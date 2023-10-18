美國兩大國會議員醜聞 駭人聽聞

美國參眾兩院兩位國會議員近期鬧出貪腐醜聞，案情讓人匪夷所思，印證政客腐敗，制度無力制約，也旁證臉皮夠厚的人果然天下無敵。兩件貪腐案都由司法偵辦中，但對他們是否該請辭以謝選民的壓力，兩人都堅決不辭，對民主法治的美國著實諷刺。

第一件是紐約國會第三選區眾議員桑托斯(George Santos)，他2021年初就職不久，紐約時報調查後揭發他血統、學歷、經歷等造假。桑托斯謊稱曾在花旗、高盛等華爾街精英公司任職，自稱獲勃魯克學院(Baruch College)金融經濟學學士，但花旗、高盛都沒有他的服務紀錄；勃魯克學院也否認桑托斯是校友。

桑托斯競選期間謊稱有猶太血統，祖父曾逃離烏克蘭對猶太人的迫害，定居比利時，自稱是「驕傲的美國猶太人」，結果都是虛構，他後來承認造假，但堅拒辭職。

法院紀錄顯示，他2014年至2017年欠租三次被房東驅逐。申報競選資金75萬元來自自家企業，但他開設的唯一公司2021年春才營運，2020年申報紀錄顯示，他名下沒有資產、年薪5.5萬元，無法解釋大筆競選資金來源。他還被指違反競選財務法、聯邦利益衝突法，盜取捐給退伍軍人瀕死愛犬的善款、策畫信用卡欺詐等。兩黨議員都批評他背叛選民、毫無誠信，要求他辭職，桑托斯拒絕，還宣布2024年將競選連任，「奪回我們的國家，讓紐約恢復偉大」。

司法部5月間指控桑托斯向眾院 作重大虛假陳述、電匯欺詐、洗錢、盜竊公共資產等13項罪名，日前再追加10項指控。他被捕後以50萬元交保，依舊在眾院上竄下跳。離譜行徑包括將2萬5000元政治捐款轉入私人帳戶，購買名牌服裝、清償債務等。2020年2月，他擔任佛州一家投資公司區域總監，年薪12萬元，卻在同年3月至次年4月，違法申領聯邦失業救濟金，詐領2萬4000多元。

眾院前議長麥卡錫不願發動全院投票驅逐桑托斯，可能因憲法未禁止受刑事起訴或定罪的人出任國會議員，除非涉憲法第14修正案犯下叛國行為，何況眾院共和黨只占微弱多數，不願少去一票。桑托斯依然留在國會殿堂行使職權，制度無力取締詐騙腐敗議員，玷汙政壇本該有的清廉乾淨形象。

第二件案例，是民主黨 新澤西州選出的古巴裔聯邦參議員、外交委員會主席梅南德茲(Bob Menendez)，也是國會「台灣連線」共同主席，多次提出「台灣政策法」等友台法案，月前被檢方查出涉嫌收取三名商人賄賂，利用權勢圖利埃及政府和三名商人、干預美國對埃及援助、私下對埃及官員透露軍事等非公開資訊。

梅南德茲家中被搜出近50萬元現金，還有價值10萬元的金條，藏在衣櫥、衣服內和保險櫃中；他曾上網搜尋，一公斤金條值多少錢被掌握。69歲的梅南德茲2017年曾被控收賄，陪審團無法達成有罪共識，檢方撤銷指控。2006年他也被調查，但未起訴。他讓妻子擔任白手套，利用權勢影響美國援助埃及金額，收賄為三名商人在埃及的生意保駕護航。

參院 民主黨團要求梅南德茲暫辭外委會主席，等官司確定再復職，並未要他請辭。他也強調不辭職，明年將競選連任。參院同僚護短，固然是因任何人被判有罪前，概屬無辜，但同樣顯露制度和人情廻護貪腐，民主黨在參院僅以51：49領先，不願少去珍貴一席。梅南德茲太太未依法登記為外國代理人，卻為埃及遊說，和川普幾件違法官司一樣，都在考驗司法威信和公信力。

兩件貪瀆案都待司法判定，卻是冰山一角。兩黨近年尖銳對立，黨派之爭決定了是非和道德標準，法治或法律常為政治現實低頭。政治兩極化使國會失去折衝妥協能力，兩黨分別被自由進步派或強硬保守派挾持，忘卻國家利益和民主是妥協的藝術，只看到兩黨各自的政治正確，是非標準淪喪，議員藉權弄勢犯罪變成「小事」。

回顧聯邦政府十餘次關門，再從更遠的柯林頓在白宮與女實習生搞緋聞，川普濫言無忌，煽動民粹等都在挑戰法律或制度慣例，總統、國會議員踐踏法治，選民除了憤怒，只能等待他們任期屆滿，還有近半數選民為他們撐腰叫好。這些惡例一次次拆毀建國先賢們創立的民主憲政，拉低道德倫理底限，讓美國蒙羞，更讓獨裁者振振有詞、自詡有制度優勢。美國民主衰敗沉淪，不知何時才能走回頭。