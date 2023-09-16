特別檢察官起訴總統之子的意義

杭特‧拜登 日前被特別檢察官起訴，這是針對拜登總統之子的長期調查中，最新的重要發展。這件本是極其單純的犯罪案件，已成為對美國司法是否公正的檢驗，同時因為政治與司法交織，激化成為司法部 同時針對共和民主兩黨總統潛在候選人重案起訴的歷史首例。

從政治面來看，此案起訴之前，眾院共和黨 才宣布啟動對現任總統拜登彈劾調查，兩案併發；一是司法部針對總統之子杭特，同時劍指拜登本人，另一是國會眾院針對總統拜登本身；再加上聯邦司法部四案起訴共和黨參選人前總統川普，司法辦案卻充滿政治色彩。

各主要媒體各持立場，自由派電視台CNN與MSNBC名嘴高分貝稱「證據何在？」，保守派福斯新聞與廣播電台閱聽量爆增，爭論最後都指向拜登父子與川普的司法案件，司法部是否公正公允。

杭特此案分為購槍填報不實與逃漏聯邦稅兩部分。這兩案聯邦追訴時效期五年，五年後就無法追辦，此為關鍵，2023年為限期。更重要的是逃漏稅案，這部分案如果追下去，就必須要追問杭特在2017年與2018年逃漏聯邦稅的收入來源，現在被共和黨所懷疑的，這100多萬元收入，就是來自杭特在2014年到2019年擔任董事會董事的烏克蘭石油公司收入。

時任歐巴馬政府副總統的拜登，當時正主管烏克蘭政策，共和黨指控這家石油公司高薪聘請杭特，打通歐巴馬政府關節，藉拜登之手，除掉正在調查該公司賄賂的烏國特別檢察官。

德拉瓦州聯邦檢察官魏斯，在2019年川普任內啟動調查，購槍填報不實與逃漏稅兩案，若能拖過時效，就可平安無事。魏斯的確不負眾望，牛步辦案。一方面是2020大選期間對候選人之子與候選人拜登查案，有司法干預大選之嫌，而大選過後，更無積極動機追辦新總統，本來以為拖過追訴時效，就可平安無事。但2022年底共和黨得勢，眾院變天，各委員會一上任，全力啟動對拜登父子的調查，保守派齊聲叫好，眾院民主黨無力阻擋。

首先檢察官魏斯被質疑，眼看時效就要過期，為何對杭特案遲無動靜。魏斯堅持自己辦案公正，絕無看司法部高層眼色行事，司法部長加蘭德國會作證，更堅稱魏斯辦案獨立，自己從未施壓。但偏偏國稅局查稅官與聯調局探員出面吹哨，拿出開會筆記，證明魏斯的確說過，杭特案身不由己，於是魏斯迅速與杭特律師密商，從輕發落杭特的認罪協議。

正是這份認罪協議，在7月被德拉瓦州聯邦法官諾利卡開庭審理時當庭拆穿；當初認罪協議內容是：購槍案部分，若杭特兩年內不再生事，購槍案一筆勾消，不再起訴；在逃漏稅部分則是承認沒有案底的輕罪，但不追究所得收入的來源。法官當庭質疑，協議是否包括從今以後檢方不得以2014年到2019年的任何刑事案起訴杭特，給予全面豁免保護；魏斯檢察官否認協議有此條款，杭特律師當場翻臉，堅持協議包括豁免未來任何刑事起訴。

法官諾利卡當場怒斥「我不是你們的橡皮圖章」，下令退回，限檢察官魏斯8月底提出起訴進度，魏斯回報9月底前必有起訴，因此才逼出如今魏斯檢察官三項罪名起訴。

司法部長加蘭德被迫提升魏斯為特別檢察官，來「認真調查」此案，司法部還公開表示還在繼續調查杭特是否替外國客戶遊說，沒有依法登記為「外國代理人」 而違法，這意謂兒子利用老父拜登副總統之名，為烏克蘭中國等其他國家拿錢關說。

如果當初法官批准的認罪協議，全部免責，杭特的案件就不會咬出拜登。但此認罪協議7月26日當庭破局，外界才恍然大悟，懷疑原來司法部可能有私下交易，暪天過海的暗盤，明在保護兒子杭特，但實在保護父親拜登總統。司法部公信力在共和黨陣營跌到谷底，坐實「司法武器化」指控。

從共和黨批評者看來，特檢官魏斯僅起訴杭特購槍案，是捉小放大，真正要害在檢方為何不查杭特逃漏稅的收入來源。如果司法部與特檢官因為明顯的政治原因，不打算查，那國會眾院的政府監督、司法、歲出入等三個委員會，勢必要啟動彈劾拜登總統貪污贖職的調查程序。

特檢官如果追查杭特收入來源，再提起訴，就將與國會眾院彈劾拜登總統的調查行動，不僅同時進行，更與川普審案，先後雙軌，為2024大選投下前所未有的變數。