以巴加薩大戰 中東新秩序夭折

哈瑪斯 突襲以色列 ，造成超過千人死亡，現在以色列展開報復，恐怕會有更大的悲劇，日前本報社論已經就哈瑪斯與以色列近日衝突的起源，做過申論，但這次衝突涉及中東新秩序的醞釀與成敗，有再討論的必要。

許多人談到此戰，都只集中在以色列情報部門的情報不靈，或是哈瑪斯與以色列的戰力強弱，但這僅是見樹不見林，沒有從更大的國際背景來看，尤其是近日白宮要把沙烏地從中國與伊朗的結盟拉開，促成沙烏地與以色列建交，企圖建立中東新秩序，這才是戰爭真正的導火線。

中東新秩序必須要解決三個關鍵問題：以色列與沙烏地的安全保障、巴勒斯坦 問題的最終解決與建國、美國與中國的角色。

首先是，沙烏地與以色列的安全，尤其是與伊朗的關係，這裡不僅包括伊朗對兩國的直接核武威脅，更有代理人戰爭，包括來自葉門青年軍與黎巴嫩的真主黨、加薩走廊的哈瑪斯等的威脅。

美國對以色列的安全保障是全面的，而且是兩黨一致的，新秩序中的主軸是，沙烏地與以色列建交，而美國對沙烏地提供安全保障，沙烏地原本要求獲得美國提供的北約式安全保障，但是未獲同意，可能僅像以色列、日本那樣成為美國的非北約主要盟友。

作為美國的盟友，沙烏地也要協助美國的經濟，在協議中，沙烏地承諾2024年初，以「增產原油」的方式來表達對美國的善意，而增產將壓抑油價，從而壓制美國的通貨膨脹，有利於年底的拜登總統競選連任。

其二是，巴勒斯坦問題的最終解決：巴勒斯坦問題是一個尷尬的存在，現在巴勒斯坦問題並沒有穩定下來，而是在內唐亞胡右翼政府的壓迫下，在西岸與加薩走廊情況日益惡化，猶太屯墾區愈來愈擴大，建國已經愈來愈不可能。

沙烏地本來是巴勒斯坦人的主要財政後盾，但是現在對巴勒斯坦建國的立場有所退讓，而以色列將採取較過去緩和的措施，改善巴勒斯坦人的生活，但遠遠達不到讓巴勒斯坦建國的程度。

原來美國與以色列認為可以擱置巴勒斯坦問題，沙烏地也認為可以由別的方式交換，但加薩大戰一爆發，事實證明，沒有人可以忽略巴勒斯坦人的問題，哈瑪斯領導人哈尼雅在攻擊後說：「你們(阿拉伯國家)與以色列簽的所有關係正常化協議，都沒有辦法中止這個衝突」，大家現在都認識到，只要巴勒斯坦人被排除在中東新秩序之外，整個中東地區就不可能有安全可言。

其三是，美國與中國在中東的角色；美國雖然一度有將注意力與軍事資源從中東轉移開來至亞洲與東歐，但在中國成功地促成了伊朗與沙烏地恢復邦交後，美國開始警惕中國勢力將進入過去美國視為禁臠的中東地區。

美國塑造新秩序的目的，就是在對沖中國的影響力，在美沙協議中，拜登政府要求沙烏地保證在經濟和軍事上與中國保持距離，例如不得容許中國駐軍，限制使用華為技術，不得使用人民幣交易石油等等。

加薩大戰現在方興未艾，以色列的報復將是殘酷而全面的，目前已經召集後備部隊36萬人，陳兵加薩邊界，預備清剿哈瑪斯，總理內唐亞胡誓言要進行「強烈的復仇」，「我們將竭盡全力，不會放過任何地方」，目前以色列已停止向加薩供應電力、燃料，而且切斷所有物資的供應，他威脅把加薩變成「沒有辦法住人的不毛之地」，但哈瑪斯毫無讓步跡象，繼續以火箭攻擊以國，並宣布只要以色列無預警空襲平民目標一次，就會斬首一名以色列人質。

在以色列報復的後面，其實也利用這次「珍珠港事變」，想要打亂美國的中東新布局的用意，凸顯出伊朗在背後支持這些代理人的地緣政治風險，並且大大提高內唐亞胡鷹派政府的支持度，甚至加速擴大約旦河西岸的屯墾區土地。

以色列當然有權利報復哈瑪斯犯下的殘酷罪行，但這將引發巴勒斯坦人與阿拉伯國家更多的仇恨，其實哈瑪斯又何嘗不知道，這次對以色列的攻擊是以卵擊石，未來以色列只要愈對哈瑪斯殘忍報復，加薩就愈窮困，愈遭到封閉，所得到阿拉伯國家的支持就愈多。長遠來看，這對巴勒斯坦建國有利。

美國倡議的中東新秩序，還未及誕生，就胎死腹中，首要兇手當然是哈瑪斯與背後支持的伊朗，但是以色列作為幫兇，沙烏地首鼠兩端，也難辭其咎，中東新秩序未形成，殘酷的舊現實又重新浮現。