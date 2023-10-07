麥卡錫以國為重 留下議長風範長存

去年期中選舉，預期中的紅潮未現，共和黨以微弱多數，重掌眾院。如願以償當上議長的麥卡錫 在短短九個月任期內，百般安撫極右派意見，兩度在最後關鍵時刻，逼迫拜登 總統與民主黨政策大讓步，但這兩項勝利因果纏繞，還未被盤點，麥卡錫一夕之間就被黨內極右派同志與民主黨裡應外合，聯手驟然罷黜，一時間華府政治無人看到未來。

目前華府政治圈籠罩在麥卡錫突然下台的震驚與迷霧中，民主黨眾議員在國會大樓走廊擊掌，慶賀麥卡錫下台；共和黨代議長麥亨利宣布休會，氣憤之餘，幾乎敲斷議事槌，議場一片混亂。

民主黨與拜登將會開始後悔這次沒有出手救援麥卡錫；原為少數黨領袖的麥卡錫，歷經反覆投票，與極右派簽下「魔鬼協議」，1月初才當選眾議長。他在短短九個月內抵住黨內極右壓力，以國家為重，充分瞭解「民主就是協商妥協」，逼拜登讓步，得到共和黨最大利益。一次是今年5月，第二次是9月底。但麥卡錫被逼下台發展有如龍捲風，至今塵埃未定。

華爾街日報社論指出「麥卡錫在短暫任期內所取得的成就，遠遠超出他所獲得的榮譽」。麥卡錫1月上任後就與拜登總統展開談判，拜登3月提出龐大2024政府預算 ，同時要求國會批准聯邦政府舉債上債，等於要求麥卡錫既要批准龐大預算，又要國會共和黨批准提高政府借錢額度，等於是借錢消費，還要共和黨背書同意。

麥卡錫最後逼的拜登把預算與提高舉債上限兩事掛鉤，兩黨達成協議：共和黨同意政府舉債上限到2025年1月為限(避開2024大選)，拜登被迫同意削減政府預算，收回大筆還未動用的疫情資金，這是麥卡錫領導弱勢多數眾院，極為難得的成就。

在此同時，麥卡錫將2024總預算分成12筆，今年9月會期逐件審核，一改民主黨裴洛西議長時代，採用包裹式表決，太多眾議員可以上下其手「政治分肥」，不管三七二十一，未審就過；這是共和黨一直堅持主張的預算審核方式，如今終於有機會實現。

在麥卡錫領導下，過去一個月，與堅持大砍預算的黨內極右派協商，在月底前，先通過四筆瘦身後的國防國安等預算，換取拜登撤銷對烏克蘭軍援案，最後再與參眾院民主黨協商成功，及時趕在9月30日通過，拜登簽字。這是麥卡錫第二度解救拜登政府，否則兩黨玉石俱焚，且不說2024選舉帳，選民會算在誰的頭上，此時此刻，聯邦政府就陷入停擺狀態。

誰都看出麥卡錫此刻已走投無路，但他選擇先救國家政府免於關門，最後眾院335票通過延長45天政府預算，11月17日前繼續審理剩下的8筆預算。在總票數335票支持延長預算中， 共和黨221票中，僅有126票支持麥卡錫，90票反對。因為民主黨絕不會坐視政府關門，所以團結投票，極右共和黨因此歸咎麥卡錫。

更值一提的是，麥卡錫上任當務之急主持成立「對抗中共競爭委員會」就如何保衛台灣，以及反擊中共的野心，達成兩黨共識。這是未來美國政府行政當局，應對中共崛起而立法自保的法源所在，重要性可想而知。

麥卡錫承認，在提案表決延長預算案時，已知會失去議長職位。麥卡錫可向三個人求救，川普、眾院民主黨領袖傑佛瑞斯及拜登。但他拒絕乞討喊救，因為求救，必會欠下巨債，政治極其現實，他還不起這些債，若向民主黨低頭討來10票，保住議長職位，他未來的預算法案，就要與民主黨分享，他做不到。他只能向黨內同志曉以大義，希望八名「叛徒」能夠有三人回心轉意，但他終於沒有等到應有的票數。而這三人也都沒有主動出手援救，麥卡錫求仁得仁。

共和黨內之爭，目前迅速發展，前總統川普已決定日內就衝回華府，支持中間偏右的眾議員喬登為新議長。喬登若能獲得黨團多數支持而順利當選，不但展示川普驚人黨內掌控力，更說明到明年11月大選投票前，共和黨內保守派當道，將會火力全開批評拜登施政。

麥卡錫被逼下台，已對拜登總統響起警鐘，逼使拜登不惜自己打臉，5日馬上趕到美墨邊界視察，改變邊界政策立場，修改驅返無證客法規，更下令重修邊牆。拜登已算到，新議長下一步就是逼拜登在軍援烏克蘭，與大幅削減國內預算之間，在選民前表態。