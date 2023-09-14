金正恩訪俄 東北亞地緣政治變動

北韓 國防委員長金正恩，經過20個小時的火車旅行，終於抵達海參威，參加東方經濟論壇，並在俄羅斯 東方太空發射場會晤俄羅斯總統普亭 ，兩人先是和代表團成員共同會談，接著舉行一對一會談，長達兩小時，結束後兩人出席官方晚宴，金正恩矢言拉近與俄羅斯的關係，表示北韓會「永遠支持俄羅斯」，普亭則稱俄國可以幫助北韓打造衛星。

這次會談未演先轟動，美國4日就放消息給《紐約時報》稱，金正恩要在海參威會見普亭，甚至不排除他還會轉到莫斯科訪問，紐時引述美國情報部門所掌握到的情報顯示，有20多名北韓官員上月底訪問海參威與莫斯科，確信雙方正在為首腦會談做準備。

這反映出美方的嚴重關切，華盛頓擔心的是，北韓與俄羅斯各取所需，在軍備上交換買賣；俄羅斯戰場後勤枯竭，需要北韓70年來戰備儲存的俄規砲彈以及反坦克導彈，而北韓則向俄羅斯要人造衛星技術，以及核動力潛艦技術。

烏克蘭戰爭已進入消耗戰階段，俄羅斯後勤生產遠遠跟不上折損的速度，只好向擁有俄式規格裝備的北韓求援，以盡快補上軍備缺口，今年7月俄國防部長蕭依古到平壤訪問，就是在談這件事，等金正恩和普亭見面最後敲定，在烏克蘭戰爭的緊要關頭，這是美國最不願意看到的。

而北韓的軍事科技更亟待提升，雖然北韓8日宣稱，首艘可在水下發起核打擊的戰術核攻擊潛艇 「金君玉英雄艦」下水，但南韓對其作戰能力表示懷疑，同時北韓8月兩度嘗試讓軍事衛星進入軌道，皆宣告失敗。

雖然這是北韓希望向俄羅斯取得的科技，但是俄羅斯也未必輕易地將新科技與裝備轉讓給北韓，北韓可能只得到人道援助的食糧，不過即使有如此武器交易，違反了聯合國安理會的決議，卻由於俄羅斯是擁有否決權的常任理事國，聯合國也不可能對北韓或俄羅斯實施制裁。

另有一個可能是，武器交易之外，還要擴大加強其他軍事合作，在蕭依古的訪問中，雙方還談到了朝俄聯合演習的可能，中國和俄羅斯一直在進行聯合軍演，但目前還沒有北韓的參與，有鑑於美日韓的軍事合作愈來愈加強，中俄朝如果有聯合軍演，那是針鋒相對的回應。

但是朝俄峰會的召開，也有一說是政治性的，金正恩上次出國訪問，就是在2019年2月河內美朝高峰會後的兩個月，他也是到海參威見普亭。在那之後，北韓一直宣稱要走不同的道路，自行尋找解決對策。河內之會於金正恩來說，是莫大的屈辱和羞恥，這就是為何拜登政府為了要與平壤對話，表示沒有任何前提條件，卻仍然得不到回應的原因。同樣的，普亭認為拜登在烏克蘭故意要為難他，那他同樣也可以藉著拉攏北韓，讓美國在亞太地區同樣不好過。

對於這個東北亞地緣政治的變動，中國的公開反應一直曖昧不明，北京仍在考慮加入中俄朝聯盟，究竟能得到什麼好處，雖然不好直接批評，但對俄羅斯「擅自」拉攏北韓納入中俄安全關係，北京可能並不會買帳。中國顧忌與朝俄加強軍事聯繫，可能引發美國與日韓盟友提高合作力度，到時得不償失。

中國對朝俄保持距離，其實是南韓方面所期待的，南韓總統尹錫悅6日下午在東協+3峰會中提到，北韓近期挑釁頻率史無前例密集，國際社會必須團結一致，並且火力明顯集中於俄羅斯，尹錫悅直接呼籲所有聯合國會員都應遵守安理會決議，立即中止所有與北韓的軍事合作。

尹錫悅去年出席東協與南韓峰會時，曾表示「絕不容忍以武力單方改變現狀的作法」，被認為暗指中國，但今年在東協峰會中並未提及相關內容，而是強調韓日中三方合作，尹錫悅提到，作為今年韓日中峰會的主辦國，南韓將持續與日中兩國溝通，盡早重啟三方合作機制。

經濟是中日韓峰會重啟的契機之一，安全跟經濟看似是兩套邏輯，其實相互關聯，尹錫悅希望以經濟為誘因，讓中國和朝俄能夠持續保持距離，但中國會不會吃這套，還得看美韓日同盟的反應，如果南韓與日本在美國的壓力下，不敢與中國在經濟上進一步合作，恐怕就很難避免中國與俄羅斯與北韓愈走愈近了。