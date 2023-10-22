我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美將更多薩德系統和愛國者飛彈運往中東 因應衝突升溫

摩根士丹利：倘若熊市成真 明年房市最多跌5%

司法發威 川普各案將如骨牌倒下？

社論

過去一周，關於川普訴訟的新聞天天不斷，不但所涉案情重要，且消息戲劇化，一是他被控陰謀推翻喬治亞州2020年選舉結果的一案，在開審前夕，兩名被告(都是川普的律師)相繼崩潰，像骨牌般倒下，與檢方達成認罪協議，並轉為檢方證人，意即將會指證川普和其他被告。二是他首次遭法官警告，如果他不封口，繼續亂罵人，會將他下獄；不只一案的法官，對川普的言論感到忍無可忍，因此頒下封口令，要限制他的言論，而封口令出現，也反映川普只提批評，卻永遠不提證據。

川普被起訴四項刑事案，其中較重要的是喬州案和華府案，兩者都涉及川普陰謀推翻選舉結果。這兩案審訊地點不同，更重要的是，華府案由司法部特別檢察官提出，屬聯邦法院系統，而喬州案則由地方政府提出，屬州法院系統，州法院不受聯邦法院所管，就算川普再當總統，他也不能左右州法院的訴訟，所以喬州案意義可能更重要。

喬州富爾頓郡以「合謀敲詐勒索法」起訴川普和另外18人，其中鮑威爾和切斯布羅的審訊原定20日開始，但兩人分別於19日和20日與檢方達成認罪協議，其中鮑威爾被判六項輕罪，六年緩刑，並轉為檢方證人，未來可能指證川普和其他被告。

鮑威爾是川普律師團隊中較為知名的一人，對川普所說的選舉舞弊論和選舉遭竊論，鼓吹最力；她曾隨川普一起出席選後記者會，2020年12月又參加白宮一個推翻選舉結果的策略會議；她與川普的互動比其他被告多，因此較可能揭露川普私下說話和想法。

法院文件顯示，鮑威爾在2020年選後，曾向川普建議向多個關鍵州提出訴訟，川普對其中一個州的訴訟表示，選舉沒有舞弊，她所提證據太薄弱，很難讓人相信；川普的話反映一個重要事實，即川普知道選舉是沒有舞弊的。但他仍按幕僚建議提出訴訟，由於缺乏證據，鮑威爾提出的訴訟，很快就被法院撤銷。

至於切斯布羅，則被判一項重罪和五年緩刑，並轉為檢方證人。他安排喬州16名共和黨籍的選舉人(electors)，在喬州選舉證書(certificate)上簽名，證明喬州選舉由川普獲勝(其實是拜登贏了1萬2000票)。這是企圖改變選舉人投票的違憲行為，除了可作為川普密謀推翻選舉結果外，還可成為特別檢察官史密斯所提華府選舉案的證據，切斯布羅正是此案中的「5號被告」。

關於封口令，現正在審訊的川普2.5億元商業詐騙案，主審法官20日裁定，川普違反封口規定，須罰款5000元；法官還威脅說，如果川普再違反規定，可能會被罰入獄。主審法官本月16日頒下封口令，不准川普批評法庭工作人員，因為川普之前惡意批評法官一名助理，還在社交媒體上罵她是「陰謀操縱者」；法官因此下令封口。但令下之後，川普罵人的文章，仍留在川普競選網頁上17天，直到19日才撤銷。

華府選舉案的法官，也於16日對川普頒下封口令，禁止他批評特檢官、法庭人員和證人。川普17日表示，將對封口令進行上訴。主審法官則於20日宣布，暫時停止執行這項封口令，又下令特檢官於本月25日前對川普的批評作出回應。

基本上，川普的選舉策略就是訴苦，一直在大罵拜登政府進行政治迫害，提出多項訴訟，目的是剝奪他再選總統的機會；他又堅持説，在2020年那次選舉，他才是贏家，但選舉出現舞弊，導致他的選舉「被偷走」。所以他的投訴，他罵的對象，擴大至法官、檢察官，法庭人員和證人。

但川普之罵人，存在一個大問題：他只提批評，卻永遠不提證據。2020年大選結束後的兩個多月，他的律師團隊總共提出了50多項訴訟，目的都是推翻選舉結果；在這些訴訟中，他提告選舉舞弊，卻提不出證據，所以全部訴訟，一一被法院所撤銷。美國的司法制度，守住了自己的防線，沒有在政治壓力下失守。

川普20日說，他將會提出100%的證據，證明選舉是舞弊的，他是受害人。這不是他第一次說要提出證據，不久前他還說要安排一個記者會，將在會上公開100%的證據，但後來卻取消了記者會。3.3億美國人，包括川普的支持者，都希望看到他真的能夠提出證據。但是他能嗎？

川普 喬州 華府

上一則

紐約客談／李凱健vs.紀思庭 火力全開

下一則

學生校園示威 不該崇尚暴力

延伸閱讀

川普競選網站仍貼罵紐約法院書記官 法官開罰5000元 若再犯必重罰

川普競選網站仍貼罵紐約法院書記官 法官開罰5000元 若再犯必重罰
川普違反禁言令侮辱法院書記官 挨罰5000元

川普違反禁言令侮辱法院書記官 挨罰5000元
川普喬州大選官司 第3名被告認罪 律師切斯布羅被判5年緩刑

川普喬州大選官司 第3名被告認罪 律師切斯布羅被判5年緩刑
潘斯選得下去嗎？債台高築、民調低迷 參選總統之路遇瓶頸

潘斯選得下去嗎？債台高築、民調低迷 參選總統之路遇瓶頸

熱門新聞

「一洲焦點」談以巴衝突情勢、新眾院議長選舉。(路透、世界新聞網)

一洲焦點／拜登抵以色列 哈瑪斯謊言被破、眾長又難產

2023-10-18 14:02

從中東戰火 看台海危機

2023-10-16 02:00

美國兩大國會議員醜聞 駭人聽聞

2023-10-18 02:00

以哈戰爭中俄聯手 牽制美國留在中東

2023-10-17 02:00
「一洲焦點」談以哈戰事及其影響。(促透、世界新聞網)

一洲焦點／誰是幕後黑手？以哈戰火牽動美中台

2023-10-14 14:59

兩大陣營對立 國際衝突接連不斷

2023-10-15 02:00

超人氣

更多 >
離婚官司判決不利男方 法官當晚家門前遭狙殺

離婚官司判決不利男方 法官當晚家門前遭狙殺
她靠睡40官升職 鞍山「最美翹臀局長」曾花500萬整形

她靠睡40官升職 鞍山「最美翹臀局長」曾花500萬整形
美國防部報告分析 6因素恐導致台海戰爭

美國防部報告分析 6因素恐導致台海戰爭
影／比爾蓋茲也愛珍珠奶茶 和女兒一起喝台灣這家手搖飲

影／比爾蓋茲也愛珍珠奶茶 和女兒一起喝台灣這家手搖飲
底特律猶太會堂主席陳屍屋外 身中多刀 未鎖定兇嫌及動機

底特律猶太會堂主席陳屍屋外 身中多刀 未鎖定兇嫌及動機