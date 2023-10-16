從中東戰火 看台海危機

俄烏戰爭還方興未艾，原本許多人都認為台海會是下一場戰爭的爆發點，不料哈瑪斯對以色列 上千枚飛彈襲擊，搶先引發中東戰火，再次衝擊世局。怵目驚心的加薩走廊戰場慘況，也讓人擔心中國是否會趁虛而入，台灣國防部 長邱國正說，看到別的國家發生戰端，每個人都會擔憂，兩岸應避免戰端是大家共同的期望，「但國軍不能避，只能備戰」。

面對以哈衝突，台國防部組成了專案小組，每日評估研判戰況教訓，也認為以色列情報失靈問題嚴重，要能掌握情報才足以預應，包括阻止戰爭發生。從台國防部的研判來看，對岸尚沒有異常舉動跡象，但軍方也必須維持「備戰不求戰」的狀況，嚴密監控徵候。

台海情勢和中東戰火從來就不是獨立事件，從65年前八二三金門砲戰就可以知道，當年毛澤東發動砲轟金門，就是為了黎巴嫩左翼政黨叛變，美軍進入黎巴嫩，毛澤東就在軍事會議上說金門砲戰意在擊美，要以實際行動支援阿拉伯人民的反侵略戰爭。

毛澤東這項行動有幾層目的，一是測試美國挺台決心，二是專挑蔣艦避美艦，避免與美直接交戰，對當時蔣介石而言，美希望台灣放棄金馬，但蔣不願意，毛蔣都「有默契」維持著金馬在中華民國治下，避免一中一台分裂現實狀況，也就是當下蔡英文總統在國慶談話中「維持現狀」的美中台均勢。時至今日，中東難局未解，兩岸困境持續，美中國際角力戰仍持續。

中國會不會出手，關鍵在於美國角色，美國傳統基金會的研究報告明白指出，美軍已不具備「同時打贏兩場戰爭的能力」，許多戰略專家都認為，美國只能擔起「一場半的戰爭」，俄烏、以巴再加上台海，勢將會造成美國「戰略超負荷」，讓中國有可趁之機。不過，截至目前為止，以哈衝突尚不至影響美軍在印太軍力部署。

從俄烏戰起，美國就掌握軍援不派兵的分寸，中東情勢也如是，第一時間派出福特號航母，也是運用現有在地中海的資源調度，以色列軍隊能力足以因應局面，不需要美軍直接介入。當下要處理的，是不要讓戰火擴大為以色列和阿拉伯國家對壘的區域戰爭，進而面對俄國、中國、伊朗 、北韓等結盟聯手可能的全面烽火，那就成了準世界大戰格局了。但以當下阿拉伯國家的自制和伊朗未直接插手，中國呼籲和平停火狀況來看，局勢還沒有糟到要兩極衝突的嚴重程度。

哈瑪斯之所以要對以色列做「自殺式攻擊」，目的就在破壞美中在中東權力競逐時，沙烏地阿拉伯和以色列、伊朗等關係改變，哈瑪斯不願見到會犠牲巴勒斯坦的中東新局，不惜用最激烈的手段破壞美國計畫；另一方面，普亭馬上就要和習近平會晤，美國當然介意中俄高峰會進程，但又要在亞太經合會力促拜習會成真，和中國競爭不對抗的外交角力，美國當下也費盡思量。

習近平日前在接見美參院領袖舒默時，大送中美關係暖波，美中不只在外交關係上放緩，在軍事關係上也出現轉圜，美國國防部已受邀參加中國年度安全論壇的「香山論壇」，中國國防部長人選也將定案，美中軍事溝通有望重啟，也可以減緩台海緊張情勢壓力。事實上，習最近內部政經壓力大，連高層軍事人事都不能穩定，這樣條件下要輕啟戰端難以想像，可能付出的風險之高，也會讓中國知所節制。

對台灣人來說，烏克蘭和以色列的教訓，就是國際局勢劇變，和平維繫不易，但在外人眼中的台海火藥庫，卻絲毫未能在台北生活裡聞到一絲煙硝味，所以才會有從以色列觀光返台的旅客感嘆說「台灣人生活太安逸了」，沒有居安思危的備戰心理，才讓中國有犯台空間的機會。君不見以色列戰火起，以色列人齊赴國難的氣勢，讓以色列能在阿拉伯國家環伺情境下立足，台灣一樣是「避無可避」的難局，如何善觀世局，借勢使力，創造自我生存機會的團結共識，台灣確實還有很大的檢討空間。