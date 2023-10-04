三大車廠罷工 彰顯美國競爭力障礙

美國汽車工人聯合會(UAW)9月15日起，在底特律福特(Ford)、通用(GM)和克萊斯勒母公司Stellantis三大車廠發動罷工 ，多達1.27萬名工人參加。勞資雙方經兩周談判仍談不攏，福特、通用部分組裝廠29日加入罷工行列，全美21州41個廠房有2.5萬人罷工，約占UAW成員17%。這是美國數十年來規模最大罷工，對拜登政府推動製造業回流甩了響亮耳光，也彰顯美國製造業回流的障礙；許多評論認為，電動車 革命後，獲利和市場競爭力搖搖欲墜的三大車廠，可能更快步入破產危機。

在特斯拉 (Tesla)崛起，電動車製程將車體板塊分割成極少集成板塊壓鑄成形，以減少數百個焊接點，縮減組裝流程、零件和人力成本後，電動車的心臟電池研發也屢獲突破，充電速度、行駛哩程改良，大幅降低造車成本和保養需求，加上人工智能AI自動駕駛(FSD)接近成熟，三大車廠電動車發展落後，急起直追為時已晚；不少專家認為，三大燃油車廠競爭不過特斯拉，最終可能面臨破產命運。

這場罷工凸顯傳統守舊、不求突破的產業，面臨創新產業的競爭淘汰。歐盟27國已立法，2035年後不允許再出售燃油車，以減少地球暖化；美國聯邦尚未立法，但加州等17州已跟進或準備立法，傳統燃油車製造廠如不轉型，有如等死。福特、通用近年都發展電動車，但技術、哩程或售價等難與特斯拉競爭，唯一依靠只剩消費者品牌忠誠度，這場罷工風潮可謂屋漏偏逢連夜雨。

電動車被看好是前瞻性產業，未來十年美國市場份額估計逾1兆美元，各家產業爭食大餅。特斯拉搶占先機，如今中國各大車廠，日本豐田、本田、日產和南韓現代、起亞等都急起直追，但三大車廠工會勢力強大，力阻改革，削弱更多競爭優勢。

工會對美國產業牽制性強，降低資本家投資意願，也拉低美國競爭力。譬如台積電來亞利桑納州建廠，如今遭遇與建廠工人的問題，雙方對第二個廠房建廠安全、訓練和其他問題，正在談判，以致建廠速度已落後晚數月才動工的日本熊本廠。

今年8月，優比速(UPS)險些引發罷工，資方同意調薪48%後，才達成五年協議。而美國最大醫療體系，涵蓋加州、華盛頓州等五州的凱撒醫療集團，工會逾7.5萬名醫療人員正醞釀罷工，如難挽回，將成美國史上最大規模醫療保健系統罷工案，重傷病人和勞工權益。前數月，好萊塢編劇、星巴克咖啡師等許多行業罷工，損失以數十億元計，讓人擔憂美國如何在勞資衝突中，提高競爭力。

美國工會運動近年走弱，組織率從1950年代的35%，去年只剩10.1%。這次三大車廠要求提高薪資40%，後來降至30%，每周工作從40小時降至32小時，即每周僅工作四天或三天半。這是效仿歐洲少數國家，相對於中國或日韓台等亞洲各國，美國汽車工人平均時薪已達32.7元，如今還要求付更高薪、減工時，企業將如何生存？如何與同業和國際競爭？

拜登總統赴密西根州罷工現場聲援勞工，成為首位出席罷工活動的總統，身為總統為了選票不顧企業存亡，和他30日豁免80.4萬人的學貸償還一樣，國庫須增加390億元支出，慷納稅人之慨買票，讓國庫更空虛，這樣的做法如何讓美國振興，吸引製造業回流和外資。

川普和馬斯克都加入罷工戰火中，但工會領袖拒見川普。馬斯克則直言，加薪40%且每周工作32小時，將把通用、福特及克萊斯勒推向破產快車道。特斯拉、Lucid、Rivian等電動車企業都沒有工會，特斯拉員工有股票選擇權等福利，故未加入工會，它們未來可能取代三大車廠，象徵美國汽車產業新革命。

特斯拉壓鑄式造車新技術，研發機器人Optimus近日再獲突破，有潛力取代裝配線上的勞工，正是最有力籌碼，也成工會眼中釘。但科技創新是大勢所趨，更是美國和所有國家競爭的主舞台，三大車廠或工會都難阻擋，傳統產業如跟不上潮流，必然被淘汰。

美國企業CEO年薪動輒是普通勞工數千倍，福特、通用執行長過去四年待遇增加逾40％，兩人合計進帳5000萬元，工會因此也想調薪40%。但勞資都向企業擠牛奶，大船漏水快沉了，勞資工作都可能不保，還在爭吵罷工，這就是美國，競爭力怎可能不大跌？其他產業怎敢回流？