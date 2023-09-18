馬斯克與楊榮文眼中的美中台

台北外交部最近對兩個外國人的談話極為光火，一個是新加坡前外長楊榮文，他在一場演說中抛出「一個中國邦聯」構想，更擔心台灣會成為「美國用來對付中國的可犠牲棋子」，外交部直斥這說法偏頗並損害台星關係。另一個是馬斯克 把台灣比喻成美國夏威夷，外交部長吳釗燮直接在X平台(前推特)發文嗆馬斯克，強調台灣不是中國的一部分，更是非賣品。

這兩個外國人會讓外交部很感冒，因為他們早就已是外交部抨擊的老對手。早在2004年，李顯龍出任總理前私訪台灣，初任外長的楊榮文在聯合國 大會上重申新加坡「一個中國」、「反對台獨」政策，中星關係急速下滑，當時台灣外長陳唐山氣得大罵新加坡「不過是一個鼻屎大的國家」，竟耀武揚威在聯合國批評台灣，「根本是在捧中國的LP」。陳唐山的言論也在台灣引發議論，甚至被批評為「LP部長」。

馬斯克更是外交部批評的常客，基於特斯拉電動車在中國大陸的業務，馬斯克特別喜歡對台灣和中國關係發表議論。去年馬斯克就曾抛出可考慮讓台灣成為「特別行政區」的說法，這是大陸一國兩制的主張，台灣當然反對。馬斯克再提台灣是中國不可分割的一部分，其實是老話重提，而他認為中共在台海的軍事力量，美國要保護台灣格外困難。

好發驚人之語的馬斯克畢竟是商人，為了星鏈的費用，他可以不顧俄烏戰事，阻擾烏克蘭通信，當然也會為特斯拉在上海的銷售，考量台海變數。台灣固然可以直斥馬斯克，但也不能不正視美國商人的盤算，會不會也是美國政客不願說出口的現實。

馬斯克的現實觀，其實也就是楊榮文擔心的狀況，新加坡作為兩岸華人 的「親戚」，在兩岸關係上一直扮演魯仲連微妙角色，從華人觀點提供解決兩岸爭端的想法，當台獨成為不可能也不現實的選項，要避免台海發生悲劇，台灣不能不在「中國」思維裡找到空間，台灣不願成為「中華人民共和國」一部分時，可不可能有個「非中華民國」也「非中華人民共和國」的選擇，那就是楊榮文的「中國邦聯」思考，這樣的思考方向當然不會是美方所樂見，但確實是台灣領導人必須要面對的狀況，畢竟「不統不獨不武」的維持現狀不會是解方，只是拖延時間，台灣不能不及早和大陸談判，時間對台越來越不利。

楊榮文的說法其實不新，早年邦聯、聯邦等主張都曾出現在兩岸關係的芻議上，只是極力撇清與「中國」關係的台灣外交部，強調的是台灣從來不是中華人民共和國的一部分。同樣的戰火也延燒聯合國大會，台灣外交部主張聯合國2758號決議，不涉及台灣主權問題，認為中共曲解決議，強加中華人民共和國包括台灣在聯合國代表權的解釋，台灣外交部強調「兩岸互不隸屬」主張，一直受到中共打壓，因此類似馬斯克或楊榮文的言論，違背當前台灣政策走向時，外交部當然要大跳其腳。

問題是，外交部既無法主張台灣獨立論，又不肯明說要用什麼樣的名稱或國號參與或重返聯合國，即令美國眾院外交委員會通過了「台灣國際團結法案」聲援2758號決議不渉及台灣主權立場，卻見不到美國行政部門真能依照國會主張，在國際組織裡為中華民國爭權，其他國家更罕見聲援，類似的法案與主張，既不能實質有助於台灣打開國際困境，而維持兩岸分離對峙狀況，是否如楊榮文所說的「美國利用台灣」，其實台灣必須審慎思考。

馬斯克討好中國的言論固不可取，但商人現實觀點的背後，對台灣可能造成的風險，不能輕忽，必須納入外交搏弈的評估中，並不是在網路世界裡逞凶鬥狠就能解決問題的，現實上還是必須回到兩岸政策上找解方。楊榮文提醒台灣領導人要小心處理與強權間關係，不要想用小聰明利用美國，反而可能受到美國控制，得不償失，這是新加坡觀點，卻也是相對較不涉直接厲害的「親友觀點」。

楊榮文和外交部思考最大的差異，其實仍然是「中華民國」觀點與「台灣」觀點的差異，對「未來中國」模式有不同的考量與想像，在現實政治問題上，還是要不要「去中化」的問題，台灣要面對現實，就必須承認「去中化」不可能，要怎麼避免成為中華人民共和國的一部分，武力解決不是唯一的選項，台灣未來領導人都得努力找答案。