油價若升破百元 將左右總統大選

國際油價 10個月來首次攀升至每桶90美元以上，可能推高汽油價格，並加劇整體通膨。雖然此價格仍低於俄羅斯入侵烏克蘭後的水平，但很可能成為明年美國大選走向的關鍵因素。

高油價勢不可擋，即使夏季開車出遊季節結束，需求放緩，汽油價格仍然變得更加昂貴；突破歷史新高可能只是時間問題。

華爾街投行紛紛調升油價預測。高盛和摩根大通都表示，如果原油供應面臨更大壓力，油價可能會飆升至三位數，導致全球經濟成長接近停滯。如果價格維持在100美元以上，會在兩季內拖累全球GDP成長0.5個百分點；並在年底前將全球通膨率推升至6%左右。

不過，高盛認為油價看漲的壓力已經消退，2024年布蘭特原油價格將在80-105美元間。而且，OPEC也不太可能將油價推至極端水平，這將破壞長期需求。

原油市場的最新反彈，其實是緣自對供應的擔憂；首先，沙烏地阿拉伯和俄羅斯將大幅減產計畫延長至年底，令市場感到意外。隨後利比亞發生災難性洪水，除了至少5000人死亡外，還引發對該OPEC產油國供應中斷的擔憂。

至於為何沙烏地阿拉伯延長石油 減產期限，原油市場的觀察家表示，沙國王儲的目標是提高油價，以支付其耗資巨大的「2030年願景」改革計畫。這個長期目標需要85美元以上的油價，不到70美元的油價是不夠資助的。

可是能源價格新一輪大幅波動，可能會給脆弱的全球經濟帶來新的通膨壓力。美國最新通膨報告顯示，8月物價漲幅超乎預期，主要是由汽油價格上漲帶動。Fed本月雖未升息，但也明言將長時間維持高利率不變，以觀察通膨後續走勢。而今年6月以來歐洲柴油價格飆升近40%，其帶動的運輸成本上升將被轉嫁給消費者，從而導致商品價格居高不下。

多家美國航空公司發布預警，其每加侖平均燃料成本大增10%以上，成本將會上漲，獲利率遭到嚴重挑戰。加油站的汽油價格重現4字頭，甚至有人認為5字頭也指日可待。

油價逐步邁向每桶100美元，可能會成為拜登總統在競選連任路上面臨的另一個問題，因為他一直將美國經濟表現，以及通貨膨脹被抑制，作為其「拜登經濟學」最得意的政績。

但是汽油價格上漲，可能會扭轉人們認為經濟正在改善、通膨正在下降的感覺，同時也為共和黨對手在明年總統選舉前提供了攻擊籌碼，他們一直指責白宮將氣候政策置於國內石油產量之上。

拜登目前採取雙軌並進方式解決高油價的問題，在國內，他要求頁岩鑽探商開採更多石油，並授權將聯邦戰略石油儲備（SPR）釋出到市場上，以遏止油價上漲。但這些槓桿效果並不太好：曾經多產的頁岩油產業如今成長緩慢，SPR已降至1983年以來的最低水準。

在國外，美國和伊朗 之間的關係開始解凍。五名被關押在伊朗監獄的美國公民18日被釋放並飛往卡達，美國同意釋放被關押在美國監獄的伊朗囚犯。同時，美國同意允許從銀行中釋出60億美元被凍結的伊朗石油資金。

伊朗是原油大國，儲量僅次於委內瑞拉和沙烏地阿拉伯，位居全球第三大。目前每天出口至少150萬桶原油，是2019年的三倍多。油品總產量超過每天300萬桶，在日產1億桶的全球石油市場中雖規模不大，但可平衡其他油國的減產。伊朗還可能進一步增產，打壓油價，美、歐、伊朗三方已經開始討論解除石油制裁議題。

面臨連任的美國總統通常在選前，都會利用與沙烏地阿拉伯的關係，要求其增產，來降低油價；因為歷史顯示，高油價對大選投票有重大影響，尤其是嚴重依賴汽車的地區；2012年11月大選期間，油價跌至每桶86美元，就與當年4月的每桶103美元相差甚遠；2018年期中選舉兩周後，時任總統川普還曾推文感謝沙國壓低油價。

但在拜登政府領導下，美國和沙國之間的關係降至歷史最低點，沙國王儲薩爾曼今年夏天決定加入金磚國家聯盟，進一步深化雙方的間隙。再加上全球經濟衰退迫在眉睫，OPEC希望在油價崩盤之前，能夠提振油價。拜登總統如今促成沙烏地與以色列建交，甚至容許沙烏地發展濃縮鈾設施，就顯得合理了。