與美方舉行三天會談，他將與國務卿布林肯、國安顧問蘇利文會晤；由於11月15日就要舉行2023年「亞太經合組織經濟領袖會議」，王毅28日結束美國訪問後，剩下不到三周，中國國家主席習近平 就將動身前來舊金山與會，王毅此行與美方的關鍵會晤，正值關鍵的時刻。

習近平上次訪美，是在2017年，川普剛當選後，習近平伉儷到佛州海湖莊園來與他會晤，至今已有六年，習近平未曾訪問美國，在美中關係日益緊張之際，也是全球觀察兩國關係是否回暖的指標。

王毅這次要談的問題很多，包括烏克蘭戰爭、北韓核武，以及最新的以哈衝突，還有周末才發生的南海中菲船隻碰撞事件。加以世局變化很快，美國原來最想在高峰會談的議題，今年年中還是烏克蘭戰爭，8月金正恩訪問海參崴之後，議題成了北韓挑釁，而現在，根據美國匿名官員表示，優先議題已變成中東。

以哈衝突剛開始時，中國的立場是盡量中立，不得罪以色列 ，也不得罪巴勒斯坦人，但是隨著以色列準備進攻加薩，中方開始偏向阿拉伯國家立場，與全球南方國家同步，其中歸納起來有三點，其一是，都希望推動盡快停火止戰，防止局勢進一步升級甚至失控，防止出現更嚴重的人道主義災難；其二是，都支持「兩國方案」，實現巴勒斯坦人民的建國權、生存權、回歸權；其三是，都支持盡快召開國際和會，推動巴以盡快恢復和談，並為此制定具體的時間表和路線圖。

美國其實也知道中國趁機外交得利，但華盛頓更實際的，希望爭取北京的合作，防止戰事擴大，布林肯14日曾與王毅通電話，就是希望中國能夠扮演建設性的角色，利用與中東國家的溝通管道，阻止伊朗等國家，或其支持的代理人，攻擊以色列並擴大戰事。

就在王毅訪美的消息傳出之際，王毅在23日與以色列和巴勒斯坦外長都通了話，他對以色列外長柯恩表示，各國都有自衛權，但應當遵守國際人道法，保護平民安全。這句話被外媒解讀為「中國承認以色列本就有權捍衛其領土免受哈瑪斯的攻擊」，也等於是給美國與以色列一個面子。

美國也想與王毅談近日愈來愈頻繁出現的南海問題，上周日，五艘中國海警船、八艘隨行船隻和兩艘海軍艦隻組成封鎖線，試圖阻止兩艘菲律賓海岸警衛隊船隻和兩艘補給船向在第二湯瑪斯淺灘坐灘的廢棄海軍艦隻上的菲律賓軍人提供補給，在對峙中，菲律賓的一艘海警船和一艘補給船分別遭一艘中國海警船和另外一艘船撞擊。

中國則聲稱該淺灘是其領土的一部分，並指責菲律賓不只是在補給，而是企圖將一艘擱淺在那裡的海軍艦隻加固，「嚴重侵犯了中國的領土主權」，誓言將捍衛中國的主權和海洋利益。

對此事件，華盛頓23日重申，根據1951年簽訂的美菲共同防禦條約，，一旦菲律賓部隊、船隻和飛機(包括海岸警衛隊的)在南中國海的任何地點受到武裝攻擊，美國都有責任保衛菲律賓，並批評北京的「危險和非法行為」。

但是王毅最想與美方談的，則是台灣問題，由於明年1月台灣將舉行總統大選，中國非常擔心台灣將選出主張獨立的候選人，加上美國明年11月總統大選，兩個選舉相激相盪，情況將失控，中方希望美國重新確認對台紅線。

這些議題的討論與共識，美中都不會公布，但王毅訪美有兩個指標，可以觀察是否順利，其一是，會不會獲拜登接見？如果王毅訪問是針對布林肯訪中的回訪，當時習近平接見了布林肯，王毅應該也會有對等待遇，據知情人士透露，拜登很可能「順道」會晤這位中國最高外交主管。

其二是軍與軍的會晤，是否將恢復？這是美方幾個月來一再要求的，卻卡在中國國防部長李尚福受美國制裁，美國不肯解除；值得注意的是，中國在24日宣布李尚福去職，並未宣布新的防長人選，有一個猜測是，這與未來美中軍與軍的接觸有關，究竟是軍委會副主席何衛東，還是總參謀長劉振立，恐怕要等王毅訪美回國後，才會較清楚。