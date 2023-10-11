中國3萬人才流失 美中抓間諜的矛盾

中國大陸網站近期有篇貼文，廣被流傳轉發。內容指中國近年有3萬2000名科學家放棄中國籍，歸化美國。中國科技領域本就脆弱，現在人才嚴重流失，令人惋惜。但相對於美國興起抓間諜 風暴，傳聞至少1400名中國背景學者離開美國、回歸中國，兩者說法互相矛盾，美中人才爭奪戰，攸關兩國國力強弱和前景，真相到底是什麼？

上述貼文作者和引用數據來源不詳，大約是指1986年迄今，前後超過3.2萬名人才移民美國，大多是清華、北大等名校畢業，以科技專業為主。對照清華大學曾發布「2018年畢業生就業質量報告」，顯示該校赴美留學生學成後，選擇回國就業者僅19%；「2019中國留學白皮書」也顯示，中國留學生 畢業後選擇回國就業者只有28%，其餘都留國外發展，印證上述數據具一定可信度。中國留學人才回歸近年雖有改善，但去年清華留學生回國比率依然低於20%，流失嚴重。

人才是強國之本，楚材晉用半個多世紀來，一直是台灣、大陸、香港或日韓星等國都有的現象。美國吸引全球最頂尖人才，加入科研、教學、金融、醫學等領域，成為歷年諾貝爾科學獎最大贏家，執全球尖端科技牛耳，獲得最多專利發明和科技轉為民用的碩果，造就全球經濟、軍事和科技霸權。

中國博士人數近年急增，2020年，中國授予博士學位達6.5萬人，累計博士人數逾94.53萬，但美國3.4億人口約1%擁有博士學位，共有330萬名博士，遠多於中國，科研人才遙遙領先中國。

但自2018年美中貿易戰，隨後科技戰，兩國都抓間諜。美國嚴查中國2008年啟動的海外高層次人才引進計畫(千人計畫)，清查拿中國經費、卻隱未申報的所有族裔背景學者，並清查參與「中國製造2025」計畫的學者，因此產生冤、錯、假案，多位中國背景學者被起訴，最後卻判無罪；也有多名華洋學者被查出拿中共的錢，卻隱瞞未申報。

在草木皆兵和不友善的敵意環境下，去年全美高等學府和研究機構，很多華裔學者離職。華爾街日報根據「亞裔美國學者論壇」2021年學者掛在學術期刊上的作者地址資訊變動，推估有1400名華裔包括哈佛、MIT及芝加哥大學著述極豐的學者，包括數學最高榮譽「費爾茲獎」得主，回中國發展，離職人數比2020年增加22%；這群人才回中國，多少影響美國科研創新，是美國巨大損失。

由於中國行動計畫引發種族偵防和歧視的批評聲浪，拜登上台後，司法部停止這項行動，不再增加起訴案，但美中彼此互抓間諜，出現很多荒謬怪象。一，中共2017年推出懸賞50萬人民幣，舉報間諜；今年8月，國安部新推「一鍵舉報，反間防諜全社會動員」平台，號召全民舉發間諜，許多外籍人士懼怕無端被扣留，避免去中國。

二，美國也颳起「恐懼中國風」。中國偷渡客 近期從美墨邊境蜂湧偷渡，今年截至8月，已查獲近5萬名中國人偷渡，成功入境者不計其數。美國政府憂慮中國無證客大增是「奉中共之命偷渡」，可能帶來國安威脅。

三，對照國會眾院兩個委員會質疑，中國間諜喬裝觀光客在白宮、火箭或武器試驗場、軍事基地等敏感地點拍攝或窺探，近年逾百件，懷疑中共用最低廉「全民當間諜」伎倆，搜集美國機密。包括年初兩個高空氣球事件、各州紛紛立法禁止外國人買農地，質疑中國人在軍事基地附近買地買房，動機不單純，許多高等學府尤其敏感科系，錄取中國學者、留學生更謹慎。

美中互信降至新低，中國經濟遭遇40多年未有困境，正改變人才流向。美國開放、自由寬鬆的環境有利創新研發，高薪、舒適生活和子女教育等都優於中國；而習近平主政下，民眾自由緊縮，經濟內捲。前述文章舉貴州天眼望遠鏡為例，科研人才須具備英文好、值夜班，年薪卻僅約10萬人民幣；北京等地高學歷科研人員收入也不如人意，中科院曾有90人因此集體辭職。

中國科研環境不如美國，高昂生活成本下，高學歷人才薪酬仍微薄，有機會留國外者寧可寄美國籬下，中國繼續輸送高端人才給美國，很難禁絕。尤其近年美中不同發展，也在刺激中國人才流失，構成習近平執政的另一挑戰。