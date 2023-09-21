北京欲擒故縱 美中舊金山峰會有望

當中國宣布由總理李強代替國家主席習近平 出席G20峰會時，不僅美國，連全世界都非常失望，由於中國內部經濟情況不佳，又有外交與軍隊高層人事的更迭，大家擔心，習近平不僅這次不來G20峰會，連11月在舊金山的APEC領袖會議，他都不準備出席。

拜登總統失望的是，失去了可以與習近平見面以及達成美中協議的機會，但世界各國失望與擔心的是，習近平可能就此不與西方互動，寧可與金磚國家或全球南方國家來往，而全球對抗的冷戰2.0，恐怕要正式揭開序幕。

然而突然之間，美中共同發布消息，在上個周末的16日至17日，美國國家安全顧問蘇利文 在地中海馬爾他島，與中共外事工作委員會辦公室主任兼中國外交部長王毅 ，舉行時間長達12小時、兩天數輪會談。

美中新聞稿中，共同描述稱，這次會談的氣氛是「坦率、實質與有建設性的」(candid, substantive and constructive)，白宮的紀要說，雙方承諾保持這一戰略溝通管道，並在未來幾個月內就美中關鍵領域進行更多高層接觸和磋商。中國外交部還表示，雙方同意保持高層交往，就亞太事務、海洋事務和外交政策舉行雙邊磋商。

我們認為，這次蘇利文與王毅之間的會晤，不是一次簡單的國安顧問層級的會晤，更有下列幾重意義：

首先，這次會晤替以後的高層會晤打開了一扇門，就像王毅與蘇利文在5月維也納會晤之後，美國四位內閣部長接連赴中國訪問，現在的馬爾他會晤，也將開啟未來的一連串會晤，就像18日隨即就有，到聯合國出席大會的中國國家副主席韓正，與美國國務卿布林肯的會晤，當然這讓一個多月後的習近平與拜登在舊金山的會晤，成為可能。

其次，這次馬爾他的會晤，雖然看似維也納會晤，但是層級更高，因為討論的事情更多，除了台灣問題，還討論了亞太地區局勢、烏克蘭、朝鮮半島等國際和地區問題，而且是「兩天數輪會談」，會談也發布了兩張照片，證明更為重要，加強了蘇王會談，有拜習會談的預備會議的意味。

第三，外交用語是有講究的，這次的三個形容詞，各有深意：「坦率」指的是，大家的問題全部攤開來談；「實質」，觸及問題本質；以及「建設性」，會晤取得了某些進展，而且中方已經挑明了未來將有三個分組：亞太事務、海洋事務和外交政策，繼續舉行雙邊磋商。

第四，會談中最重要的議題，也是花的時間最久的議題，就是台灣問題，王毅指出：「台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，美方必須恪守中美三個聯合公報，落實不支持『台獨』的承諾」；而蘇利文則表示，美國「注意到台海和平與穩定的重要性」，並沒有超過美國傳統的台海政策，美國反對改變台海現狀的單方面行動，即美國既反對中國動武，也反對台灣獨立。

值得注意的是，中方的談判策略往往是，利用對方希望達到會面的心理，抓住對方曾經講過的話，而不斷推疊出要求；中方刻意製造出習近平不確認是否出席APEC峰會的語境，其實是在主導話語權，將華盛頓置於不利的處境，以達到自己最大的利益。

不過值得注意的是，中方也著眼於重要目標，而不要讓枝節問題影響，譬如美方對香港特首李家超的制裁，李被禁止參加這次APEC領袖會議，之前傳說中方會因此而杯葛，現在看起來完全不會因此而影響中美的接觸協商，協商中也完全沒有這個議題。

相反的，對接下來一個多月的發展，中方充滿了信心，在聯合國會晤時，韓正告訴布林肯，中美完全可以相互成就、共同繁榮，希望美方同中方相向而行，推動中美關係重回健康穩定軌道，而健康穩定的中美關係既有利於兩國，也有利於世界。

可是中方依然認為，真正讓中美關係重回正確軌道，關鍵還是在美方。對華承諾不能僅僅停留在言語上、口頭上，要落實到具體的行動中去，體現在具體的政策中。過去拜登總統也曾經當著習近平的面，承諾過「五不四無意」，但是政治風波一來，如氣球事件，拜登就沒有辦法頂得住壓力。

現在球又已發在美國腳下，這次能否促成會晤，更重要的，能否穩定美中關係，就看美國的抉擇；事實上，王毅在會晤蘇利文之後，旋即飛往俄羅斯，反映北京仍腳踏兩條船，在中俄與中美兩對關係中，找到趨吉避凶的平衡點。