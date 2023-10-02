八國聯軍的台製潛艦海鯤

台灣經歷超過半個世紀的謀畫，歷任總統的爭取，號稱「國艦國造」的首艘潛艦「海鯤號」日前在高雄下水亮相。這艘潛艇造價倍增，數量也和中國大陸潛艦完全不能相比，但從製造到未來的戰略部署設計，都說明了這艘潛艦是國際對台海不對稱戰爭的關鍵支援，既充滿了國際政治外交角力複雜算計，也意味著台灣軍事防衛突破中共 層層封鎖的努力。

台灣數十年來都在爭取採購潛艦，但在中共阻擾與美國限制下，始終難以如願。美中建交後，為了補足太平洋防禦缺口，美國才將除役的茄比級潛艦提供台灣海軍訓練，但並無助於實際防衛。台灣海軍一艦難得，甚至曾經向俄國找出路，終於祕密向荷蘭訂購了六艘劍龍級潛艦，又因中共阻撓，才買成了兩艘，荷蘭內閣也因中共施壓險些倒閣，可見得潛艦案的國際鬥爭環境有多險惡，更麻煩的是，這兩艘潛艦有船無雷，台灣只好祕向印尼購買西德授權的魚雷，建成現在僅有的兩艘戰鬥濳艦海龍、海虎，至今服役30餘年，早已老態龍鍾。

台灣對潛艦需求的戰略思維，不在防堵中共在台灣海峽的第一擊進犯，因為台灣海峽過淺，不利潛艦濳航，關鍵在於台灣東部太平洋岸，台灣防衛作戰不能被中共「四面包圍」，特別是東部由日本西南諸島與澳洲的南北兩條補給線，絕對不能因為中共包圍戰，而影響國際奧援斷鏈，這就需要潛艦突圍，北與日本在宮古海峽，南會菲律賓在巴士海峽，足以確保第一島鏈不斷，這其實也是西方印太戰略的關鍵一環，更說明了潛艦對台灣自主防衛的關鍵意義。

路透早先披露台灣的潛艦國造計畫，稱台灣至少從美國、英國、南韓 和澳大利亞等七國取得技術、人力與零件等支援。台灣媒體的報導則稱，台灣潛艦計畫的人員總共來自14個國家，台灣造艦計畫負責人黃曙光曾證實和美日澳印等國人士接觸過，但未說明實際參與國家細節。然而，在下水儀式上，美國在台協會處長孫曉雅和南韓、日本駐台代表出席，也說明了這些國家在這項建案的積極參與程度。

依照專家的分析，這艘潛艦是「澳英美安全聯盟」(AUKUS)成員國協助構型設計，以及輸出「紅區裝備」，接著是印太(Indo-Pacific)國家，亦即印度及南韓提供技術支援，最後是使用柴電潛艦的加拿大及西班牙國家作為「技術合作伙伴」，提供諮詢。就算是國際協力，每項機敏設備都需要當事國協助准許出口，不僅僅是經費預算 問題而已，還涉及政治情報角力，也因其機敏性高，更容易讓國際軍火商介入其間操作，增添建案困擾。

台灣潛艦國造由零開始，交由台船設計，與以色列GL公司簽約，由英國退役准將麥吉擔任靈魂整合人物，造艦過程中還屢傳韓籍人士出入，南韓政府強調官方未介入，都為了避免和中共外交爭議。建案有幾個關鍵原則，其一是美國角色不能缺席，其二是參與國家商源一切保密。這艘高達台幣500億預算的建案，真正台製約占四成，關鍵戰鬥系統、設計協助仰賴國際協力要占六成，但有錢未必能取得到貨，據說沒有國家肯出售誘標系統給台灣，也只能交由中科院來自行開發測試，每一道難關，也都可能是政經或軍火勢力介入干擾的變數。

黃曙光就曾公開指稱，「自己人扯後腿」是潛艦國造最大的困難，他甚至直白表示「不要以為國內軍火商不會賣國，他們沒標到，一回頭就把資料丟給中共大使」，這句話，立馬掀起了台灣政界風潮，曾經「關心」過濳艦預算等民代都可能成為「賣國賊」嫌疑犯，又值大選當頭，在野黨質疑這是執政當局刻意在丟紅帽子，執政黨要求檢調介入追查「賣國事實」，海鯤號不過是命名封裝亮相，就掀起眾多的是非爭議，未來還有重重測試要過，勢必也將成為台灣政治攻防焦點。

換句話說，海鯤這艘由「八國聯軍」協力打造的國造潛艦，還未編上戰鬥序列來衛台，就已經因台灣內部政治紛擾而自亂陣腳，台灣內部政爭可能比國外交角力更複雜，或許是來自當權者的算計，或許是來自在野者的權謀，更多是國際軍火商的利害，都說明了海鯤要成軍衛台的艱辛，台灣能不能擺脫政治，務實看待自己的防衛危機與實力，或許海鯤案就是個關鍵檢測點。