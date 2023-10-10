中東再燃戰火 反映眾多問題和效應

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯 趁7日猶太教住棚節(Sukkot)，突從海陸空對以色列 發動50年來最大規模攻擊，以方死亡人數已攀升至900人，受傷人數至少2600人。加薩至少687名巴勒斯坦人喪生、3726人受傷。被稱為以色列的珍珠港事件或九一一恐襲事件，立即引發以色列報復，內唐亞胡宣布國家進入戰爭狀態，要夷平加薩、讓哈瑪斯付更慘重代價。

俄烏戰爭正激烈交火，中東又爆發新戰爭，影響全球地緣戰略和經濟。以色列與沙烏地阿拉伯談判建交可能生變，美國和拜登中東政策遭重大打擊，是誰幕後暗援哈瑪斯武器和財力？伊朗 和中、俄都被點名；有評論也指美國國力衰退、應對世局吃力，才有這種後果，而以色列的情報和全球最嚴密邊境監控系統失靈，諸多疑點待解答。

號稱全球四大最強情報系統的莫薩德(Mosad)，對哈瑪斯從海陸空突襲事前毫無警覺。哈瑪斯大規模火箭彈攻擊，從加薩走廊海陸滲透、穿越高科技圍牆，使用無人機、動力滑翔傘在以國四地同步發起攻擊，除了軍營，還挨家挨戶搜捕燒殺，擄人綁架不分婦孺，救護車都照炸，一名以色列、德國雙重國籍女模兼紋身師被殺後，被剝光衣物裸屍遊街示眾，野蠻行徑令人髮指，毋怪西方和亞洲的美國盟邦都定位這是恐怖攻擊。

這項突襲至少需數月規劃，集結武器、人員，摩薩德毫未察覺，以國軍警反應遲緩、如同虛設。無論哈瑪斯發射2200枚或自稱逾5000枚火箭彈，以色列耗數十億美元研發、2021年部署的「鐵穹」，或今春部署的「大衛彈弓」反導系統都無法完全攔截，漏網火箭彈使軍營、城市被襲，坦克、悍馬車被毀或被擄，一位上校陣亡、一位少將被俘，是1973年埃及入侵後最大挫敗和恥辱，撼動有「安全先生」稱號的強硬派總理內唐亞胡內閣。內唐亞胡立即宣布國家進入戰爭狀態，揚言夷平加薩走廊，以挽回聲譽和民眾信心。

哈瑪斯為何這時發起攻擊？長期種族、宗教仇恨和報復之外，最可能原因是破壞阿拉伯國家和以色列和解談判。在阿聯酋、摩洛哥等繼埃及與以色列關係正常化後，拜登政府正努力鞏固與沙烏地關係，拉攏以、沙建交。華府除想說服沙國增產石油、抑制油價和通膨，也想在中東打造制衡伊朗聯盟，防止中俄勢力在中東坐大。

拜登日前派兩位高層官員訪利雅德，沙國王儲沙爾曼也一改與俄國聯手拒絕增產石油立場，同意開始增產，換取購買美國先進武器，還派代表團考察約旦河西岸，有意讓沙以關係有新突破。沙烏地是中東最具分量國家，一旦與以色列關係突破，可能形成骨牌效應，影響所有阿拉伯國家，是伊朗或黎巴嫩真主黨等不願見，他們都被懷疑是哈瑪斯幕後的黑手。

反觀拜登政府，中東政策藍圖可能因哈瑪斯攻擊被打壞。今年3月，沙烏地、伊朗在北京談判，中、沙、伊三國發表聯合聲明，沙伊將恢復邦交關係，是北京在中東影響力的重大突破，被認為打了美國的臉。現在伊朗被懷疑是哈瑪斯大量資金、武器的幕後撐腰者，中俄也可從以巴戰爭漁利；解凍伊朗資金更成共和黨德桑提斯等人攻擊拜登對伊朗軟弱、政策失敗的口實。

美國援助烏克蘭已成大錢坑，愈來愈吃力，共和黨反對援烏聲浪升高。以色列發動報復戰爭，美軍福特號航母打擊群已駛向地中海，後續援以力度多大？是讓以色列有限度報復，見好就收，或放手讓以色列、伊朗捲入戰火？華府主要焦點可能仍在應對中共和台海南海危機，連串問題都考驗拜登政策和美國實力。

中、俄、伊朗、北韓日益結合成軸心國，影響俄烏戰爭，也牽動中東和東亞情勢。北京呼籲各方克制、立即停火，迴避譴責哈瑪斯，在以色列要求下才增加「譴責傷害平民行為」說詞，中共再次陷入悖離人類文明軌道的窘境。

以色列軍事實力遠在巴勒斯坦之上，大規模報復易如反掌，哈瑪斯可能面臨被徹底消滅，但以血還血、以命抵命增加軍民死傷，徒然加深仇恨，冤冤相報永難止息。全球國家都難承擔中東再爆發大戰的風險，俄羅斯入侵烏克蘭殷鑑就在眼前，生靈塗炭未必能解決紛爭，足堪讓以色列或磨刀霍霍想武力併吞台灣的中共，都引為借鏡警惕。