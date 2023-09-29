各方惡鬥算計 政府關門沒有贏家

由於兩黨之間歧見太深，美國政府幾乎確定會在10月1日凌晨零時，新財政年度開始時，宣告關門。雖然少數政府單位將獲得豁免，社安金仍將發放，機場和海關照常運作，軍人不會中止執勤；但政府整體功能將被嚴重削減，而且數百萬聯邦雇員都領不到薪水。

這次政府關門 危機的根本原因，在於共和黨 籍的眾院議長麥卡錫 相對弱勢的地位。共和黨去年才在眾議員期中選舉，以極微小的多數席次成為多數黨，麥卡錫創紀錄的經過15次投票才當選議長，因此他對少數極右派共和黨議員百般讓步。

麥卡錫之前與拜登達成的支出撥款協議是，採取「持續決議」(CR)的權宜措施，通過部分支出法案，讓政府保持開放，直至11月初，再就其他支出法案進行討論。但共和黨極右派強烈反對，甚至以議長寶座作為要挾，麥卡錫也知道大勢已去，索性迎合極右派「自由核心小組」，不再強推支出法案。

去年夏天發生債限危機時，信評機構和經濟學家就已警告，美國國會兩黨未能達成協議維持政府正常運作，將動搖人們對政府的信心。雖然最後一刻白宮和眾院達成提高債務限額協議，避免政府違約，但惠譽評級還是調降美國政府的AAA信用評級，理由就是黨派分歧日益擴大，導致通過財政決議，變得更加困難。

本周另一家信評機構穆迪也發表報告表示，政府關門將「凸顯美國機構和治理實力的弱點」，穆迪直接批評，與其他AAA國家加拿大和德國相比，美國缺乏對中期財政政策的關注，反而慣於透過短期支出解決方案，更加劇了政治緊張。

早在2011年，史坦普全球評級就因債限問題，調降美國長期主權信評、引發金融市場動盪，史坦普本周強調，如今美國的財政狀況比2011年時更脆弱；政府關門只是更加凸顯「治理無力」的弱點。

高盛估計，政府關門每持續一周，就會讓經濟成長減少0.2百分點，這次政府關門估計可能會拖上兩、三周。

本周最新調查發現，9月美國消費者信心跌至4個月來低點。經濟學家表示，雖然這些擔憂主要是由物價上漲和對經濟衰退的擔憂所引發的，但他們指出，受訪者提到華盛頓的「政治局勢」是影響因素之一。

而且其他事件可能會加劇政府關門的效應，包括揮之不去的通膨壓力、擔憂經濟衰退而急升的美債殖利率，以及美國汽車工人聯合會(UAW)針對美國三大汽車製造商的罷工。

不過專家認為，這次政府關門預計持續時間不會太久，不至於重現2018年停擺一個月的情形，而且預期經濟成長將在政府重新開放後反彈。

尤其目前美國經濟走勢不明，衰退風險並未排除，兩黨不會長期糾纏；其次，上次關門是川普一人獨斷獨行造成，今年拜登和民主黨相對溫和；再者，美國今年已經出現債務上限、評級調降、赤字升高等多項麻煩，再度陷入長期關門，將引發額外風險。

歷史證明，政府關門最終往往會增加更多額外支出，關門時間愈長，成本愈高。根據國會預算辦公室(CBO)統計，最近一次，發生在2018-19年長達34天史上最長的政府關門，造成美國經濟110億美元的短期成本損失。

其實如果麥卡錫真的決心不讓政府關門，他大可在民主黨支持下，配合參院壓倒性多數通過的四項支出法案，維持聯邦政府繼續運作，只是代價就是失去議長地位。

至於眾院共和黨極右派，他們沒有什麼崇高的政治理念，只是盲目效忠川普，反對一切拜登和民主黨提出的政策法案。但就是憑藉著眾院中共和黨的五票多數，讓他們得以綁架政策法案為人質，對麥卡錫頤指氣使。

兩黨領袖的態度也頗為可議，拜登對關門只淡淡表示「恐怕無可避免」，想把責任甩鍋給共和黨，在爭取連任之際，坐收政治果實；川普則硬嗆「該關門就關門」，也想收編政治光譜邊緣的選民。

政府關門，沒有人是贏家。兩黨惡鬥的結果是政府員工、經濟成長和國家形象受創，所有美國人都淪為刀俎魚肉。