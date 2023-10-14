鏟除哈瑪斯 是中東和平進程的第一步

巴勒斯坦的哈瑪斯 武裝分子7日清晨，從加薩 走廊攻入以色列 ，震驚世界，被布林肯國務卿稱為是「十倍於九一一」，攻擊的後果，更是顛覆整個中東放棄暴力的走勢。當前以色列全國上下難忍悲憤，血債血償，以牙還牙，宣示要加薩走廊內「所有哈瑪斯成員都活不了」；拜登政府與以色列政府，必須查明幕後大國直接責任，美國主導的以色列與沙烏地阿拉伯的關係正常化進度，更不能停頓。

無論以色列與巴勒斯坦是否能找到和平相處的未來，但首要之務，就是要徹底鏟除哈瑪斯；這個宣稱唯一目的是要把以色列自地圖上抹掉的組織，已經被美歐列為恐怖組織。恐襲事件後，更為國際社會所不容。哈瑪斯這次從加薩越過邊界，逐家逐戶進行屠村、在尖叫驚恐中擄掠男女人質，活燒居民，槍決全家、斬首嬰兒，冷血掃射參加沙漠音樂節、手無寸鐵的年輕人，折磨強奸婦女，同時上傳社群媒體這些恐怖影像。

這已不是兩軍對壘的軍事行動，而是製造恐懼的屠殺。有人為哈瑪斯暴行辯護說「這是一個民族長期受虐待的必然結果」，但屠殺平民手段，在九一一恐襲中證明會遭到正義的全面報復。

西方國家對此的立場大都一致，譴責哈瑪斯濫殺平民，但不阻止以色列報復，並深盼以色列軍事行動不會擴大，以目前中東國家大致保持鎮定來看，似在等以色列清除哈瑪斯後再做打算。

哈瑪斯此次恐襲已策畫有年，愈來愈多證據顯示，哈瑪斯並非臨時起意，現場哈瑪斯攻擊分子身上懷有詳細阿拉伯文的以色列街道地圖，註明攻擊目標，準備行動早在2021年。更有專家指出，哈瑪斯7日朝以色列發射5000枚火箭彈，甚至到三天後都還持續有火箭攻擊，以色列「鐵穹」顯然未能發揮預期攔截功效，主因哈瑪斯火箭發射數量太多太密集，攔截電腦來不及處理，哈瑪斯沒有單獨積累軍火的能力，說明此次攻擊行動有外力支持。

目前以色列已廣發通知，警告加薩走廊巴勒斯坦平民，在最短時間內離開加薩，美國已與埃及協商，打開通道讓加薩平民進入暫時避難，凡是未走者，都會淪為以色列徹底摧毀在加薩走廊內的對象；但哈瑪斯馬上要居民不要離開加薩走廊，無疑是要躲在自己同胞「人肉盾牌」後自保，給以色列鏟除哈瑪斯增大難度，而世界也在盯著以色列如何不濫傷巴勒斯坦平民。拜登政府已派出兩艘核航母到達以色列外的地中海，若干先進戰機也進駐，白宮態度明顯支持以色列有限度有節制的軍事報復，同時警告伊朗支持的黎巴嫩「真主黨」與敘利亞，不得介入，否則美國會出手阻擋。

伊朗是這次恐襲的幕後真兇，已毫無疑問。拜登政府至今沒有公開點名伊朗，因有諸多考量，但從拜登政府受到民主黨國會議員批評，突然改變立場，宣布重新凍結60億美元的伊朗資金，已說明美國認定伊朗涉入此事。目前拜登與以色列都要面對究責關鍵問題。如果美歐與國際社會不能追究伊朗，對其因擔心代價過高(包括油價暴漲)，而有所顧忌，那等於承認伊朗在中東霸主地位。

這次攻擊除了粉碎了外界對以色列超強軍事與情報能力的崇拜，還質疑哈瑪斯明知與以色列軍力懸殊，定會遭到嚴厲報復，為何還要發動孤注一擲、自殺式的50年來最大規模攻擊？

哈瑪斯受自我意識形態所困，放不下激進暴力路線，固守中世紀教義，不但2007年後在所掌控的加薩走廊的經營落後困難，長期仰仗國際援助；國際大環境更起大變化，不但以巴問題被邊緣化，哈瑪斯更被邊緣化，完全沒有發言地位。

沙烏地阿拉伯在王儲薩爾曼銳意創新改革，要帶沙烏地走上地現代化，與以色列化敵為友，整個波灣諸國也效法，陸續與以色列關係正常化，開創阿拉伯世紀。當沙國與以色列在拜登政府斡旋之下，正常化即將成真之際，死敵什葉派伊朗不安，寧願在中俄主導的中東變局中定位，無法接受美國居中主導的中東變局。以沙之間正常化日程愈來愈近，因此示意哈瑪斯擇日出擊。

沙烏地至今沒有公開批評哈瑪斯屠殺平民，反批評以色列的占領和壓迫，這是否顯示以沙關係正常化已被打斷？但可以確定的是，阿拉伯世界如要啟動長遠和平，鏟除哈瑪斯絆腳石是第一步。