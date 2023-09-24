蘋果華為之戰 蘋果先贏第一回合

蘋果新機iPhone 15系列，22日開賣，結果多國都出現人龍，在備受注目的中國市場，共有45個銷售點，北京和上海的蘋果專賣店都人山人海，北京三里屯的果粉達數百人，上海金融區排隊至南京東路街角。果粉空巢而出，將華為 新機Mate 60 Pro掀起的民族主義喜悅，以及政府禁用iPhone的緊張一掃而空。蘋果顯然在與華為之戰中，先贏了第一回合。

22日的開賣，繼續iPhone 15過去一周預售的熱烈反應，南華早報報導，阿里巴巴開售的第1分鐘，iPhone 15 Pro和Pro Max就清空存貨，與JD合作的一個一小時送貨APP，開賣的頭2小時，所賣出的iPhone是去年iPhone 14的253%。南華早報在三里屯訪問到一名21歲女生，她說她喜歡iPhone有美感的設計；一名34歲男子則說，他年年換iPhone Pro Max新機，不想改用華為；一名大二男生則說，他現用一支Oppo，還沒決定要換Mate 60還是iPhone 15。

自8月29日華為推出Mate 60 Pro後第一周，華為登上手機排名榜第二，民族立義者就發飆，大聲疾呼「突破美國封鎖」，為華為製出7奈米手機而狂喜，聲稱華為新機一出，「蘋果被打趴了」，「蘋果在中國沒戲了」，好像iPhone不再存在，華為必將奪回2020年被禁前的國內市占第一和全球第一的地位。

民族主義者還將競爭上升至「辱華」的高度；粉紅網軍在蘋果的官網上，發現一名留著清朝長辮的人，發動攻擊，指責蘋果用清朝人留辮的不良形象辱華；事件迅速發酵，引發舖天蓋地欲置蘋果於死地的行動。

但不久真相揭露，原來那是一名美國印第安女子，她只是紮了一條印第安傳統的辮子，與清朝辮子根本不是同一回事。民族主義者又指責說，蘋果不應用這樣的照片噁心中國人；胡錫進也走出來，作同樣的指責。但那名印第安女子，其實是加州蘋果店的店員，加州有法律規定，企業招工須多元化，需雇用少數族裔員工；官網用印第安女子照片，是要表示，蘋果用了少數族裔。這樣的「辱華醜劇」，最能反映的是，無知是最大的致命傷。

其實，蘋果華為之戰，只是剛開始，還未到結束時候；至少要到下一季(10至12月)，甚至未來一年，才有分出勝負的銷量數據。未來一季，對於蘋果來說，決定勝負的因素是，在蘋果的12億用戶中，至少2.5億超過四年沒有更新手機，只要他們今年換機，iPhone 15系列就可創出一個小型的超級周期。iPhone 15雖沒有大改革，但蘋果近年專攻「Services」，全力融合蘋果所有產品和所有iPhone之內的APPs，把用戶留住，減少用戶跳糟安卓手機，分析師認為，這種情況將繼續在中國市場出現。

對於華為，戰況大不相同。首先，Mate 60 Pro可能難以大量生產，或將影響了它的市場競爭力；美國商業部長雷蒙多20日在國會作證時表示，沒有證據顯示華為有大量生產7奈米先進晶片 手機的能力。其次，華為7奈米晶片，現用的荷蘭艾斯摩爾舊設備製作，可能得不到零件供應，而7奈米的製作技術難以發展至5奈米；其三，華為7奈米晶片的良率只有50%，因此一半生產都不能使用，生產愈多成本愈大。

蘋果和華為之戰，其實是美中科技戰的縮影，其中包括了科技戰核心的晶片技術，技術愈領先，愈有可能贏得市占率。但技術的競爭，重點不在民族主義，而在於真正的自力更生；如果沒有自力更生的技術，再多的民族主義宣傳也沒有用。

鴉片戰爭之後，從1860年代的自強運動，直至2018年的美中貿易戰，超過一個半世紀，中國人都將輸入西方技術視為理所當然，此所謂師夷之長以制夷也。但是，技術是有發明專利和版權的，別人為什麼要技術轉移給你？所以不要說別人技術封鎖，自力更生原本就是唯一的途徑。

李光耀2013年去世前有一判斷，他說中國最好繼續輸入西方技術30年，讓學生留學取得技術，等到西方技術到手，將更有利於中國發展；如果真如李光耀所說那樣，再輸入技術30年，中國科技之路定必改觀。但這位被視為對中國發展具有銳利眼光的「大宗師」，卻沒有料到，中國在2012年對西方變臉，輸入技術之路開始被堵。