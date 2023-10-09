工運遍地烽火 罷工文化勢將持續

這幾個月以來，全球有組織的勞工 運動正在風生水起，似乎大家都在參加罷工 ，而且有史以來頭一回，美國現任總統也加入罷工的一方。

三年疫情引發對職涯規畫、工作要求、以及家庭生活的重新平衡考慮，勞動市場緊俏，更給了許多人勇氣離開，去尋找其他工作機會；但參加工會的勞工，還有另一個選擇：與資方協商爭取更好的合約，如果協商無結果，就進行罷工。

從汽車工業到好萊塢、從美國到歐洲、罷工事件此起彼落。自5月開始，美國作家協會(WGA)的好萊塢編劇們罷工了148天，最終達成初步協議。演員工會SAG-AFTRA隨後在7月也展開罷工，目前仍處於停工狀態。星巴克員工正在參與一系列的罷工行動；包括護士、酒店員工和機師在內的一線員工也紛紛罷工，部分停工仍在繼續，甚至連底特律和拉斯維加斯部分與賭場相關的工會，也已取得會員授權，將視與雇主談判進度決定是否罷工。

不同產業中的勞工都在爭取同樣的工作條件：公平工資、提高安全性和工作保障。專家表示，這些條件成為勞工在談判工作條件時最常見的劇本，尤其是當公眾支持激增時，罷工浪潮可能會繼續下去。

當前工運的一個重要特徵是，罷工趨勢並不是孤立在某個企業內，而是在各個主要產業中隨處可見，甚至包括交通與醫療保健。勞工抗議大部分發生在藍領的工作，這些工人的工資長期落後於生產力和企業獲利，高漲的通貨膨脹更削弱了家庭的購買力。

勞工運動最成功的作法是，不戰而屈人之兵，在還沒真正開始罷工就取得勝利。UPS在罷工開始前，同意35萬名卡車工會成員的訴求，美國西岸29個碼頭和倉庫爭取到六年內加薪32%的新合約，就是近期最具代表性的例子。

工會也常常利用持續性短期罷工來贏得談判目標，就像凱瑟醫療機構為期三天的罷工，還有近期從洛杉磯的非教學醫院工作人員到紐約市的護士，從歐陸的醫師到英國的醫療系統，也都一直間歇性地進行罷工。第一次沒有成果，就進行第二次、第三次，直到雇主感受到壓力為止。

不過勞工經濟學家認為，社會大眾對罷工的高支持率，是因為有其他替代性，UAW雖讓底特律三大車廠停工，但豐田、本田、現代和特斯拉仍在繼續生產。凱瑟醫療員工罷工期只有三天，忍一忍就過去了，其他醫療機構仍可供選擇。

但若罷工影響到日常生活時，大眾情緒就可能會轉為反感，大眾對重要崗位罷工的支持度，取決於罷工持續多久。

今年稍早德國 和法國發生的全國性罷工嚴重擾亂了公共交通，影響了德國機場數十萬乘客，以及法國巴黎大眾運輸系統的使用者，對勞工權益優先的德國人和法國人雖感受不便，但仍支持罷工。換作同樣的情況，養尊處優的美國人還會同樣支持罷工嗎？答案恐怕不樂觀。

專家表示，與經濟相似的國家相比，美國的勞動法仍然較偏向資方。根據聯邦勞動法，只要理由正當，雇主可以合法解雇員工，這使得工會很難說服會員接受罷工。業者確實有法律義務與工會進行談判，但常常拖延談判，並對勞工各個擊破，化解罷工，這也意味著即使發動罷工，也無法保證工人會獲得想要的協議。

然而，今年夏天，美國工人與工會空前活躍，這是因為大多數勞工得收入愈來愈不平等，特別是在當前物價飛漲，雇主又不願意提高工資來應對不斷上升的通貨膨脹，或解決高風險環境中的安全問題，以及人力配置不足現況。罷工不僅是為了使日常生活過得下去，也是為了從根本上確保未來更好的工作條件。

這些問題不僅對工人本身很重要，也喚起廣大公眾的共鳴，數據顯示，近60%的美國人同意工人薪資應隨著執行長薪酬同步調升，企業有義務為工人提供強有力的保護，即使消費者要承擔部分成本。

專家表示，如果工人們發現採取這些行動愈來愈有效，這種罷工文化可能會繼續下去。事實上，美國歷來的大規模罷工大多都能爭取到大部分想要的結果，罷工風潮勢將在2023年繼續下去，並對今後勞資關係形塑長遠的互動模式。