以哈衝突 油價上漲有限 不確定性增加

在各國央行升息一年多後，為降低通膨而採取的緊縮貨幣政策開始產生影響，國際經濟機構大多預測全球經濟成長將逐步放緩，但由於中東爆發衝突，可能會為全球經濟帶來新的風險，使各國財經當局在應對新冠疫情和俄羅斯入侵烏克蘭衝擊的同時，再度面臨新的通膨壓力。

「以色列-哈瑪斯 」衝突的影響可能需要一段時間才能顯現出來，並且取決於衝突持續多久、程度有多激烈，以及是否蔓延到其他地區，關鍵因素包括伊朗 和沙烏地阿拉伯等主要產油國的動向，更重要的是周邊有著包括霍爾木茲海峽、曼德海峽和蘇伊士運河在內的原油輸出主要航道咽喉。

眼前比較值得關注的兩個關鍵角色，是鄰國伊朗或真主黨是否會涉入其中；真主黨是哈瑪斯和伊朗的盟友，而任何伊朗參與哈瑪斯攻擊的證據，都可能使美伊雙方針對放鬆制裁的談判受挫，如果美國進一步加碼對伊朗石油出口的制裁，可能會在短期內推高油價 ，從而加劇全球通膨擔憂。

石油價格可能是評估全面衝突可能性的最有效方法，但分析師認為這次油價對衝突事件的反應，與去年俄羅斯入侵烏克蘭後飆升不同；以色列士兵與哈瑪斯武裝分子之間的戰鬥雖造成上千人傷亡，但這場戰鬥並不直接涉及產油國，對能源價格的直接影響有限，除非衝突蔓延到其他國家，情況才可能會改變。

以色列遭突襲引發油價上漲，很容易讓人聯想起1973年「十月戰爭」後的石油危機，當時埃及和敘利亞對以色列發動突襲意圖收復領土，與哈瑪斯上周的襲擊一樣，以色列軍隊同樣措手不及。

不過如今的狀況與當年有很大的不同，衝突目前仍僅限於以巴之間，伊朗為首的阿拉伯國家對哈瑪斯只有口頭聲援；加上OPEC各國庫存仍高，沙國隨時可以增產滿足需求，國際油價大幅上漲的可能性不高。

上周末爆發的戰爭，至今為止國際金融市場反應相對保守。這是因為投資人認為衝突已得到遏制，但如果戰爭擴大，並引入其他勢力，那麼全球經濟的前景將更加疲軟，通膨壓力更大，市場將會很難承受。

專家警告，中東衝突也可能會陸續引發全球地緣政治不確定性，像是烏克蘭和俄羅斯接下來的對峙狀態、中國大陸和台灣之間是否會發生軍事行為？這都讓市場擔心區域衝突很容易升級。

在最糟的一個假設是，如果伊朗公開以行動支持哈瑪斯，以色列很可能對伊朗進行報復，將伊朗直接捲入衝突，周邊國家如敘利亞和黎巴嫩也將趁機參戰，美國、中國和俄羅斯也將主動或被動地介入，全球經濟勢將陷入長期萎縮，三位數的原油價格將一蹴可及，而且難以回頭。

分析師表示，只要當前以色列和哈瑪斯之間的衝突仍局限於局部，並且無法吸引黎巴嫩和伊朗哈瑪斯支持者，能源市場就應該避免大幅波動。市場評估，只要衝突仍然受到控制並且不直接涉及伊朗，油價應該可以回落到衝突前的水平。

衝突爆發後國際原油價格雖一度大漲逾4%，但多數為投機性買盤，對油價的推升力道其實很有限，由之後油價轉為持平，可見一斑。長遠來看，並不會影響全球需求和OPEC產量；反而是全球石油庫存下降等其他因素才可能會影響油價。

但這場衝突至少為已經放緩的全球經濟、以及仍在適應長時間高利率的美國，增添一系列不可預測的力量，因為任何經濟不確定性，都會讓企業延後決策，增加風險溢價，進而減緩經濟成長力道。

不過多數分析師認爲，以哈衝突將給全球金融市場帶來更多的不確定性。隨著油價上漲，通膨預期大幅升高，聯準會等主要央行鷹派預期升溫，進一步使股市承壓，投資人將轉向美債、美元、黃金等避險資產。再加上恐慌心理因素作祟，新一波通膨浪潮正蠢蠢欲動。

中東緊張局勢的變化，直接影響各國央行控制通膨的努力，地緣政治現狀會變得愈來愈不平衡，全球經濟成長命懸一線。這場中東新危機的衍生結果，可能比金融市場預期的，更加難以捉摸。