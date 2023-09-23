拜登無證客政策大逆轉 唾面自乾

抵擋不住紐約州民主黨人的哀求請願，拜登總統終於讓步妥協，同意讓2021年3月起至今年7月31日入境美國，約47萬名委內瑞拉籍無證客 ，給予臨時保護身分，還發給18個月有效工作簽證 。但大家心知肚明，這完全是頭痛醫頭的敷衍之道，更是自詡人道代言者的民主黨政客自己打臉，做政治操作，如今踢到鐵板，市府財政已近崩潰，引火上身。

拜登政府上任，推翻前任邊界與移民的從嚴政策，過去三年吸引全世界大批無證客。拜登民主黨睜一隻眼閉一隻眼的態度，讓每年數以百萬計的無證客湧進，現行制度讓這些被捕的無證客登記後即刻釋放，等候不知何時何日的出庭庇護聽證日期，德州、亞歷桑納州等美墨邊界州的城鎮充滿遊蕩無證客，邊界州支出大增，不堪負荷。但移民事務權責在聯邦，德州共和黨籍艾伯特等州長忍無可忍，自掏腰包，徵得無證客同意，送上長途大巴，運到紐約市、芝加哥、波士頓等「庇護城市」收納，讓這些「充滿愛心」的藍州大城，也體驗邊界州的負擔困境。

紐約市這些大城市都是「庇護城市」，自訂庇護法規，不但可依法拒絕與聯邦政府合作執行移民法，也不得向移民局舉報非法移民 無證客，還要依庇護法規提供食衣住行給無證客家庭或個人，包括子女就學。當德州在今年3月開始向紐約市運送無證客時，民主黨籍市長亞當斯宣稱：「紐約市從來就是一個移民城市。我必須為這些(無證)家庭提供服務，我很自豪，我們將繼續這樣做。」

但他沒有想到的是，自己開了空頭支票。因為無證客如海水般湧進德州，例如9月邊界小鎮伊格爾帕斯市(Eagle Pass)短短幾兩天自墨西哥湧入數萬無證客，宣布進入緊急狀態。德州繼續向紐約市運送無證客，至今紐約市有近12萬無證客，市府要為每名無證客管吃管住，每天近400元，同時要為無證客子女準備入學，9月要在本就擁擠的學校，增加安置2萬名小學生，紐約市為容納無證客，迄今已花費20億元。

預計明年還要再花費20億元以上，這完全超乎亞當斯市長的想像，民怨四起，亞當斯也受不了，市政服務舉凡垃圾收取、警務消防、圖書館開放都減少，合法市民的居住環境生活品質開始受到影響。他開始向紐約州要錢，向白宮喊話，到白宮開會要支援。但這都不夠應付提供愈來愈多的無證客。而拜登總統始終沒有會見亞當斯市長。

當務之急是，讓無證客開始合法工作，自食其力，減少市府負擔。這不光是紐約市的迫切需要，其他民主黨執政的州市也高聲呼救。但工作簽證是聯邦權限，傳白宮與國土安全部擔心，如果開放臨時工作簽證，將吸引更多無證客湧進美國。

白宮8月勉強採取應付措施，要國安部增派人手迅辦工作簽證，降低等批時間，再加撥經費給紐約市，但無濟於事，市長亞當斯公開砲轟白宮，「這是摧毀紐約市」。共和黨完全袖手旁聽，準備收割下輪選舉不滿民意的選票。紐約州民主黨國會議員也都頻頻希望白宮儘快提出解法。

最後，拜登總統藉到紐約出席聯合國大會時，和大家會商，提出速發臨時工作簽證給全美境內近50萬委內瑞拉籍無證客。但這套「特赦」作法，完全頭痛醫頭，腳痛醫腳；只能算是為紐約州市暫時解套。

拜登總統此一宣示，戳破庇護城市的假象，為紐約市開通特權通道，延長工作簽證措施，肯定會吸引更多委內瑞拉無證客來美。只要邊界漏洞不堵住，紐約市庇護站馬上就又告客滿，屆時難道再宣布一次「暫時保護身分」嗎？

同時為50萬人加速批審工作簽證的作法，直接加重移民作業，拖慢其他合法移民申請工作簽證的時間，挪東牆補西牆，更產生不公平現象，將讓最近幾年內的合法移民必須再忍耐的池魚之殃。

這一切情況都說明當前美國移民制度，已到必須全面翻修的階段，不能再拖。拜登總統也呼籲國會要採取修改移民法規，但最近一次移民改革的嚐試，是在歐巴馬總統上任之初，可是歐巴馬最後決定把他的政治資本用在推動「歐記健保」立法，結果讓美國千瘡百孔的移民制度，繼續又拖了十多年。