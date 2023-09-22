美國的釜底抽薪 中亞與印歐走廊

「一帶一路 」已經十年，向來是中國對外援助的典範與驕傲，而中亞五國是中國的西鄰，一直是外交的重點工作對象，但是近來都成為美國對抗策略的目標。

拜登總統19日在紐約聯合國大會場邊首度與哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼和烏茲別克領袖舉行會談，強調中亞各國的「領土完整性」，還對這中亞五國的領袖表示：「這是歷史性時刻。我期待很快能見到各位，可能是在您們其中一個國家。」

美國總統表面上的外交含意，是在俄羅斯 入侵烏克蘭之後，前蘇聯共和國大多惶惶不安，生怕莫斯科宣稱要保護其境內的俄羅斯族人，藉機出兵，拜登強調支持中亞五國的主權與領土的完整，目的是在拉攏這五國。

但真正的意思，是在中國的勢力範圍中，下一著狠棋，目的不只是安全上的保證，更是經濟的吸引力，來抗衡「一帶一路」。

中亞五國是「一帶一路」中的關鍵成員，十年前習近平宣布「絲綢之路經濟帶」時，就是在哈薩克，今年5月中旬，甚至在中國西安舉行首屆中國中亞領導人峰會。在中國的「一帶一路」計畫裡，中亞的地理位置非常特殊，中亞可以作為聯通中國與中東、南亞、歐洲、西亞、東南亞的關鍵橋樑。

但近年來，中國掠奪礦產資源，讓中亞國家普遍負債，中亞內部社會對此有很深的疑惑，專家就說：「中亞與俄羅斯的關係變壞，對中國影響力愈來愈懷疑，這為美國產生了一個機會之窗」。

就在美國加強與中亞關係的同時，最近的G20領導人峰會，印度 、中東和歐洲宣布展開「三方經濟走廊」（IMEC，India-Middle East-Europe Economic Corridor），美國、印度、沙烏地阿拉伯、阿聯酋、歐盟、法國、德國和義大利，共同在新德里簽署了協議。

IMEC是一條橫跨兩大洲的鐵路和航運線路，為了要與中國的「絲綢之路」做出區隔，美國官員稱印歐經濟走廊為「現代香料之路」，包括兩條獨立的走廊：東部走廊連接印度與阿拉伯灣；北部走廊連接阿拉伯灣與歐洲。

雖然印歐經濟走廊沒有直接連結中亞，但是美國原有「大中亞計畫」的倡議，是一條南北走向的路線，主要把中亞與印度整合在一起，相比之下，印歐經濟走廊的規模更大，自東向西，從南亞到中東，這意味著難度也會更大。

IMEC同「一帶一路」」很相似，都是大型跨國基建項目，中國的「一帶一路」總共籌集資金近1兆美元，創建了3000多個項目，但由於中國國內經濟不景氣，其主導的「一帶一路」項目在放慢速度。印歐經濟走廊計畫為了要迎頭趕上，正在加快腳步，所有參與的各國將在未來60天之內制定具體的行動計畫與設置時間表。

今年5月在日本舉行的七國集團首腦峰會期間，G7領導人承諾在五年內籌集6000億美元的私人和公共資金，為發展中國家所需的基礎設施提供資金；預計，印歐經濟走廊應該可以從中獲得一些初始資金，不過仍然遠遠不夠。

究竟這對誰有利，對誰有害？簡單來說，對印度絕對有利，印歐經濟走廊將有助於印度成為歐洲與東南亞國家的樞紐，中國前藉著「一帶一路」擴大其在全球南方國家中的影響力，現在印度藉著印歐走廊，絕對也可以成為全球南方國家的領導者。

在G20提出「印歐經濟走廊」倡議之後，自認也應在此區域扮演關鍵角色的土耳其總統厄多安憤慨表示，一個沒有土耳其的「走廊」不會存在；不過中國卻很有風度，外交部發言人汪文斌表示，中方認為全球基礎設施領域的合作空間廣闊，各類相關倡議不存在相互抗衡或者是彼此取代的問題。世界需要的是搭橋，而不是拆橋；是互聯互通，而不是脫鈎築牆；是互利共贏，而不是封閉排他。

不過他表示，雖然中方歡迎一切有助於匯聚合力，促進全球基礎設施建設的倡議，但任何打著基礎設施建設旗號，推進地緣政治的算計都不受歡迎，也不會得逞。現在看來，在10月中國即將舉行的第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇之前，提出印歐走廊，即使不是存心打對台，也是要跟中國競爭全球南方國家的支持。