中國經濟起變化 一石激起千重浪

中國最新經濟數據顯示，8月的進出口繼續下滑，出口同比(較去年同期)跌8.8%，進口跌7.3%，雖比7月的14.5%和12.4%跌幅有所改善，但仍然疲弱；8月對美國出口跌9.5%，與6、7兩月各大跌超過20%相比已見起色。另外，8月的國內零售增4.6%，工廠生產也增4.5%，也可見到趨向穩定的跡象。

但8月整體經濟仍然疲弱，特別是占了GDP三成的房地產繼續惡化，嚴重威脅經濟疫後復甦速度。野村證券最新報導，中國8月新屋銷售仍跌24%，9月頭10天，新屋銷售續跌19.3%。

中國經濟可時才能反彈？這是國內外關注的問題。習近平呼籲，人民保持耐心，因經濟復甦需時，且以波浪式推進。要等多久，北京 沒說，但內外形勢緊迫，可能等不了，若經濟繼續惡化，外交和內政已存在的危機，將隨時爆發。西方關注的是，三年清零，重挫經濟，去年底結束清零後，希望見到中國經濟反彈，因為可助全球經濟復甦；但這種希望落空了，中國經濟自今年4月起大幅放緩，6、7月情況惡化，出口和房價大跌，消費不振，物價還一度出現通縮。

西方因此判定，中國長達40年的高成長經濟奇蹟正式結束，隨著房地產泡沫破滅，中國經濟發展已到頂，將進入一個低成長的時期；可是高峰之後，會是什麼光景？愈來愈多的跡象顯示，將引發一石激起千重浪的效應，中國外交和內政等各方面，將受經濟減速的影響，甚至激發新時代思想。

一周前在新德里舉行的G20峰會上，拜登說，美國的政策並不是要圍堵中國，只是希望穩定國際秩序，但圍堵和穩定其實沒有什麼分別，因為政策的目標同樣指向北京。

印度 是這次G20的主辦國，在習近平和普亭缺席下，印度總理莫迪成為主角；印度強調外交獨立，全球一家，但印度實行民主制度，與美國同氣連枝，卻與獨裁威權的中國不親，更何況中印有著難以化解的邊界糾紛，峰會舉行期間，印度為中國將紛爭的邊界劃入版圖而抗議。印度爭做「全球南方」的領導，在中國西南對北京形成強大的威脅。由中國領導的「金磚五國」宣布擴大為「金磚11國」，但只要印度留在金磚之內，這個組織就不可能全面反美。

拜登除了拉攏印度，峰會結束後又去了越南，美越愈走愈近，中越的距離就愈大。在G20峰會舉行其間，美國、日本、澳洲、新加坡、印尼、英國和法國在印尼爪哇進行聯合軍演，菲律賓、馬來西亞、印度、紐西蘭都派員觀察，這明顯是美國聯合印太國家的圍堵。

這次峰會期間，義大利 發難，宣布將撤出中國推行十年的一帶一路計畫。義大利是G7唯一的一帶一路加盟國，現在退出，有帶領歐洲盟國退出這個計畫的意味。一帶一路計畫推行了十年，前數年，被西方視為中國對加盟國設立的債務陷阱，近數年的發展則因為在各國推行的項目大都沒有經濟效益，導致負債累累，難以推行下去，連北京自己，也成為追債的債權國。義大利現在高調宣稱退出，是對一帶一路的重挫。除了義大利，英國在峰會發難，日前逮捕一名在英國國會工作的男子，他涉嫌為中國進行間諜活動，英相蘇納克在峰會上追問李強，讓中國間諜成為全球新聞。

南海鄰國、印度、日本、南韓、以及歐盟的地緣政治變化，表面與中國沒有直接關係，背後卻與中國經濟變化，有著關連。回顧不久前，北京發動「迷人外交」，與沙烏地阿拉伯和伊朗結盟、然後又擴大金磚五國至11國，再加上德國總理和法國總統之前的高調中國行，一時之間北京外交聲勢浩大。但不旋踵間，到了G20，形勢逆轉，中國經濟陷入危機，對全球秩序的推移不言而喻。

未來數月是關鍵時刻。去年11月白紙革命，近日《財新網》報導，中國經濟下滑所引發的年輕人失業率高達46.5%，會否再次爆發抗議？明年1月13日，台灣舉行大選，民進黨若再次取得執政權，中共會否攻台？或進行空前的武嚇？

中國政府有必要推行大規模的房地產刺激措施，或推行市場化的經濟改革；若繼續讓經濟、特別是房地產繼續惡化，政治和社會危機可能隨時爆發。