以哈戰爭中俄聯手 牽制美國留在中東

繼俄烏戰爭，北京 站在俄羅斯侵略方後，哈瑪斯 攻擊以色列 ，引發以色列報復戰爭，中共再次站在哈瑪斯一方，後來才徐圖調整修正，想贏得中立或和平調停者的假象。

中、俄聯手外加伊朗、北韓，形成西方國家所稱「邪惡軸心」，支持普亭對烏克蘭侵略，暗援哈瑪斯點燃中東戰火，想弱化美國和北約援烏，並把美國軍力重心牽制在中東，減輕俄軍面臨的敗戰壓力，同時降低美國在東亞圍堵中共的軍力部署。

中俄這類戰略謀算，拜登政府洞悉無遺，因此衝突伊始即聲明美方情報顯示，伊朗未直接介入哈瑪斯攻擊，調派兩個航母打擊群進入地中海東部，震懾黎巴嫩、敘利亞、伊朗等藉機參戰；國務卿布林肯密集訪以色列、沙烏地、約旦、埃及、阿聯、巴林、卡達，防止戰火蔓延，並施壓以色列恢復對加薩供水、電、糧食，所有目標都在防杜中俄藉機得逞的戰略，引發華爾街和全球都擔憂的第六次中東戰爭或三次世界大戰。

美國應對策略是「清空」以色列周邊，支持以軍「關門打狗」清剿哈瑪斯恐怖組織，對付攻擊以色列的黎巴嫩真主黨，還空襲敘利亞機場，切斷哈瑪斯外援武器來源，希望像清剿凱達恐怖組織或伊斯蘭國一樣，能一舉消滅哈瑪斯。

以色列是美國盟邦中極少數還提供中國科技的國家，北京這次卻得罪以色列。衝突初期，中共拒譴責哈瑪斯濫殺平民，呼籲「落實『兩國方案』，建立獨立巴勒斯坦國」，引發以色列憤怒抗議，美國參院多數黨領袖舒默率團訪北京，當面向習近平施壓，北京外交部聲明才增列「反對和譴責殺害平民的行為」。

在官方帶節奏下，大陸多數民眾偏袒哈瑪斯，「反猶太」情緒高漲，大批民眾嘲諷以色列遇襲是咎由自取，甚至感慨希特勒當年沒能將猶太人消滅殆盡。以色列報復攻擊，使加薩平民婦孺流離失所，慘況讓人同情。許多阿拉伯國家、甚至巴勒斯坦總統阿巴斯都譴責哈瑪斯，中共卻暗中廻護它，與文明世界差距太遠。所幸大陸知識分子這次同情以色列、反對哈瑪斯挑起戰火的聲音很大，認定戰爭的罪魁禍首是哈瑪斯，及其背後的黑手。

很多人不知，哈瑪斯很多領導人曾赴中國受訓；以色列幫中國製造無人機，中國提供給伊朗後，伊朗再轉手提供哈瑪斯用來攻擊以色列，非常諷刺，也是以色列自作自受。

伊朗每年提供逾1億美元金援哈瑪斯，哈瑪斯能擁有逾1萬枚火箭彈等各式武器，發起攻擊首日就發射逾5000枚，武器、製造原料和資金幕後黑手除了伊朗，中俄都難脫干係。

哈瑪斯對以色列無差別攻擊，有多名中國公民被打死、綁架或侵犯；網上有段視頻，一名似為中國人被哈瑪斯用鋤頭砍頸，場面血腥。一名以色列外交官在北京使領館區遭中國公民刺傷，各國都在撤僑，唯獨北京未見官方撤僑行動，背後許多因果頗堪玩味。

北京努力想擴大對中東影響力，3月在北京搓合沙烏地、伊朗外長談判，三國發表聯合聲明，沙伊恢復邦交關係。哈瑪斯明知攻擊以色列，必引來「滅門式」報復，還發動有如自殺的攻擊，外在目的是破壞美國撮合近期可能有突破的沙烏地、以色列關係正常化；內在目的是奪權，取代法塔，掌控巴勒斯坦自治政府。戰爭意圖破壞美國的中東全盤戰略，為美國製造新麻煩，也分散美國對烏克蘭，或在東亞對抗中共的戰略，讓北京坐受漁利。

以色列軍隊大舉進軍加薩，應不可能永久占領或把加薩併入版圖，這樣反而激起阿拉伯國家同仇敵愾。最可能發展是肅清哈瑪斯後就退兵，扶助同屬巴勒斯坦的法塔，管轄加薩，愈快結束戰爭恢復秩序，愈符合美國和世界利益。

烏俄戰爭、以巴衝突，都讓中共藉機觀察攻台戰術，譬如無人機、動力滑翔傘等非傳統式滲透作戰，或運用火箭彈飽和攻擊，讓以國「鐵穹」等反導系統無力攔截，都是犯台可能的戰法。

美中都想討好阿拉伯國家，中共同情巴勒斯坦，並鞏固與伊朗聯盟，想為俄羅斯開闢新戰場，目前看來難以得逞。