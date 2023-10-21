拜登歷史性演說 連結以烏兩國悲劇

剛結束對以色列 旋風式訪問，拜登 總統坐在白宫橢圓形辦公室，發表全國演說，敦促全國支持以色列和烏克蘭，拜登說世界正處於「歷史的轉折點」，他希望國會能為兩國提供數以10億美元計的援助。拜登此舉奠定他個人道德高度，美國再次選擇挺身領導自由民主陣營，對抗中俄伊為主的專制陣營，繼續做世界民主燈塔。

拜登在演講中把巴勒斯坦的武裝激進組織哈瑪斯 ，與揮軍入侵烏克蘭的俄國普亭，相提併論。他說「如果恐怖分子不為自己的恐怖行動付出代價，如果獨裁者不為自己的侵略付出代價，他們就會製造更多混亂、死亡和毀滅。他們執迷不悟，美國和世界要承受的成本和威脅就會一直增加。」他說「哈瑪斯和普亭代表不同威脅，但他們有一個共同點：他們都想徹底摧毀鄰近的民主國家。」

拜登這場不到20分鐘的演講，從以哈局勢、為烏克蘭、以色列提供軍援資金、警告以色列不要反應過度、到譴責美國國內反猶太主義和伊斯蘭恐懼症，拜登提到伊利諾州六歲巴勒斯坦小童被仇恨刺殺一事表示「我們反對一切形式的仇恨」，這顯示以哈衝突連日各地示威抗議，對社會造成激盪仇恨，以及他對未來升溫的隱憂。

拜登演講把烏克蘭與以色列的兩場戰爭銜接，各界更擔心，未來繼烏克蘭以色列後，把台灣也連在一起，烏以台變成21世紀文明要面對的人類噩夢的開始。原來在拜登演講前放出的消息是，拜登在向國會提出軍援方案時，是要把台灣連在一起，但在拜登正式演講中，沒有提到軍援台灣與印太地區。

就實際運作上看，拜登向國會緊急申請大筆軍援，顯示將全力支持以色列掃蕩哈瑪斯軍事行動，人道走廊打開，綠燈已亮，以軍全面待命，指日可發。他在演講前已再次向埃及總統等周邊國家打招呼，提出人道撥款，就是為以色列清掃哈瑪斯鋪路。

目前各方都摒息以待，以色列何時揮兵進入加薩，又將以何種方式鏟除哈瑪斯，降低平民死傷人數。紐約時報專欄作家傅里曼採訪中東衝突有年，他撰文指出「這要看以色列是不是比哈瑪斯更瘋狂？」答案是「會更瘋狂」。在中東並非是講理講文明之地，而是「哈瑪守則」(Hama Rules)，類似「人若犯我，雖遠必誅」。

例證之一是，2006年以色列北部黎巴嫩「真主黨」越界挑釁，殺了三名、綁架兩名以兵，結果以軍展開長達34天的追擊轟炸，把黎南真主黨總部內外山區通道與黎巴嫩國際機場，夷為平地；得到伊朗幕後支持的真主黨領袖納斯瑞拉後來受訪時承認，如果事先知道以色列復仇如此強烈，他不會攻擊以色列。自2006年以後，以色列與真主黨沒有再出現戰火，雖然以色列國際形象短暫受損，但確保和平。

在加薩的哈瑪斯與以色列近年時有摩擦，但基本上沒有到驟然失控的程度。哈瑪斯提出攻擊的理由是護衛聖地阿克薩清真寺，但近日圍繞清真寺的爭議沒有升溫，而如今看來哈瑪斯攻擊，完全是另有目的，並不單純。

這次哈瑪斯出手之重，遠超2006年越界攻擊，已殘忍殺害平民婦孺上千人，以色列絕不會輕易罷休。傅立曼分析指這兩次戰爭有一個共同點，就是都出現在若干溫和派阿拉伯國家可以接受以色列的關頭。這次是以色列與沙烏地阿拉伯，由美國牽頭，談判建交。哈瑪斯不願承認的是，它看到以色列越來越被阿拉伯世界所接受，「而且很快可能會被伊斯蘭教的發源地沙烏地阿拉伯所接受」。哈瑪斯背後的伊朗被拜登中東外交逼入角落，非常擔心自己被邊緣化。

拜登一方面支持以色列自衛復仇權利，但同時也提醒總理內唐亞胡不要被怒火沖昏頭，不要與哈瑪斯比瘋，鏟除哈瑪斯是必要的，但切記減少誤傷，美國會儘全力協助。內唐亞胡與軍方必須要做到精準打擊。

哈瑪斯不能見容當今文明，不但不能代表加薩的巴勒斯坦人民，它的殘忍手法證明是反人類反人性，更是中東和平與世界文明趨勢的一股逆流。在加薩的巴勒斯坦人民必須認知到推翻哈瑪斯統治，要求選舉，與以色列展開和平共處，讓包括歐美在內的國際社會來共同監督以色列公平公正對待巴勒斯坦國，回到展開和平，發展經濟的正軌。拜登政府既然選擇接手，這就是首要責任。