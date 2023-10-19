以色列進攻加薩 巴勒斯坦人道災難

這次以哈衝突，剛開始有很多人同情以色列 ，震驚於哈瑪斯濫殺無辜，不過隨著以色列將進攻加薩 ，宣稱不分軍民，一律剷除，加上封鎖邊境，斷水斷電，進攻後的平民死傷還不知會有多少，現在輿論的風向也開始轉變。

以色列指責哈瑪斯利用民居、醫院、學校為掩護，在地底挖掘隧道，將軍火庫藏在地道中，以平民作為「人肉盾牌」，同時在近日攻擊中，擄回近200名人質，無論從自衛反擊、救回人質，甚至是單純報復，以色列都勢必要入侵加薩不可。

一周來，以色列散發傳單，透過網路，再三警告加薩北部居民離開，否則後果自負，但是哈瑪斯則要求居民不要理會以色列的要求，繼續留在原地，現在最後通牒的期限已過，以色列開始密集轟炸，替地面部隊的入侵鋪路，上百萬的巴勒斯坦 人被迫放棄自己的家園，帶著妻小，逃離加薩北部，途中還不時要擔心來自以色列的轟炸。

17日加薩市一座滿是病患與難民的醫院，遭到飛彈炸毀，造成約500巴勒斯坦人喪生，以色列與哈瑪斯相互指責，這是2008年來在歷次戰爭中死亡人數最多的空襲，簡直駭人聽聞。

以色列軍隊進攻加薩，要達到甚麼目的？過去以色列與哈瑪斯已衝突過多次，以色列也曾進入加薩清剿，每次都短暫停留後撤出，但這次以色列受到的創傷太重，恐怕不是短時間進入鎮壓就了事。

雖然以色列駐聯合國大使表示，以色列「沒有興趣」占領加薩，但會做「任何必要」之舉來消滅哈瑪斯，可是從以色列限時要求平民撤出來看，以色列恐怕是要夷平加薩市，藉以摧毀地下隧道網，要哈瑪斯無處容身。

這個戰術目的，似乎也得到美國與西方的支持，美國總統拜登在訪問中表示，支持以色列進入加薩，徹底消滅哈瑪斯，被許多同情巴勒斯坦的人認為，這等於是美國對以色列在加薩不分青紅皂白的大屠殺開綠燈。

在以色列與西方的論述中，哈瑪斯就是寄生在巴勒斯坦人當中的一個毒瘤，巴勒斯坦人不是壞人，只是受到哈瑪斯挾持，切除毒瘤之後，問題就解決了。可是哈瑪斯不僅是軍事組織，政治組織，還是社會福利組織，是深根於巴人社區中的，不可能動刀，而不傷及無辜，過去以色列與哈瑪斯交手多次，每一次哈瑪斯都能夠捲土重來，足以證明他們獲得巴人的支持，用極端的手段剷除，只會培養更激進的反抗以色列的戰士。

流傳在中東的，還有一個陰謀論，就是以色列要藉機把加薩的巴勒斯坦人趕出以色列，讓他們到埃及，以色列前外交部副部長艾雅隆，要求埃及為巴勒斯坦人建立「帳篷城」（Tent City），他說西奈半島有著「近乎無窮無盡的空間」，言下之意似乎要把巴勒斯坦人自加薩驅逐，這項提議已遭埃及堅決拒絕，這或許正是埃及封閉拉法關口，不讓人員與物資進出，巴勒斯坦人陷於人道困境的原因。

許多人都說，以色列人與巴勒斯坦人平時和平相處，都是因為少數激進的哈瑪斯分子，才挑起紛爭，但其實是睜眼說瞎話，在以色列，巴勒斯坦人的社經地位是二等公民，他們只能憑特殊通行證，從西岸或是加薩走廊，到以色列來做低薪的勞力工作，但是結束工作後，他們不能住在以色列，必須返回巴勒斯坦地區，很多人都指責，以色列正在實施類似南非當時的種族隔離政策，而加薩就是一座露天大監獄，這也難怪巴勒斯坦人對以色列的積怨如此之深。

現在如果以色列入侵加薩，引發大量平民死傷，衝突勢必溢出，導致整個中東動盪，伊朗支持的黎巴嫩真主黨，正在蠢蠢欲動，加入戰局，美國雖已派遣兩個航母戰鬥群，但對是否直接參戰舉棋不定，擔心被拖住。

美國國務卿布林肯最近穿梭訪問阿拉伯多國，試圖鼓勵阿拉伯國家相信美國，孤立哈瑪斯，但是他在以色列時，宣稱自己也是猶太人，雖是表示自己感同身受，但聽在巴勒斯坦人或是阿拉伯人的耳中，更加深了他們對美國立場偏頗的刻板印象，認為同是猶太人都會護短，雖然拜登總統將在18日兼程趕赴中東，但在醫院大慘案之後，約旦與巴勒斯坦領袖都取消了與拜登總統的會議，可見美國的公信力也是這次以哈衝突的犧牲者。