李尚福失蹤 加深外國對北京不信任

北京當局繼國務委員兼外交部長秦剛消失後，國務委員兼國防部長李尚福 也失蹤近20天了，外媒揣測，李尚福和前任防長魏鳳和都因軍備採購貪腐，正被隔離調查。習近平信任重用的秦剛、李尚福相繼落馬，外媒指是用人失當、政策不穩定，和中共 宣布官員禁用iPhone一樣，加深外國對中國不信任感，刺激外資加速逃離，也顯示習近平內部問題焦頭爛額，外交面臨嚴峻挑戰。

中國近期出現許多意外，習近平在南非金磚峰會，其翻譯被擋門外，習缺席印度G20峰會後，今年也未出席聯合國大會，改派國家副主席韓正出席，王毅缺席G20峰會和聯合國大會，卻赴莫斯科安排10月舉行「習普會」；而中澳高級別對話中斷三年後，7日在北京重啟，中方由退休多年的前外長李肇星率團，都引發關注。

大陸媒體自承，中國與主要經濟強國關係日益緊張，大量外資流失對中國經濟發展構成嚴峻考驗，眼下中國迫切需要一位全方位精通外交事務的元老級人物來搶救或修復當前局勢。但外媒指李肇星復出，說明外交部門已無人被習信任，中國最高層在國際上四處樹敵，只能請李肇星重新披掛出陣，主導重要外事活動；但也有人指李肇星就是開創戰狼風格的外長，如今中國敵人遍天下，李肇星根本無能為力。

隨著俄烏戰爭漸走向終局，俄羅斯和普亭前景不妙，金正恩與普亭峰會表現「兄弟情」，紐約時報指俄羅斯或許想甩開對中國依賴，讓北京不是滋味；而國際間普遍懷疑中共，一旦俄羅斯戰敗，中共將首當其衝。世衛秘書長譚德塞重申要中國開放資訊、交出新冠病毒所有資料，意味國際追溯病毒起源僅是暫偃旗息鼓，日後必然重啟調查，中共的難題還沒完。

李尚福和秦剛兩人都是習一手提拔、火速晉升為國務委員兼部長，但都莫名其妙一解職一失蹤；路透指出，日益增長的不可預測性，可能影響其他國家對中國這一世界第二大經濟體領導層的信心，外國官員開始擔憂和自己接觸的中國官員，能否代表中國。

李尚福被調查引發三種揣測，一是指習繼續立威、加強控制軍方，反腐轉向軍中「紅二代」。李尚福的父親是解放軍 鐵道兵副司令員李紹珠，曾參與國共內戰，紅色基因又紅又專，是解放軍高層少數有科技專業的官員。他和魏鳳和被查，疑涉火箭軍軍備採購，火箭軍政委、司令和副司令被一鍋端，一名副司令自殺；中央軍委兩位副主席、四位委員，如今半數出事，這波反腐的水太深，還疑涉間諜洩密。

第二種揣測指，習繼續藉反腐轉移民眾對房價大跌、年輕人失業、經濟低迷、大量店鋪倒閉等不滿的注意力，想重拾民眾好感，挽回下跌的聲望，但也使解放軍高層領導青黃不接，讓人質疑解放軍吹噓有犯台實力。

第三種揣測指這是軍方高層內鬥，習不得不整飭自己重用的高層將領。習掌權11年，將領絕大多數是他提拔，不少人破格連升數級，但習是否真的掌握槍桿子，包括軍中腐敗普遍，各級軍官升遷都有行情價碼；軍工集團涉紅色家族，龐大食物鏈生態，各種勢力和利益盤根錯節，習藉人事大清洗，反腐難排除是各方角力的延伸。

「解放軍報」17日刊文，指領導幹部亂作為，強調要推動幹部能上能下常態化，似在暗示李尚福去向。但不少跟帖反諷，能上能下常態化，是否包括習近平？

美國前中情局專家韋德寧(Dennis Wilder)認為，李尚福和火箭軍領導層集體免職如因貪腐，表明習近平選擇官員審查程序存在嚴重缺陷，反腐十年並不成功，腐敗在體制內仍非常普遍。外界舉習今年3月兩會提拔五位副國級官員，包括秦剛、李尚福和公安部長王小洪、中央委員吳政隆、諶貽琴，如今已兩人落馬，高達四成，明顯缺乏識人用人之明。

對照參與殲10戰機、潛艦、國產大飛機C919和山東號航母等研發、被中共吹捧為「航母之父」的胡問鳴2020年落馬，近日傳出受賄達52億8000萬元人民幣，說明中國軍工企業的油水和腐敗有多深廣。

習對文武官員操生殺大權，可翦除任何反對他的勢力，大權一人獨享，就須一人負責。如今經濟下滑、房地產危機、外資持有股債已比最高峰減少1兆3700億元人民幣，今年8月更有創紀錄的120億美元資金外流，各地水災和民怨，所有責任都歸他一人，這種情勢使習的處境和中共政權，都陷入潛在危險中。