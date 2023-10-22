司法發威 川普各案將如骨牌倒下？

過去一周，關於川普 訴訟的新聞天天不斷，不但所涉案情重要，且消息戲劇化，一是他被控陰謀推翻喬治亞州2020年選舉結果的一案，在開審前夕，兩名被告(都是川普的律師)相繼崩潰，像骨牌般倒下，與檢方達成認罪協議，並轉為檢方證人，意即將會指證川普和其他被告。二是他首次遭法官警告，如果他不封口，繼續亂罵人，會將他下獄；不只一案的法官，對川普的言論感到忍無可忍，因此頒下封口令，要限制他的言論，而封口令出現，也反映川普只提批評，卻永遠不提證據。

川普被起訴四項刑事案，其中較重要的是喬州 案和華府 案，兩者都涉及川普陰謀推翻選舉結果。這兩案審訊地點不同，更重要的是，華府案由司法部特別檢察官提出，屬聯邦法院系統，而喬州案則由地方政府提出，屬州法院系統，州法院不受聯邦法院所管，就算川普再當總統，他也不能左右州法院的訴訟，所以喬州案意義可能更重要。

喬州富爾頓郡以「合謀敲詐勒索法」起訴川普和另外18人，其中鮑威爾和切斯布羅的審訊原定20日開始，但兩人分別於19日和20日與檢方達成認罪協議，其中鮑威爾被判六項輕罪，六年緩刑，並轉為檢方證人，未來可能指證川普和其他被告。

鮑威爾是川普律師團隊中較為知名的一人，對川普所說的選舉舞弊論和選舉遭竊論，鼓吹最力；她曾隨川普一起出席選後記者會，2020年12月又參加白宮一個推翻選舉結果的策略會議；她與川普的互動比其他被告多，因此較可能揭露川普私下說話和想法。

法院文件顯示，鮑威爾在2020年選後，曾向川普建議向多個關鍵州提出訴訟，川普對其中一個州的訴訟表示，選舉沒有舞弊，她所提證據太薄弱，很難讓人相信；川普的話反映一個重要事實，即川普知道選舉是沒有舞弊的。但他仍按幕僚建議提出訴訟，由於缺乏證據，鮑威爾提出的訴訟，很快就被法院撤銷。

至於切斯布羅，則被判一項重罪和五年緩刑，並轉為檢方證人。他安排喬州16名共和黨籍的選舉人(electors)，在喬州選舉證書(certificate)上簽名，證明喬州選舉由川普獲勝(其實是拜登贏了1萬2000票)。這是企圖改變選舉人投票的違憲行為，除了可作為川普密謀推翻選舉結果外，還可成為特別檢察官史密斯所提華府選舉案的證據，切斯布羅正是此案中的「5號被告」。

關於封口令，現正在審訊的川普2.5億元商業詐騙案，主審法官20日裁定，川普違反封口規定，須罰款5000元；法官還威脅說，如果川普再違反規定，可能會被罰入獄。主審法官本月16日頒下封口令，不准川普批評法庭工作人員，因為川普之前惡意批評法官一名助理，還在社交媒體上罵她是「陰謀操縱者」；法官因此下令封口。但令下之後，川普罵人的文章，仍留在川普競選網頁上17天，直到19日才撤銷。

華府選舉案的法官，也於16日對川普頒下封口令，禁止他批評特檢官、法庭人員和證人。川普17日表示，將對封口令進行上訴。主審法官則於20日宣布，暫時停止執行這項封口令，又下令特檢官於本月25日前對川普的批評作出回應。

基本上，川普的選舉策略就是訴苦，一直在大罵拜登政府進行政治迫害，提出多項訴訟，目的是剝奪他再選總統的機會；他又堅持説，在2020年那次選舉，他才是贏家，但選舉出現舞弊，導致他的選舉「被偷走」。所以他的投訴，他罵的對象，擴大至法官、檢察官，法庭人員和證人。

但川普之罵人，存在一個大問題：他只提批評，卻永遠不提證據。2020年大選結束後的兩個多月，他的律師團隊總共提出了50多項訴訟，目的都是推翻選舉結果；在這些訴訟中，他提告選舉舞弊，卻提不出證據，所以全部訴訟，一一被法院所撤銷。美國的司法制度，守住了自己的防線，沒有在政治壓力下失守。

川普20日說，他將會提出100%的證據，證明選舉是舞弊的，他是受害人。這不是他第一次說要提出證據，不久前他還說要安排一個記者會，將在會上公開100%的證據，但後來卻取消了記者會。3.3億美國人，包括川普的支持者，都希望看到他真的能夠提出證據。但是他能嗎？