獨厚非裔惹議 川普嗆對搶劫者開槍

川普 日前嗆剛卸任的參謀首長聯席會主席密利(Mark Milley)上將，背著美國總統向中國打電話，「叛國行為如果在古代，應該處死刑」。上周五出席共和黨秋季大會，川普又提議，應該對加州出現商店集體行竊和搶劫者開槍，引來台下一片歡呼。過半數選民討厭川普，但除非幾件司法檢控能將他定罪，並剝奪他參選總統資格(眼前看來機會不高)，否則川普「班師回朝」勝選機率持續增加。未來400多天，美國和全球都將關注拜登 和川普動向。

美國政壇再度上演荒謬劇碼。國會對開支法案立場分歧，聯邦政府險些面臨近年第14次關閉危機，所幸30日午夜財政年結束前數小時，眾院議長麥卡錫與民主黨合作，眾參兩院合力在零時前通過45天臨時開支法案，急送拜登總統簽署，讓政府運作至11月17日，暫時度過政府關門危機，避免200萬軍人和150多萬聯邦公務員領不到薪水。

這次危機訴求什麼，外界莫名其妙，只反映兩黨惡鬥和共和黨激進派、溫和派對立的惡果，麥卡錫壓不住黨內極右派，共和黨陷分裂。麥卡錫自稱「眾院裡的成人」，暗諷同僚有許多「小孩」，和川普被稱為「巨嬰」異曲同工。但麥卡錫也不敢公開反川普，如今他面臨議長被罷免，拜登也面臨眾院彈劾，多齣鬧劇將貫穿至明年11月總統大選塵埃落定後。

擔任參聯會主席四年的密利卸任，拜登任命空軍上將布朗(Charles Brown)接替，是繼前國務卿鮑爾(Colin Powell)2001年出任參聯會主席後，第二位擔任美國最高軍職的非裔 將領。交接典禮上，非裔國防部長奧斯汀也出席，防長和統帥六大軍種的最高文武官員都是非裔，令人矚目。

美國現役軍人族裔比例，約略是白人占58.1%、西裔占16.8%、非裔占14.2%、亞裔占4.2%，拜登實踐其政治議程(agenda)，防長和參聯會主席都挑非裔，絕非偶然。拜登提名父母是牙買加裔、印度裔的賀錦麗出任副總統，創造首位女性和少數族裔副總統歷史；未來拜登如不參選連任，或連任後無法視事引退，賀錦麗可能順理成章遞補，再創歷史，或許是拜登幕後的政治備案。

拜登反映美國的「補償非裔」風潮，包括維護平權法案爭議，各地「黑人的命也是命」運動，抗議警察執法偏頗獨「厚」非裔等；自由派大本營加州，州議會成立賠償委員會，研究補償受壓迫黑奴後代，提議每人補償50萬至120萬元、政府道歉等，都和拜登政治正確、重用非裔遙相呼應，是否合理可行卻是另一回事。

川普「讓美國再度偉大」受鄉村地區白人群體無條件擁護，支持川普的白人至上主義團體，隱台詞就是白人為主，非裔等少數族裔不能再享特殊待遇，聯邦最高法院推翻平權法案，大學錄取或職場錄用等須平等對待，成為兩黨拉鋸角力的主軸之一。自由派偏袒非裔造成各地警察執法不力，部分州市法規不利執法，都是治安惡化主因。

加州、紐約州等民主黨主政地區治安惡化，華裔常無辜遭毆打、辱罵受害；加州集體打劫「零元購」，做案加害者以非裔占多數，非裔總體犯罪率偏高，卻受政策縱容，以致部分華裔跟風用「天使」來挖苦嘲諷非裔，宣洩不滿。

川普倡議對偷竊搶劫者開槍，聲稱如當選總統將盡一切力量，調派聯邦資產來恢復各地治安，挽救法律和秩序崩潰的城市，擊中選民心弦，也是對民主黨「縱容」犯罪的反彈批判，贏得很多人贊同，他們對犯罪橫行已忍無可忍。

但維護治安屬地方政府權限，除非發生暴動或其他緊急事況，否則調派國民兵都屬州長權力，總統如何插手維護地方治安？這和川普日前揚言調回海外數千名軍隊保衛美墨邊境相似，能知民之所欲、擊中民心，卻違背法律，很難真正實行。

密利關鍵時刻和中國最高將領李作成通話，華郵伍華德新書披露，密利曾向李作成保證「美軍不會攻打中國」，密利想讓中共不誤判而導致美中開戰，擅作主張和言行違反常規，和阿富汗慌亂撤軍重創美國聲譽一樣，都成他44年軍旅生涯的大敗筆。

但川普比喻密利在古代會被判死刑，被密利解讀在威脅他和家人生命安全。密利卸任感言未指名道姓，強調沒有任何軍人會宣誓效忠「想成為獨裁者」的人，暗批川普，卻未必能撼動川粉對川普支持，正是美國民主的嚴酷挑戰。