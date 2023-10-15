兩大陣營對立 國際衝突接連不斷

此刻，以色列 正準備大舉進攻加薩，全球都屏息注目，以軍如何在人口稠密的市區消滅哈瑪斯 。加薩人口230萬，以軍準備攻進北加薩，已下令其中的110萬人撤離，據聯合國表示，百萬人撤離，根本不可能。以色列現全面圍堵加薩地帶，使之斷水斷電、失去食物和燃料供應，人民已在苦撐，預計在以軍挨家逐戶搜捕時，必將殃及平民，更大和難以想像的悲劇必將發生。

烏克蘭 戰爭，已經打了20個月，仍未結束，但正當西方國家把注意力放在協助烏克蘭收復領土之際，以巴衝突又告爆發；人們不得要問，烏克蘭戰爭的模式還會繼續發酵下去嗎？以巴戰爭之後，還會有更多的戰爭嗎？

位於歐洲巴爾幹半島的塞爾維亞和科索沃，近日關係惡化，9月曾爆發槍擊事件，四人被射殺，正處於戰爭邊緣，這可能是烏克蘭之後的另一場戰爭；台灣兩個多月後進行總統選舉，如果民進黨贏得選舉，兩岸關係勢必更加惡化，甚至可能引發戰爭。

為什麼烏克蘭戰爭之後，軍事衝突會成新常態？一個重要原因是，全球正在形成的新秩序，將由兩個陣營所左右，一是即由中、俄、伊朗和沙烏地等組成的專制國家陣營，二是由美國和盟國組成的自由國家聯盟。中俄陣營向由美國主導的國際自由秩序挑戰，要改寫已行之有效70年的秩序；而由美國主導的現有秩序，則起而應戰，力圖維護現有秩序。兩個陣營對立所產生的矛盾，正在不斷擴大，可能需要10年、20年，甚至更長時間，才能消弭矛盾。俄烏之戰是兩大陣營的首場戰爭，開戰兩年，仍看不到結束的跡象，反映兩大陣營的對立方興未艾，更多的軍事衝突可能繼續形成。

哈瑪斯7日向以色列發動襲擊，北京的態度特別引人注意，中國外交部9日呼籲雙方克制，不要讓衝突升級，並希望雙方停火和談判，還表示讓巴勒斯坦建國，將是解決衝突的最終方法。中國外交部作出上述表示時，美國參院多數黨領袖舒默正在北京訪問，他在與習近平見面時，當面向習提出，希望中國讉責哈瑪斯對以色列的襲擊，習沒正面回應，隨後只有讓外交部在聲明中增加一句，中方反對和譴責傷害平民的行為。

中國這樣的立場，讓人想起去年初俄烏戰爆發時，中國也沒有對俄國的侵略表示譴責，也只是呼籲停火和談判。中國現在展示的立場，與之前如出一轍，烏克蘭戰爭的模式正在延續。

伊朗和沙烏地是中東大國，對以哈戰爭具有影響力，兩國以前不和，但今年3月在中國斡旋下恢復邦交，成為中俄陣營的重要成員；這次以哈爆發戰爭，伊朗總統萊希和沙烏地王儲沙爾曼，10日進行了建立邦交以來的首次通話，並一起宣布，支持巴勒斯坦，又呼籲停火，立場與中國一樣，讓人難以相信伊沙的共同行動，背後沒有中國的介入。

除了伊沙，近來與中國建立緊密關係的中東國家，也紛紛表態；與以色列西南接壤的埃及，10日呼籲停火， 伊朗、沙烏地和埃及，今年8月已正式加入以中俄為主的「金磚11國」。

與以色列北部接壤的敍利亞，向來支持哈瑪斯。敍利亞的總統阿塞德，9月出席杭州亞運，獲習近平以最高外交規格和紅地毯歡迎，但阿塞德曾經屠殺自己本國人民，中國高規格歡迎他，實在令人不解。

至於美國對以巴戰爭的立場，可見之於總統拜登，他10日在華府說，哈瑪斯對以色列的襲擊，是「邪惡透頂」(sheer evil)，超過1000人的遇害者，不是簡單被殺害，而是被集體屠殺。這樣的高分貝的譴責，有如在一片混亂中的一錘定音，清晰地為這次悲劇定性。拜登還說，美國支持以色列，絕不改變。國務卿布林肯與國防部長奧斯丁隨後到訪，對以色列政府表示同樣的立場，讓以色列吃了定心丸，也讓環繞以色列的阿拉伯國家知所警惕。

另華人最關心台海的緊張情勢，事實上，不少專家指出，中國經濟今年第二季起急速下滑，加上房價持續下跌，人們對政府失去信心，社會瀰漫著40年未見的危機，讓許多人擔心北京會以外部危機轉移內部矛盾，就會增加北京在台海發動戰爭的可能性。